Юная звезда фигурного катания Камила Валиева выступает на Гран-при по фигурному катанию в Челябинске

В пятницу, 13 сентября на этапе серии Гран-при в Челябинске девушки выступают с короткой программой. Нашу страну представят юниорки Ксения Синицына, Камила Валиева и Виктория Васильева. Мы будем вести прямую трансляцию Гран-При по фигурному катанию среди юниоров 2019 в Челябинске.

Россия, как страна-организатор, имеет право выставить максимальное число участников — 20 молодых спортсменов (3 юниорки, 3 юниора, 4 пары, 3 танцевальных дуэта). Главные конкуренты нашей команды — фигуристы из США, Канады, Японии, Южной Кореи, Китая, Франции и Италии. Именно с представителями этих сборных «бодаются» российские спортсмены.

13 сентября — второй день серии Гран-при среди юниоров в Челябинске. Свои выступления начинают девушки в первом виде одиночного катания — короткой программе.

Все три наши девушки уже успели «засветиться» на мировой арене. Ксения Синицына (тренеры Светлана Панова, Татьяна Моисеева) — заняла высокое четвертое место на чемпионате мира-2019 среди юниоров в Загребе, а в Челябинске она постарается доказать, что не зря ее считают одной из ярких представительниц мирового юниорского фигурного катания. К сожалению, из-за проблем с визой Ксении не удалось выступить на Гран-при в США, но у себя на родине она постарается показать все на что способна.

Москвичка Виктория Васильева (Сергей Давыдов) сенсационно выступила уже и на взрослых соревнованиях, в феврале этого года заняв третье место на Кубке России в Нижнем Новгороде. Тогда Васильева уступила только признанным мастерам Евгении Медведевой и Елизавете Туктамышевой.

13-летняя Камила Валиева (тренер Этери Тутберидзе) — еще одна из восходящих звездочек мирового фигурного катания. На своем дебютном этапе Гран-при во французском Куршевеле Камила сразу сорвала «джек-пот», заняв первое место.

А на тренировочном прокате накануне старта Гран-при в Челябинске великолепно и чисто исполнила каскад прыжков с двумя четверными тулупами.

Гран-При по фигурному катанию среди юниоров 2019. Челябинск. Девушки. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция. Видеоэфир ISU.Гран-При по фигурному катанию среди юниоров 2019. Челябинск. Девушки. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция. Видеоэфир ISU

Все наши девчата показали, что прекрасно готовы к сегодняшней короткой программе на этапе Гран-при в Челябинске. В спорте, тем более в юниорском, всякое бывает — и ошибки и падения, и психологический «перегруз» (тьфу-тьфу). Тем более, турнир проходит в родных стенах. Но будем надеяться наши девчата справятся с таким давлением. Болеем за Ксению Синицыну, Камилу Валиеву и Викторию Васильеву!

Смотрите и читайте прямую трансляцию Гран-При по фигурному катанию среди юниоров 2019 в Челябинске. Девушки, короткая программа.