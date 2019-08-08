Разбирал книги — нашел клад: житель Челябинска обнаружил императорские банкноты

Южноуралец разбирал старые книги перед тем, как сдать в макулатуру. Поднял томик Толстого за 1960 год, а оттуда выпал пустой конверт. Мужчина пролистал книгу — на пол посыпалась цветная труха.

— Купюры не выпали, их не было видно. Страницы, между которых они были заложены, склеились с двух сторон. Но труха заставила перелистать книгу более тщательно, — рассказал КП-Челябинск герой этой истории, блогер Anonymus Chel.

В руках у челябинца оказались банкноты 1898—1918 гг.: императорские рубли, купюры временного правительства.

— То ли от времени, то ли купюры были заложены в книгу в плохом состоянии, но они стали очень ветхими. Часть сгнила до порошка, а часть сломалась, когда я доставал их из книги. Именно сломалась, а не порвалась! Некоторые не удалось оторвать от листов книги — они приклеились намертво. Из 26 купюр удалось извлечь только девять.

Эта купюра сохранилась лучше всех. Фото: Anonymus Chel

На рублевых купюрах значится 1898 год. Но выпустить ее могли и спустя 20 лет после обозначенной даты. Внешний вид их не меняли. Достоверно самой старой купюрой можно признать трехрублевую времени Николая II. Отпечатана в 1905 году.

Загадка, над которой бьется хозяин клада: почему страницы книги выглядят удобоваримо, а купюры превратились в труху.

— Как и непонятно, почему страницы книги не потеряли гибкость, а купюры стали жесткими как пластик? Предположительно банкноты уже спрятали в книгу ветхими, — считает наш собеседник.

Купюры 1909 г. сохранили гибкость бумаги, но при этом очень сложно отрывались от листов книги. Фото: Anonymus Chel

И главное: сколько сегодня можно выручить за такую находку, есть продать ее коллекционерам? Тут сплошное разочарование: даже если бы все 26 банкнот были в идеальном состоянии, то они бы потянули на 200 рублей. А учитывая их нынешнее состояние — это просто хлам.

— Слишком большой тираж этих банкнот. Прелесть находки в том, что бумажные купюры найти в виде клада очень сложно, ведь бумага гниет под землей. Значит, такие артефакты можно разыскать только по старым сундукам или в книге. Можно предположить, что это издание печаталось в нескольких томах, а значит, есть вероятность, что часть клада была и в других томах, которые уже уничтожены при переработке.

Купюры, отпечатанные временным правительством в 1918 году. Фото: Anonymus Chel

КП-Челябинск рассказывала и о других кладах, которые обнаружил Anonymus Chel. Например, как-то он наткнулся на тарантула, который сторожил «кошелек». А в другом материале мы рассказывали о крестьянских реликвиях, которые нашел археолог-энтузиаст во время раскопок.

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