Биография сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова родилась в селе Кичигино. Оно расположено в аграрном Увельском районе. День рождения Маргариты Павловой 22 января 1979 года.

Как вспоминает сенатор Маргарита Павлова, она росла в любящей семье учителей. Мама работала в Кичигинской школе учителем русского языка и литературы. Папа преподавал в этой же школе черчение, физику и химию.

Родители познакомились в Магнитогорске, где получали высшее педагогическое образование в Магнитогорском педагогическом институте.

Маргарита Павлова закончила Кичигинскую среднюю школу. Педагоги сразу разглядели в ребенке творческие способности. Подростком Маргарита Павлова посещала занятия по театральному искусству в сельской школе искусств.

Маргарита Павлова на мероприятии «Белый бал» «Комсомольской правды» — Челябинск».Фото: Валентина ВАГАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ МАРГАРИТЫ ПАВЛОВОЙ

Выбор вуза не стал неожиданностью. Будущий сенатор Маргарита Павлова поступила на платное отделение Челябинского государственного института культуры. Как вспоминает Маргарита, не хватило баллов для поступления на бюджет.

Павлова училась на специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы». А через два года отличной учебы и успехи ректорат принял решение перевести студентку на бюджет. Сенатор Маргарита Павлова окончила Академию культуры — так она называлась в 2000 году — с отличием.

Маргарита Павлова и председатель челябинского избиркома Сергей Обертас во время подготовки к выборам 2019.Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

ОТ ЖУРНАЛИСТА К СЕНАТОРУ

Затем будущий сенатор до 2010 года работала ведущей и корреспондентом телевизионных программ в ООО ИК «Медиа Центр» (31 канал). Этот канал принадлежит семье экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Когда-то он был одним из ведущих в регионе, но после отставки Юревича и его бегства из страны, медиахолдинг потерял весу.

Впрочем, к работе сенатора Маргариты Павловой это относится мало. Хотя она была неоднократным победителем различных премий в сфере СМИ. Получала звания «Ньюс-мейкер года», «Народный лидер».

Маргарита Павлова была частым гостем многих мероприятий в Челябинской области.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ И СЕМЬЯ СЕНАТОРА МАРГАРИТЫ ПАВЛОВОЙ

В 2004 году будущая сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова вышла замуж и родила дочку Викторию. Виктория — особенный ребенок. У нее аутизм. Маргарита Павлова рассказала свою историю челябинцам и попросила у них помощи. С этого момента, как вспоминает будущий сенатор, судьба повела Маргариту Павлову по новому пути. Пять лет Маргарита Павлова боролась за установление правильного диагноза Виктории и правильное лечение. Смогла донести не только свою проблему, но и проблему других, таких же семей, как ее, до органов власти. И ее услышали: и простые челябинцы, и губернатор Челябинской области.

В 2012 году и 2017 году Маргарита Павлова родила двух сыновей Максима и Семена. Является многодетной матерью.

КАК МАРГАРИТА ПАВЛОВА СТАЛА ОМБУДСМЕНОМ

30 ноября 2010 года глава региона внес кандидатуру Маргариты Павловой на рассмотрение в Законодательное Собрание на пост Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Институт уполномоченного по правам ребенка только был введен в России. В должности будущий сенатор утверждена 23 декабря 2010 года единогласно.

В 2011 году прошла обучение в Российском государственном гуманитарном университете (г. Москва) по программе «Институт Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации: актуальные проблемы, правовые аспекты и перспективы».

23 января 2014 года получила диплом магистра о втором высшем образовании в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (г. Москва) по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Маргариты Павловой в студии радио 95.3 FM.Фото: Андрей АБРАМОВ

Имеет множество наград различного уровня. Имеет благодарственные письма Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ. В 2015 году Маргарита Павлова награждена Почетной медалью II степени за бескорыстный труд в деле защиты детей «Доброта. Любовь. Забота». В июне 2017 года награждена благодарностью Президента Российской Федерации Владимира Путина. Имеет благодарности Законодательного Собрания Челябинской области, награждена почетной грамотой Челябинской городской Думы.

В 2015 году Элла Памфилова по предложению главы региона Бориса Дубровского согласовала назначение будущего сенатора на должность Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. 28 октября 2015 года вступила в должность. Против ее кандидатуры не проголосовал никто из депутатов ЗСО региона. Лишь один воздержался.

Работала в должности до сентября 2019 года. 20 сентября назначена новым губернатором Алексеем Текслером на должность сенатора от Челябинской области в Совет Федерации от органа исполнительной власти.