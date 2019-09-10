Как в Челябинске Русская православная церковь помогает людям, страдающим алкоголизмом

11 сентября православные христиане вспоминают новозаветное событие - Усекновение главы Иоанна Предтечи. Он предсказал пришествие Мессии и крестил Господа Иисуса Христа в водах реки Иордан. Иоанн был аскетом. В Новом завете подчеркивается, что он почти не ел и совсем не пил, даже вино, которое в то время достигало крепости всего в два градуса... Всероссийский день трезвости отмечается в России 11 сентября. Этот праздник был восстановлен спустя столетие по инициативе Православной Церкви пять лет назад. ...В чем причина алкоголизма, можно ли помочь людям, страдающим этим недугом? Об этом говорим с руководителем епархиального отдела по утверждению трезвости и духовником православного центра социальной адаптации «Трезвение» иереем Александром Невзоровым.

- Почему люди спиваются?

- Главная причина - нет Бога в душе. А значит, человек строит свою жизнь исходя из собственных желаний и страстей, не принимая духовных законов, заповедей Божьих.

Человек всегда ищет радости, мира в душе. И если этого нет, пытается заменить суррогатами. Но истинную радость человек получает от Бога за свою веру и чистоту сердца. И этому масса примеров.

Мы помогаем людям обрести веру, увидеть недостатки, разрушающие жизнь, признать и устранить их. Если муж не видит в супруге женщину или она одна, у нее также может потеряться смысл существования. Причина может быть и в неумении решить свои проблемы: денежные, семейные, психологические.

- Как вы помогаете вернуться людям к нормальной жизни?

- На базе семи центров социальной адаптации мы принимаем зависимых людей и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Они живут в этих центрах. Мы помогаем им найти работу. И вернуться к родным.

Курс адаптации помогает человеку начать работать над собой, изменить свое сознание, обратившись за помощью к Богу. Большинство проживающих в центрах регулярно посещают богослужения, участвуют в церковных таинствах, в социальных проектах. Над восстановлением физического и духовного здоровья пришедших сюда работает коллектив опытных специалистов: медицинский психолог, соцработники, катехизатор, а также священнослужители. Недаром наш центр называется «Трезвение», что значит правильный, трезвенный взгляд на все аспекты жизни.

- Есть ли надежда у тех, кто страдает алкоголизмом давно?

- Надежда есть. Но чем дольше тянуть с этой привычкой, тем сложнее избавиться. И нужно очень сильное желание самого страдающего этим пороком. Алкоголизм развивается постепенно, сначала просто пиво по выходным, потом по вечерам, потом крепкие напитки.

Страшный маркетинговый ход используют хозяева алкогольных супермаркетов. По сниженным ценам мамы покупают там детское питание, а заодно и себе могут прихватить бутылочку «безобидного» пива. Приходят с детьми постарше за мороженым. В итоге дети запоминают протоптанную тропинку и потом, достигнув совершеннолетия, придя за шоколадкой, приобретут что-нибудь из горячительного.

Культурное потребление вина по праздникам тоже ведет к алкоголизму. Исследования показали, что 46% «культурно выпивающих» людей со временем приходят к ежедневной потребности в алкоголе.

- В Евангелие Иисус Христос на свадьбе превратил воду в вино.

- Действительно, вино одно из самых древних напитков. В Библии много упоминаний о нем, да и в таинстве Причастия вино используется. Вино - благословенный продукт. Но его постоянное потребление приводит человека к зависимости. Поэтому для многих полное воздержание от алкоголя - единственная возможность не попасть в плен.

Слово вино в древнееврейском языке имеет 13 значений: от виноградного сока до уксуса. В Библии используются в разных контекстах все эти значения, а в русском переводе везде употребляется термин «вино».

У одной из наших соратниц были проблемы в семье: муж злоупотреблял спиртным. Перед тем как муж приходил с работы, она садилась у компьютера, включала фильм «Утерянная добродетель». А когда муж заходил домой, демонстративно выключала видео и шла в другую комнату. Заинтригованный супруг спрашивал, что ты снова смотрела? Она отвечала: «Да тебе это не интересно». В конце концов муж посмотрел этот фильм и поменял свои взгляды.

- Вы еще руководите молодежным объединением. Среди молодежи снизилось потребление алкоголя?

- Думаю, да. Сыграл свою положительную роль запрет рекламы алкоголя и табака на телевидении и более жесткий подход к продаже алкоголя несовершеннолетним. Плюс появился новый вид уличного спорт - воркаут, стали строить спортплощадки во дворах, установливаь тренажеры, турники.

- Как пройдет день трезвости в Челябинске?

- Во всех храмах в этот день проводятся молебны о страдающих недугом винопития, читаются проповеди на эту тему, раздаются листовки и т.д. Пройдет совместная акция с ГАИ - в этот день волонтеры будут раздавать водителям наклейки на стекла, брошюры. Активисты молодежной общественной организации «Трезвение» проведут тематические встречи со школьниками и студентами.

Виктория СОРОКИНА.