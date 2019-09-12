От этого видео захватывает дух: блондинка из Челябинска делает шпагат на высоте 4000 м

Челябинка Наталья Белоусова танцует и выполняет акробатические трюки на высоте четырех километров. Сегодня она — кандидат в мастера спорта и является единственной представительницей Южного Урала среди профессиональных спортсменов в артистических видах парашютного спорта.

Недавно Наталья Белоусова и её напарник Алексей Перепелов впервые завоевали медали чемпионата России.

Челябинка рассказала журналисту КП-Челябинск о том, как пришла в спорт, о нераскрывшемся парашюте перед соревнованиями, и почему их команда называется «Ё».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/731664" frameborder="0"></iframe> Парашютистка падает с высоты 4000 м.Видео: Алексей Перепелов

— На чемпионате мы сражались с сильнейшими спортсменами: почти все участники работают инструкторами, имея возможность заниматься каждый день. Мы же сидим в офисе с понедельника по пятницу, и на полноценные тренировки остается два дня, — рассказала Наталья Белоусова. — Первое место заняла команда, в которой оператор - двукратный чемпион мира. Серебро тоже взяли титулованные спортсмены.

Соревнования Наталья сравнивает с фигурным катанием. Она выполняет семь прыжков: пять — произвольная программа, два — обязательная. Оценивается новизна элементов, их сложность, четкость исполнения.

Судьи смотрят только видеозапись выступления. Фото: Наталья Белоусова/facebook.com

— Судьи не поднимаются в небо. Как же можно оценивать, сидя в кресле?

— Для этого и нужен напарник-оператор. На первый взгляд, кажется, что нет ничего сложного: падаешь и снимаешь, но нет. Если я хотя бы на миллиметр вылетаю из кадра, хотя бы пальцем — это виляет на результат.

Особенности фристайла в том, что каждый элемент я делаю с большим диапазоном скоростей. Могу сначала падать вниз головой на скорость 300 км/час. А через секунду — вращаться в шпагате на скорости 150 км/ч.

Оператор учит мою программу заранее до секунды. Он летает вокруг меня, чтобы съемка была максимально красивой.

Название команды связано с историей буквы «ё». Фото: Наталья Белоусова/facebook.com

Наталья и Алексей выступают вместе второй год. Ребята назвали свою команду «Ё». Для них эта буква символ упорства и старания.

— Когда мы познакомились, Алексей мне рассказал историю буквы «ё»: Ее то и дело отменяют, а она делает все для того, чтобы быть, не боится своей необычности, — отмечает челябинка.

Пять дней в неделю челябинка работает в офисе крупной торговой сети. Фото: Наталья Белоусова/facebook.com

По образованию Наталья Белоусова — психолог, окончила челябинский педагогический университет. Сейчас работает руководителем направления по работе с персоналом крупной торговой сети.

Парашютным спортом увлеклась 8 лет назад, когда друзья предложили прыгнуть на аэродроме под Миассом. В Москве, где она сейчас живет, обучилась артистическим дисциплинам freefly и freestyle. За спиной у Натальи более 900 прыжков.

Девушка летит на скорости до 300 км/час. Фото: Наталья Белоусова/facebook.com

Незадолго до чемпионата России на тренировке произошло ЧП — не раскрылся парашют.

— Точнее он раскрылся, но с нештатной ситуацией. Случился перехлест строп, когда одна из них прошла посредине парашюта. Он мог в любой момент сложиться, как фантик. Я вспомнила все инструкции. Не было никакой паники, в голове — четкая картинка, как из учебника. Это заняло ровно две секунды. Я отцепила парашют и раскрыла запасной. Наконец-то я увидела, какой он у меня красивый!

Челябинка занимается парашютным спортом пять лет. Фото: Наталья Белоусова/facebook.com

Наталья признается: прыгать после ЧП было страшно, она проверяла снаряжение на 10 раз.

— Я понимаю, что таких случаев — один на тысячу. Считается, что прыжки с парашютом — это самый безопасный экстремальный спорт. Например, в автогонках у вас не будет второй машины.

В планах челябинки на следующий год — завоевать хотя бы серебро чемпионата России. Поскольку только участники, занявшие первые два места, принимают участие в чемпионате мира.

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