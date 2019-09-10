Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выступит на Гран-при по фигурному катанию в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-10T11:38:59+03:00

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109 фигуристов от 13 до 19 лет из 34 стран мира готовятся посетить соревнования в Челябинске. Российские фигуристы — самые главные претенденты на медали четвертого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019.

В столице Южного Урала Россия, как страна-организатор, имеет право заявить максимально возможную квоту — 20 молодых спортсменов (3 юниорки, 3 юниора, 4 пары, 3 танцевальных дуэта). Главные конкуренты нашей команды — фигуристы из США, Канады, Японии, Южной Кореи, Китая, Франции и Италии. Именно с представителями этих сборных российские юниоры «бодаются» на мировых аренах.

Юных российских спортсменов называют «секретным оружием» отечественного фигурного катания. Точнее, «оружием» продолжательницы дела легендарной Татьяны Тарасовой — Этери Тутберидзе, воспитавшей чемпионок мира и Олимпийских игр Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову.

В Челябинске на лед выйдет 13-летняя воспитанница Тутберидзе, сразу выигравшая свой дебютный этап серии Гран-при во французском Куршевеле, Камила Валиева. Болельщики и судьи были в восторге от ее четверного тулупа, который она идеально исполнила во Франции.

На Гран-при в Челябинске также выступят и две другие известные российские юные фигуристки — Ксения Синицына и Виктория Васильева. Они также среди претендентов на медали. В мужском одиночном катании Россию будут представлять Петр Гуменник и Артур Даниэлян — они уже становились призерами первенств мира среди юниоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU