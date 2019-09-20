2019-09-20T12:50:15+03:00
Общество

Алексей Текслер назначил Маргариту Павлову сенатором от Челябинской области

Бывший омбудсмен Южного Урала войдет в члены Совета Федерации
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Алексей Текслер назначил Маргариту Павлову сенатором от Челябинской области. Фото: instagram.com/alexeytexler.officialАлексей Текслер назначил Маргариту Павлову сенатором от Челябинской области. Фото: instagram.com/alexeytexler.official
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В пятницу, 20 сентября, губернатор Алексей Текслер озвучил первое кадровое решение. Через два с половиной часа после инаугурации глава региона объявил, что сенатором от Челябинской области стала Маргарита Павлова. Официально новая должность звучит так: член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Челябинской области. До сегодняшнего дня Павлова занимала пост Уполномоченного по правам человека в регионе.

— Определился с кандидатурой сенатора. Им станет Маргарита Николаевна Павлова. Вы ее хорошо знаете. Много лет она помогает южноуральцам, как взрослым, так и детям. Не сомневаюсь, что Маргарита Николаевна достойно представит интересы области и ее жителей в Совете Федерации. Продолжаю формировать #командатекслера! — сообщил губернатор на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что в июле, после регистрации в статусе кандидата на пост губернатора, Алексей Текслер озвучил тройку кандидатов в сенаторы от региона. Предложение получили Маргарита Павлова, Владимир Мякуш и Валерий Гартунг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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