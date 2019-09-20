Старая трудовая книжка помогла бомжу из Бельгии получить гражданство России и спустя четверть века увидеть мать

Уроженец Челябинска, назовем его Юрий, классический представитель поколения 90-х. Пресытившись голодной Россией, он после школы подался в Европу. Сестра Юрия жила в Бельгии, и молодой человек отправился к ней.

Поначалу дела пошли в гору. У Юрия появился свой бизнес, семья, родился ребенок. Но потом в одночасье все стало рушиться: сестра вернулась в Россию, жена ушла, забрав ребенка... Наш земляк не выдержал и сломался.

— Сын потерял все: сначала работу, потом жилье. В последние годы он скитался по улицам и приютам Брюсселя. Даже жил на вокзале, — рассказывает его престарелая мама.

Как и сестра, Юрий надеялся вернуться домой. Но из-за сложностей с документами он не смог покинуть Бельгию.

ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА

Загранпаспорт, с которым Юрий уезжал за границу, был оформлен по паспорту СССР. Страна распалась, а паспорт России наш земляк не получил.

— В этом-то все и дело, — говорит мама челябинца. — Если бы сын успел получить гражданство России, его без проблем депортировали бы домой. Но он остался вообще без гражданства.

Маргариту Павлову тронула история пожилой челябинки. Фото: пресс-служба омбудсмена.

Юрий и его близкие долго искали законный способ вернуться в Челябинск. Все это время нашего земляка поддерживал Красный Крест и власти Бельгии. Но без документов покинуть Европу не получалось. Выправить их помогла уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

РОССИЯНИН АВТОМАТИЧЕСКИ

— Закон «О гражданстве» в нашей стране приняли 6 февраля 1992 года. Юрий уехал на заработки в Европу в 1993-м. Значит, признать его гражданином России можно автоматически, если доказать, что до этого он жил в России, — рассказала Маргарита Павлова.

И доказательства нашли. Омбудсмен направила запрос в публичную библиотеку Челябинской области, где после школы работал Юрий. Там разыскали копию трудовой, приказ о приеме и об увольнении Юрия.

На днях Юрия, наконец, признали гражданином России. Теперь Бельгия может вполне законно депортировать его домой.

Скоро наш земляк увидит маму!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10