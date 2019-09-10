Три тысячи баксов за победу: 5 фактов о Гран-при по фигурному катанию в Челябинске 2019

Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019 пройдет с 12 по 14 сентября. Все будущие звезды в гости к нам! Столица Южного Урала станет местом притяжения лучших молодых фигуристов со всего мира.

Журналисты КП-Челябинск собрали пять фактов о предстоящем турнире.

1. ГДЕ ПРОХОДИТ

Торжественная церемония открытия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019 пройдет в ЛА «Трактор» 12 сентября с 18.00.

Турнир станет четвертым этапом мировой серии. До этого соревнования шли во Франции, США и Латвии.

С 12 по 14 сентября на ЛА «Трактор» молодежь будет состязаться: кто лучше выполнит тулуп, винт, пистолетик. Парами и в одиночку.

Аншлаг. В 2016 году Челябинск принимал чемпионат России по фигурному катанию.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В октябре турниры серии Гран-при примет Польша и Хорватия. В декабре на финале в Италию приедут шесть лучших фигуристов и пар. Юниоры выступят там в рамках взрослого финала.

После этих турниров страны сформируют состав юниорских сборных, которые в 2020 году приедут на первенство Европы и мира.

2. КТО ПРИЕДЕТ

Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019 соберет 109 фигуристов из 34 стран мира. Они разыграют награды:

— в одиночном катании (юниоры и юниорки),

— в парном катании

— танцах на льду.

Евгения Медведева в Челябинске выиграла «золото», а затем дважды стала чемпионкой мира.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На юниорские этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019 страна делегирует тех, кого считает наиболее сильным. У взрослых допускаются только те, кто имеет наивысший рейтинг в мировой классификации.

Россия как, организатор, имеет право заявить максимально квоту – 20 молодых спортсменов (3 юниорки, 3 юниора, 4 пары, 3 дуэта).

3. КТО ЗА РОССИЮ

Юных российских спортсменов называют «секретным оружием» Этери Тутберидзе. Она воспитала Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову.

Загитова и Медведева – две чемпионки!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В сезоне 2017-2018 года сразу четыре воспитанницы Тутберидзе прошли в финал Гран-при в одиночном катании. Три из них — Александра Трусова, Алена Косторная и Алена Канышева - заняли весь пьедестал.

В Челябинске на лед выйдет 13-летняя воспитанница Тутберидзе Камила Валиева, выигравшая свой дебютный этап серии Гран-при в Куршевеле . Зал был в восторге от ее четверного тулупа.

— Мой кумир — Алина Загитова, — говорит Камила.

В Челябинске выступят известные фигуристки – Ксения Синицына и Виктория Васильева. Они среди претендентов на медали.

В мужском одиночном катании Россию будут представлять призеры первенства мира среди юниоров Петр Гуменник и Артур Даниэлян.

На Гран-при в Челябинске спортсмены выступят в парном катании.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Главные конкуренты нашей команды — США, Канада, Япония, Южная Корея, Китай, Франция и Италия, — говорят эксперты.

4. СКОЛЬКО СТОЯТ...

Билеты — от 360 до 720 рублей.

Абонемент на все дни — от 2 975 до 4 675 рублей.

Стоимость абонемента на день — от 990 до 1 980 рублей.

Дети до 6 лет включительно (с предъявлением документа) проходят на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019 бесплатно, без предоставления отдельного места.

Билеты и абонементы можно приобрести в Городских зрелищных кассах.

Фигуристы с удовольствием раздают автографы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

5. ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

Юниоры получат не только за кубки, но и призовые. Международная федерация конькобежного спорта официально выплачивает гонорары.

Первое место в одиночном/парном катании – 2000$/3000$

За второе и третье места 1500$/2250$ и 1000$/1500$.

Кстати, взрослые фигуристы получают за победу 18.000$.

Танцы на льду – это всегда яркие выступления.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Досье «КП»

Российские участники этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019

Девушки: Ксения Синицына, Камила Валиева, Виктория Васильева.

Юноши: Артур Даниелян, Петр Гуменник, Илья Яблоков.

Пары: Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова – Илья Миронов, Станислава Вислобокова – Алексей Брюханов.

Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Тамара Жукова – Даниил Карпов.

В программе парного катания есть головокружительные элементы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Расписание этапа Гран-при

12 сентября

13.15 — 15.45 Танцы на льду, короткий танец

16.15 — 17.45 Пары, короткая программа

18.15 — 18.45 Открытие турнира

19.00 — 22.35 Юноши, короткая программа

Нынешние чемпионы когда-то блистали и на юниорских чемпионатах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

13 сентября

10.00 — 14.25 Девушки, короткая программа

14.50 — 16.30 Пары, произвольная программа

17.00 — 21.00 Юноши, произвольная программа

14 сентября

10.45 — 13.30 Танцы на льду, произвольная программа

14.00 — 19.00 Девушки, произвольная программа

Места участников определяются по сумме очков в двух видах соревновательной программы в одиночном и парном катании.

Приходите на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019.