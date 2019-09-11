Морской пехотинец из Челябинска выложил ролик в соцсети с просьбой о помощи

Почти ровно 50 лет назад морпеху Валентину Журавлеву и его сослуживцам была дана команда на получение оружия с полным боекомплектом и убытие на корабль. Батальон перебрасывали к берегам Египта, на Суэцкий канал – там шла очередная стадия необъявленной войны арабов с Израилем.

Восемь месяцев корабль с морскими пехотинцами Северного флота дежурил в Суэцком канале в городе Порт-Саид в Средиземном море.

Вернулся в Советский Союз Валентин Журавлев в апреле 1970 года.

Вот таким был наш герой 50 лет назад!

«НЕ СНИМАЮ ТЕЛЬНЯШКУ»

С тех пор Валентин Дмитриевич почти никогда не снимает тельняшку, награжден медалью «За службу в морской пехоте» и «За ратную доблесть», занимается в городе общественной деятельностью.

На днях ему исполнилось 70 лет. Но он решил отменить торжество с родственниками. А собрать друзей и ветеранов ВМФ возле памятника «Защитникам морских рубежей» в Саду Победы.

Перед этим он выложил в социальные сети видеоролик, пригласив всех, кто его знает, в Сад Победы:

Валентин Журавлев выложил обращение на своей странице в соцсетях. Кадр с видео

– Подарков не надо, а лучше помогите собрать недостающие деньги на цепь вокруг мемориала.

НЕЖДАННАЯ ПРЕМИЯ

Приглашение морпеха увидел председатель городского совета ветеранов Валентин Буравлев и отправился на встречу. Юбиляр был удивлен визиту большого чиновника.

Якорь - главная часть мемориала. А якорю нужна надежная цепь.Фото: Станислав БЕЛКИН

- Разрешите мне, Валентин Дмитриевич, поздравить Вас с юбилеем от имени председателя городской думы и от себя лично и вручить грамоту, - сказал Буравлев. – Все знают, сколько вы делает для нашего города и для воспитания подрастающего поколения. К грамоте прилагается денежная премия.

- Эти деньги пойдут на покупку морской цепи для нашего памятника, - отреагировал Журавлев.

Друзья поддержали морпеха!Фото: Станислав БЕЛКИН

Валентин Дмитриевич 50 лет не теряет связи со своей частью и Северным флотом:

- Как будто это было вчера! Суэцкий канал, товарищи. Сердце тоскует по морю. Вот нашел себе отдушину, занимаюсь морским мемориалом. И людям приятно.

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