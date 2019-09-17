Проверка слуха: высокопоставленный сотрудник ФСБ незаконно охотился на медведей в Челябинской области

В Нязепетровске на днях за отстрел медведя задержали сотрудника ФСБ в высоком звании. Местные полицейские не испугались большого чина браконьера и сдали его в Челябинск. Об этом КП-Челябинск рассказал местный охотник. Еще несколько нязепетровцев, увлекающихся охотой, подтвердили, что также слышали эту историю.

— Было немного не так. На прошлой неделе в деревне Гривенка поймали браконьеров за отстрел медведя. Один из них — егерь. А эфэсбэшника задержали с мясом лося на днях. Он был не один. На водозаборе их поймали: на лодке перевозили два мешка с мясом. Этот эфэсбэшника не местный, из Челябинска, — поделился один из охотников.

Егеря также рассказали про двух браконьеров, но про то, что кто-то из них может носить погоны — не слышали.

Источник в полиции сообщил корреспонденту КП-Челябинск, что действительно были браконьеры. Убийц медведя пока не задержали. А пойманные в Нязепетровске с мясом, утверждают, что нашли его в лесу, сами не убивали. Забрали мешки не для себя, а чтобы сдать егерям. Это обычные местные жители, никакого отношения к силовикам не имеют.

По закону, даже найденные в лесу туши вывозить из леса без специальных разрешительных документов нельзя. Так, в Пласте двух жителей оштрафовали на миллион рублей за мясо убитых животных. Лосей они не отстреливали, просто подобрали туши.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области обещали дать комментарий позже.

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