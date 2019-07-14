Ветераны флота из Челябинска ищут 100 тысяч рублей, чтобы довести до совершенства единственный памятник

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-14T13:10:45+03:00

Это стало бы замечательным подарком к грядущему празднику

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Ветераны ВМФ отправили главе Челябинской области письмо с просьбой о помощи. Военные просят помочь благоустроить памятник «Защитникам морских рубежей» в Саду Победы. Ему не хватает нескольких атрибутов, чтобы выглядеть окончательно законченным.

— Памятник создан на народные деньги. Мы никогда не обращались за помощью. Но сейчас есть необходимость выйти на главу региона. Памятнику нужна морская цепь. Нам не собрать такую огромную сумму, а вешать на столбы «собачью» как-то не солидно, — рассказал ветеран морской пехоты Валентин Журавлев.

В последнее воскресенье июля моряки отмечают свой профессиональный праздник. На цепь им нужно собрать 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU