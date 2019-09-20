5 фактов про сенатора от Челябинской области Маргариту Павлову

Маргарита Павлова — теперь уже экс-уполномоченный по правам человека на Южном Урале. С сегодняшнего дня она сенатор от Челябинской области в Совете Федерации. Ей в этом году исполнилось ровно 40 лет.

Как этой хрупкой на вид женщине удалось твердой поступью пройти путь от телеведущей до сенатора, узнала корреспондент КП-Челябинск.

ФАКТ ПЕРВЫЙ: КАК ПСИХОЛОГ СТАЛА ЖУРНАЛИСТОМ

Маргарита Павлова закончила Челябинский государственный институт культуры. По образованию — социолог-психолог. После окончания вуза была приглашена на телевидение. Работала на 31 канале телеведущей новостей и телерепортером. Профессию изучала, что называется, с колес. Часто вспоминает случай журналисткой работы, когда нужно было добраться с северо-запада после съемок до центра города за 20 минут до эфира. Удалось! И сдать материал, и не опоздать в кадр.

Маргарита Павлова работала Уполномоченным по правам человека в Челябинской области

ФАКТ ВТОРОЙ: МАТЬ ТРОИХ ДЕТЕЙ

Маргарита Павлова воспитывает трех детей. Старшую дочь Викторию знают почти все в Челябинске. У нее аутизм. Все видели плакаты с социальной рекламой, на которых изображены были мама вместе с дочкой.

Вике сейчас 14 лет. Она посещает занятия в специальной школе. Среднему Максиму сегодня 7 лет. Он пошел в первый класс. Младшему Семену два года и два месяца.

ФАКТ ТРЕТИЙ: МУЖ — БИЗНЕСМЕН

Муж Маргариты Павловой — Александр Павлов — предприниматель. Владеет прокатом велосипедов в городском парке. Много времени проводит с детьми, возит их в школу и на тренировки.

Маргарита Павлова тесно сотрудничала со всеми ветвями власти

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ: СТАЛА ОМБУДСМЕНОМ

В 2010 году в возрасте 31 года стала заместителем Уполномоченного по правам человека — Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области. Находясь на должности детского омбудсмена, успела получить второе высшее образование (РАНХиГС Москва) и родить сына Максима. В октябре 2015 года после смены власти в регионе стала Уполномоченным по правам человека в Челябинской области.17 июля 2017 года родила второго сына Семена.

Маргарита Павлова с мужем и сыном на параде Победы в колонне Бессмертного полкаФото: СОЦСЕТИ

ФАКТ ПЯТЫЙ: ПРОТИВ ДЕТСКИХ ПРИВИВОК

Маргарита Павлова известна тем, что продвигает идею «разумной вакцинации» — подвергает критике Национальный календарь профилактических прививок, который с каждым годом увеличивается, что, по ее мнению, вызывает опасения.

Павлова создала и возглавила экспертный совет при Уполномоченном по правам человека по защите прав лиц с аутизмом. Основной из тем Совета стала пропаганда прав родителей на отказ от медицинского вмешательства.

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