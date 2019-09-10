Три тысячи баксов за победу: 5 фактов о Гран-при по фигурному катанию в Челябинске 2019
Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019 пройдет с 12 по 14 сентября. Все будущие звезды в гости к нам! Столица Южного Урала станет местом притяжения лучших молодых фигуристов со всего мира.
Журналисты КП-Челябинск собрали пять фактов о предстоящем турнире.
1. ГДЕ ПРОХОДИТ
Торжественная церемония открытия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019 пройдет в ЛА «Трактор» 12 сентября с 18.00.
Турнир станет четвертым этапом мировой серии. До этого соревнования шли во Франции, США и Латвии.
С 12 по 14 сентября на ЛА «Трактор» молодежь будет состязаться: кто лучше выполнит тулуп, винт, пистолетик. Парами и в одиночку.
Аншлаг. В 2016 году Челябинск принимал чемпионат России по фигурному катанию.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В октябре турниры серии Гран-при примет Польша и Хорватия. В декабре на финале в Италию приедут шесть лучших фигуристов и пар. Юниоры выступят там в рамках взрослого финала.
После этих турниров страны сформируют состав юниорских сборных, которые в 2020 году приедут на первенство Европы и мира.
2. КТО ПРИЕДЕТ
Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019 соберет 109 фигуристов из 34 стран мира. Они разыграют награды:
— в одиночном катании (юниоры и юниорки),
— в парном катании
— танцах на льду.
Евгения Медведева в Челябинске выиграла «золото», а затем дважды стала чемпионкой мира.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На юниорские этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019 страна делегирует тех, кого считает наиболее сильным. У взрослых допускаются только те, кто имеет наивысший рейтинг в мировой классификации.
Россия как, организатор, имеет право заявить максимально квоту – 20 молодых спортсменов (3 юниорки, 3 юниора, 4 пары, 3 дуэта).
3. КТО ЗА РОССИЮ
Юных российских спортсменов называют «секретным оружием» Этери Тутберидзе. Она воспитала Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову.
Загитова и Медведева – две чемпионки!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В сезоне 2017-2018 года сразу четыре воспитанницы Тутберидзе прошли в финал Гран-при в одиночном катании. Три из них — Александра Трусова, Алена Косторная и Алена Канышева - заняли весь пьедестал.
В Челябинске на лед выйдет 13-летняя воспитанница Тутберидзе Камила Валиева, выигравшая свой дебютный этап серии Гран-при в Куршевеле . Зал был в восторге от ее четверного тулупа.
— Мой кумир — Алина Загитова, — говорит Камила.
В Челябинске выступят известные фигуристки – Ксения Синицына и Виктория Васильева. Они среди претендентов на медали.
В мужском одиночном катании Россию будут представлять призеры первенства мира среди юниоров Петр Гуменник и Артур Даниэлян.
На Гран-при в Челябинске спортсмены выступят в парном катании.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Главные конкуренты нашей команды — США, Канада, Япония, Южная Корея, Китай, Франция и Италия, — говорят эксперты.
4. СКОЛЬКО СТОЯТ...
Билеты — от 360 до 720 рублей.
Абонемент на все дни — от 2 975 до 4 675 рублей.
Стоимость абонемента на день — от 990 до 1 980 рублей.
Дети до 6 лет включительно (с предъявлением документа) проходят на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019 бесплатно, без предоставления отдельного места.
Билеты и абонементы можно приобрести в Городских зрелищных кассах.
Фигуристы с удовольствием раздают автографы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
5. ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
Юниоры получат не только за кубки, но и призовые. Международная федерация конькобежного спорта официально выплачивает гонорары.
Первое место в одиночном/парном катании – 2000$/3000$
За второе и третье места 1500$/2250$ и 1000$/1500$.
Кстати, взрослые фигуристы получают за победу 18.000$.
Танцы на льду – это всегда яркие выступления.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Досье «КП»
Российские участники этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019
Девушки: Ксения Синицына, Камила Валиева, Виктория Васильева.
Юноши: Артур Даниелян, Петр Гуменник, Илья Яблоков.
Пары: Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова – Илья Миронов, Станислава Вислобокова – Алексей Брюханов.
Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Тамара Жукова – Даниил Карпов.
В программе парного катания есть головокружительные элементы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Расписание этапа Гран-при
12 сентября
13.15 — 15.45 Танцы на льду, короткий танец
16.15 — 17.45 Пары, короткая программа
18.15 — 18.45 Открытие турнира
19.00 — 22.35 Юноши, короткая программа
Нынешние чемпионы когда-то блистали и на юниорских чемпионатах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
13 сентября
10.00 — 14.25 Девушки, короткая программа
14.50 — 16.30 Пары, произвольная программа
17.00 — 21.00 Юноши, произвольная программа
14 сентября
10.45 — 13.30 Танцы на льду, произвольная программа
14.00 — 19.00 Девушки, произвольная программа
Места участников определяются по сумме очков в двух видах соревновательной программы в одиночном и парном катании.
Приходите на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU