Сидеть негде, на парковке коллапс, самолеты задерживают: 5 претензий к аэропорту в Челябинске

Нравится наш аэропорт? Не уверены, что найдется человек, готовый дать безоговорочный ответ «да» и отстаивать свою позицию. Неравнодушный горожанин и эксперт в сфере туризма Олег Ежков по просьбе КП-Челябинск сформулировал претензии к аэропорту.

— Нужно чтобы хозяева аэропорта полюбили его. У собственников нет интереса вкладывать деньги — только потребление. Все, что ни делается у нас в аэропорту, — все ради экономии. Челябинский аэропорт долго не развивался, в отличие от соседей. Все уральские регионы давно провели реконструкцию. У нас она только идет. Началась из-за ШОСа, а сейчас его отменили… Боюсь, что терминал построят, но все обещанные передовые решения не внедрят, — начал собеседник.

Перед публикацией претензий мы попросили аэропорт прокомментировать их.

1. Добраться только на такси

— Если нужно попасть на ранний рейс, советуем выезжать загодя. Прежде чем удастся выгрузиться у терминала, придется отстоять в большой пробке. Нет координации между управлением транспорта и аэропортом.

Расписание автобусов никак не согласуется с расписанием самолетов. Поэтому автобусы вынуждены возить воздух или жителей поселка Аэропорт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/667372" frameborder="0"></iframe> Таксисты оккупировали аэропорт Челябинск..

Ответ аэропорта. Проблема известна на всех уровнях, и она не решится без политической воли. Транспортные компании открыто заявляют об убыточности маршрутов в аэропорт. Мы предполагаем, что эта работа выйдет на новый уровень с вводом новой инфраструктуры аэропорта. Рассчитываем, что в следующим году проблемы не будет.

Немалая часть авиапассажиров едут из городов области, Кургана и северного Казахстана. Сейчас активно занимаемся организацией ж/д сообщения, которое свяжет аэропорт с Курганом, есть планы создания автовокзала, планируется реконструкция и расширение дороги. Рассчитываем, что ближайшие годы будут прорывными в плане развития транспортной доступности аэропорта.

Почему возле аэропорта в Челябинске скапливается большая пробка 00:00 00:00

2. Проблемы со справочной

— На минувшей неделе из-за тумана задержались много рейсов. Началась неразбериха на онлайн-табло. Показано, что самолет летит из Москвы в Челябинск, а на деле он давно приземлился в Екатеринбурге и ждет погоды.

Телефон справочной службы трехканальный, на котором один оператор. Она отвечает и на вопросы по расписанию, и по прочим проблемам.

Ответ аэропорта. Проблемы есть, и они связаны с несовершенством оборудования и информационных систем. В новом терминале, который мы запустим в эксплуатацию уже в текущем году, этой проблемы не будет — изначально заложили самые современные решения: интеллектуальные системы голосового, визуального информирования и др.

Сегодня в справочной работают два сотрудника бюро в смену: один находится в диспетчерском центре, а второй — на стойке информации в аэровокзале. С вводом новой инфраструктуры набирать сотрудников дополнительно не планируем, но проблемы в данном вопросе будут исключены. Также мы начали разработку мобильного приложения, которое существенно упростит коммуникацию.

Внутри нового терминала. Фото: пресс-служба аэропорта

3. Не хватает мест

— В соседнем Кольцово — огромная зона ожидания, есть второй этаж. У нас — сидеть негде. Все отдано коммерческим структурам. Когда задержки более двух рейсов — люди сидят на чемоданах и ступеньках. Это геноцид пассажиров Челябинска.

Строят новое здание, а старые не реконструируют. Летом, когда вылетают три чартера в Турцию — очередь аж на улице у старого здания международных линий. Да, когда новый терминал построят, из исторического здания международные линии переедут в соседний корпус — где сейчас внутренние рейсы. Это выход, но не реконструкция, не обновление. Престиж нашей воздушной гавани от этого не вырастет.

Ответ аэропорта. Строительство нового комплекса связано не с подготовкой к саммитам, а с тем, что пассажиропоток значительно превышает существующую пропускную способность. Сегодня невозможно обеспечить комфортные условия при обслуживании более двух рейсов одновременно и серьезных сбоях расписания.

Новый аэровокзальный комплекс изначально рассчитан на больший пассажиропоток и содержит множество решений по обеспечению высокого уровня комфорта пассажиров.

Сравните масштабы. Фото: пресс-служба аэропорта

4. Столпотворения на парковке

— Самолеты у нас летают только утром. На парковке собирается вереница машин. Стабильно не работает один из четырех шлагбаумов. Когда кому-то нужно пойти заплатить за платное ожидание на стоянке, он оставляет машину на пути, бежит платить и тормозит поток.

Бесплатная стоянка далеко — могли бы сделать ближе. Из-за этого образуются стихийные парковки поблизости. А еще на дальней стоянке часто не работает табло.

Ответ аэропорта. Проблемы с парковой решит площадка на 450 машино-мест перед новым терминалом.

5. Страдают перевозчики

— В Челябинске одни из самых дорогих сборов в стране с авиакомпаний. Выше только на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Ради экономии компании максимально сокращают время обслуживания в Челябинске до часу, в лучшем случае двух. Приходится готовить борт к вылету в спешке. Не забывайте, что самолеты летают не новые и за ними нужен глаз да глаз.

У нас в основном летают Airbus и Boeing. У них очень строго с обслуживанием — только сертифицированные аэропорты и мастера могут чинить. Если самолет ломается, приходится ждать таких специалистов.

Ответ аэропорта. Цены у нас средние по рынку. Мы однозначно не самые дорогие и не самые дешевые. Ориентируемся на развитие географии полетов и популярные направления, для чего действует маркетинговая политика, которая позволяет предоставлять специальные условия авиаперевозчикам по таким маршрутам.

Вид с крыши нового терминала. Фото: пресс-служба аэропорта

— У нас нет базовой авиакомпании. Та, которая бы могла считать Баландино домашним аэропортом. На стыке нулевых была «Энкор», но загнулась. В Екатеринбурге — «Уральские авиалинии», которая развивает его.

Из-за того, что нет базовых компаний — нет нормальной базы по обслуживанию. Поэтому если самолет ломается в Челябинске — приходится вести запчасти из домашнего аэропорта этой компании. Приходится ждать бортмеханикам попутного рейса из другого региона в Челябинск.

Ответ аэропорта. Отметим, что не во всех аэропортах России, даже входящих в первую 20 по объемам пассажиропотока, есть базовая авиакомпания. В современной истории практически отсутствуют примеры перемещений сколько-то значимых авиакомпаний из аэропортов в аэропорт или создание значимых филиалов авиакомпаний в «неродном» регионе.

Наша работа сегодня заключается в том, чтобы создать необходимые условия для привлечения базового перевозчика, и мы к этому активно идем. Надеемся, что в течение ближайших лет Челябинск заслуженно получит перевозчика, который будет строить свою маршрутную сеть из нашего аэропорта.

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