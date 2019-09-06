7 мест в Челябинске, на фоне которых можно сделать красивые фото

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— В Челябинске можно найти и красивую природу, и суровый индастриал, и красивую архитектуру советского периода, и современные постройки, — считает создатель и руководитель сообщества «ТФП Фотографы и Модели Челябинск» Кирилл Шаяхметов. —Единственное чего у нас нет, это лазурного берега и белого песка. Бывает, видишь красивую фотографию, и с удивлением понимаешь, что это у нас снято, где-нибудь на Теплотехе. Даже самую заезженную тему, ту же девушку в листьях, каждый раз можно снять уникально.

К слову, фотографы отмечают, смену трендов. Например, съемки с большим количеством реквизита начинают уходить в прошлое.

— Если говорить о фотопрогулках на природе, сейчас популярны естественные снимки, больше похожие на репортажи, где фотограф — просто наблюдатель. Атмосфера создается с помощью света и цвета. Популярны городские прогулки на фоне зданий, — рассказала фотограф Наталья Могильникова.

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА: ДК ЧМК

Здание с колоннами помогает подчеркнуть романтический образ. Фото: Наталья Могильникова

Даже в разрухе есть своя прелесть. Фото: Наталья Могильникова

Дворец культуры ЧМК (ул. Ярослава Гашека,1) красив сам по себе. Позади него есть атмосферный заброшенный сквер с гипсовыми перилами и старым фонтаном, а перед ним — новый, отреставрированный.

МАЛЕНЬКАЯ БАВАРИЯ

Россию выдают только балконы. Фото: Эдуард Фадюшин

Старый квартал по ул. Социалистической (ориентир — дом №38) построенный пленными немцами, — кусочек Европы в промышленном Металлургическом районе. К сожалению, фасады испорчены современными балконами и антеннами, поэтом придется поискать нужный ракурс или поработать в «Фотошопе». Но разве это может остановить?

БЕТОН И СТЕКЛО

Офисный центр на ул. Труда, 78. Фото: Эдуард Фадюшин

Если вам близки современные города со стеклянными фасадами, есть интересные локации возле офисных центров. Надоело гулять? Поищите кафе с большими окнами. Заодно согреетесь чашечкой кофе.

Многие фотографы хвалят кофейню на улице Труда, 203/3. Фото: Наталья Могильникова

КРАСОТА ЗА УГЛОМ

Неприметный переулок оказался хорошей локацией. Фото: Даниил Дубровский

Это проезд за рестораном «Цыплята табака», возле памятника Пушкину на Кировке напоминает восточный город. И пусть вас не смущает здание «Челябинск-Сити». Кстати, во многих городах, например, Баку, старая архитектура соседствует с ультрасовременными зданиями.

А вот это переулок фотографы нашли напротив ТК «КУБа», по Цвиллинга 16:

Для большего эффекта можно, например, искривить стены. Фото: Даниил Дубровский

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХИХ ЛОКАЦИЙ

Золотая осень на городском пляже. Фото: Светлана Кадникова

— Мне очень нравится бесплатный пляж на Шершнях. Если идти минут пять от остановки за плотиной, можно найти милый закуток, — рассказала фотограф Светлана Кадникова.

Шаровидные ивы есть возле реки Миасс и озера Смолино. Фото: Мария Капитанова

На озере Смолино, за улицей 4-й Рыбинской растут шаровидные ивы, которые создадут нужную атмосферу в любую погоду. Такие же деревья есть по пути от пешеходного моста на пруду Коммунар в сторону ТРК «Родник»

На Алом Поле можно найти такую дорожку. Фото: Даниил Дубровский

На Плодушке лес остыл, но листья ещё не сбросил. Фото: Наталья Могильникова

Много интересных локаций можно найти на территории Челябинской области. Самые колоритные места — Аракульские Шиханы и Карабаш. Последний интересен тем, что там можно воссоздать хоть постапокалипсис, хоть Аризонскую пустыню.

Наш Карабаш знаменит как самая грязная точка страны. Фото: Сергей Дмитришин

КСТАТИ:

С 15 по 30 октября в Доме Союза художников России состоится «Выставка современной фотографии 2.0». Принять в ней участие может любой желающий. Для этого нужно до 5 октября загрузить снимок в группу «ТФП Фотографы и Модели Челябинск TFP Group» в соцсети. Лучшие работы выберет жюри. Мы надеемся, что эта статья вдохновит вас сделать красивые фото, которые попадут на выставку.

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