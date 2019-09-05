«Родители убитой не держат зла»: 5 фактов о депутате из Челябинска, который застрелил жену

Драма в семье депутата Азата Зарипова из поселка Локомотивный Челябинской области разыгралась в ночь на 21 августа.

50-летний главный врач больницы, каридиолог, уважаемый в поселке человек, в упор дважды выстрелил из охотничьего ружья в 32-летнюю супругу Елену.

Сиротами остались четверо детей — трех, семи, одиннадцати и двенадцати лет. В браке Зариповы прожили 12 лет.

В студии «Прямого эфира» Андрей Малахов разбирался в причинах драмы.

1. РОДИТЕЛИ УБИТОЙ НЕ ДЕРЖАТ ЗЛА НА ЗЯТЯ

Во всем виновата водка, считает отец Елены.

— Азат говорит, что намеренно шел убивать, потому что был сильно пьяным, не соображал, что делает. Надеюсь, все равно ему много не дадут. Бабка с дедом для детей — одно, а отец — другое. Если бы дали ему 12 лет условно, прекрасно бы было.

Мать погибшей женщины считает Азата членом своей семьи. Она не хотела чтобы его на время следствия отправляли под арест. Кстати, после убийства именно ей первой позвонил Зарипов.

— Я сказала: «Азат, ты обманываешь, этого не может быть!». А он мне: «Вызывайте скорую, может, еще успеем спасти!». Азат — член нашей семьи, отец моих троих внуков. Он сам себя наказал, ему самому и страдать. Да еще и с его инвалидностью по сахарному диабету. Раз родился ревнивым, будет ревновать…

Со стороны всем казалось, что в семье мир и согласие.

2. РАДИ КРАСАВИЦЫ БРОСИЛ БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНУ

Погибшая Елена — третья супруга Зарипова. В поселке Локомотивный, где они жили, люди шушукались, что ради нее Зарипов оставил беременную вторую жену. И что сама Елена выходила за него замуж беременной от другого, но он так был ослеплен любовью, что принял чужого ребенка.

Елена решила уехать от мужа к другому.

3. СХОДИЛ С УМА ОТ РЕВНОСТИ

Единственная рабочая версия следствия — ревность. Большая разница в возрасте сводила врача-депутата с ума. В последнее время Елена занялась трейдингом — финансовыми операциями в Интернете, и у нее появилось много знакомых мужчин. По словам Зарипова, они звонили на мобильник его жены даже ночью.

На допросах Азат Зарипов заявил:

— Я — человек ревнивый, имею печальный опыт измены с первой женой. Елена начала паролить телефон. Я психовал, злоба копилась. С февраля 2018 года она стала отдаляться от меня, по-хамски относилась. В мае этого года стало еще хуже. Сказала, что переписывается с Антоном из Новосибирска. В июне он признался ей в любви.

Азат любил детей. И помогал сыну в первом браке.

В ночь убийства Елена сказала, что хочет забрать детей и уехать в Новосибирск.

— Я разозлился и решил убить ее и себя. Дома у меня есть два охотничьих ружья. Я взял в кладовке «Сайгу» и коробку с патронами, прошел в спальню. Сын побежал за мной: «Папа, не надо!». Я понимал, что ребенок идет сзади, но был очень зол. И решил довести начатое до конца. Я желал ей смерти. Я виноват, готов понести любое наказание, раскаиваюсь.

Елена прожила с Азатом 12 лет.

4. В ПОСЕЛКЕ БОЛЬШИНСТВО — ЗА УБИЙЦУ

Жители Локомотивного не то чтобы оправдывают убийцу, но находят ему объяснение.

— Он сам в шоке от того, что натворил. Девочка красивая была, молодая — ревность сгубила, — считает крестная сына.

— Прекрасный семьянин, детей всех любил, везде они семьей вместе были. Он человек простой, открытый, расскажет всю правду, — говорит глава Локомотивного городского округа Александр Мордвинов.

— Азат — спокойный и выдержанный человек. Руководители, в основном, — люди эмоциональные, вспыльчивые, а он всегда хранил спокойствие. Мы знакомы давно, — училась с ним в одном классе, потом он рекомендовал мне жену Елену в качестве бухгалтера в детскую школу искусств, которой я руковожу, — говорит Елена Безмен.

Мать Елены рассказала, что простила зятя. Кадр с видео.

Первая жена Азата, которая родила ему сына, отзывается о нем положительно: помогал всю жизнь ей и сыну.

5. ПОКЛОННИК ИЗ НОВОСИБИРСКА ПРИЛЕТАЛ НА ПОХОРОНЫ

В траурной процессии провожавших в последний путь молодую женщину жители Локомотивного заметили незнакомца. На похороны Елены прилет тот самый Антон из Новосибирска, с которым у погибшей был виртуальный роман. Антону Елена оставила незадолго до смерти голосовое сообщение: «Леха (друг Азата — прим. ред) звонил. Говорит, Азат сейчас подъедет к дому, ствол загрузил в машину. Смотри, говорит, аккуратно, он пьяный»…

— Она никому не изменила, — говорит Антон. — Если бы она решилась, я бы ее забрал, ведь он ей два года уже угрожал. Я ее любил, но первый и последний раз увидел в… гробу.

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