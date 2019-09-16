22 тысячи императорских рублей и антикварные вещицы: на Урале фермер нашел клад в доме прадеда

Дамир Илялов из Троицка Челябинской области осуществил мечты многих — нашел клад. По наследству ему достался дом прадеда. Тот сгинул во времена первых репрессий. Молодой человек решил привести избу в порядок. Вскрыл пол и обнаружил тайник.

Илялов профессионально занимается птицеводством. Молодой человек рассуждает, что наверняка прадед готовился к непростому времени и сделал «нычку» на случай беды. Все-таки вместе с ним жили супруга и пятеро детей. Но предки Дамира так и не узнали о кладе.

Банкноты на суммы 22 000 царских рублей. Фото: Марина Клайн/газета «Регион»

В одном месте прадед Дамира замуровал шкуры животных. Они, конечно, успели сгнить. Куда ценнее оказалась вторая находка: схрон с монетами, банкнотами и антикварными вещицами. В мешковину была укутана опасная бритва, диковинный по современным меркам многоразовый шприц, ножичек.

Вот такой диковинный шприц. Фото: Марина Клайн/газета «Регион»

Купюр Дамир нашел на 22 тысячи императорских рублей. Самая старая — 1989 года. Остальные датированы 1910-х годами. В горсти монет наберется еще десяток рублей.

О том, чтобы заработать на своей находке, Дамир не думает. Решил, что оставит причудливые купюры себе.

— Буду показывать и рассказывать своим детям и внукам, как я клад нашел, — говорит счастливчик.

КП-Челябинск показала фотографии находок Дамира разбирающимуся в антиквариате.

На монетах сейчас много не выручишь. Металл проржавел. Фото: Марина Клайн/газета «Регион»

— Монеты точно не продать. У многих состояние нерентабельное. К купюрам стоит присмотреться. Но много то же не получишь. Дело в том, что слишком большие тиражи были таких банкнот. Все зависит от их состояния. Думаю, что если отнести все это в антикварную лавку, он сможет выручить за весь клад около 10 000 руб., — рассказал Василий Семенов.

Исторические банкноты напоминают гравюры в музее. Фото: Марина Клайн/газета «Регион»

БЫЛ СЛУЧАЙ

Разбирал книги — нашел клад: житель Челябинска обнаружил императорские банкноты

Южноуралец разбирал старые книги перед тем, как сдать в макулатуру. Поднял томик Толстого за 1960 год, а оттуда выпал пустой конверт. Мужчина пролистал книгу — на пол посыпалась цветная труха. Купюры не выпали, их не было видно. Страницы, между которых они были заложены, склеились с двух сторон. Но труха заставила перелистать книгу более тщательно. (далее)