«Конец креатива»: в Челябинске из модного места Svoboda2 уходят арендаторы

Идти до работы километр пешком по грязи и лужам — это не зарисовки деревенской жизни, а будни арендаторов креативного кластера «Свобода2» в Челябинске.

После того, как из-за возведения нового моста им перекрыли дорогу по улице Нагорной, люди вынуждены идти вдоль стройки. Арендаторы спешат расторгнуть договоры и ищут более «чистые» места.

После дождя можно протий только в резиновых сапогах. Фото: Александр Козицин

— Нам проложили временную дорогу с улицы Красноармейской, — рассказал исполнительный директор центра Александр Козицин. — Это просто плиты, по которым также едет строительная техника. Там где их нет (а они уложены не везде) — лужи и грязь.

От ближайшей остановки пешеходы могут пройти по такой дороге. Фото: Роман Никитин

Власти обещали оставить тротуар с улицы Нагорной, пока не сделают пешеходную часть на Лобкова, но в пятницу его перекрыли.

Сейчас люди вынуждены ходить вдоль стройплощадки. Увеличилось расстояние: было 300 метров, теперь порядка 1 км. Ходить нереально!

Обращение разослали чиновникам всех рангов. Фото: Александр Козицин

На сегодняшний день один из арендаторов уже съехал, еще один написал заявление о расторжении договора, третий изъявил желание пока только на словах. Руководство креативного кластера уже написало обращения во все инстанции и ждет реакции властей.

Изначально творческий центр должен был дать вторую жизнь невзрачной площадке бывшего завода оргстекла. С точки зрения географической, расположение хорошее — в центре города. Но в итоге «Свобода2» стала заложницей дорожной революции.

«Свобода2» стала местом для проведения фестивалей. Фото: Фестиваль городской среды «Всё просто»/vk.com

— Если брать мировую практику, креативные пространства создаются в заброшенных помещениях, в том числе, на окраинах. Люди собираются, место обживается. Когда в «нулевых» производство закрыли, мы думали, в каком направлении развивать. Как раз в это время в Москве появились Центр дизайна Art Play, дизайн-завод «Флакон», «Винзавод», «Красный октябрь», — рассказал владелец «Свобода2» Алексей Грачев.

По его словам, власти обещали им помощь, начиная от хорошей дороги, заканчивая пешеходным мостом через Миасс.

— ... но как только доходило до исполнения, оказывалось, что ничего сделать не могут, — продолжает Алексей Грачев. — Когда мы разрабатывали концепцию вместе с «Флаконом», они рекомендовали нам стартовать после строительства новой набережной, но мы понимали, что это может затянуться на десятилетия. Хотели сделать необычное пространство, и на это был запрос, потому что все видели красивые виды московского опыта.

Из креативного кластера уже съезжают арендаторыФото: Антон САДЧИКОВ

Между тем, фотографы отмечают, что проблемы с таким благом цивилизации как дороги там были еще давно.

— Я работала в фотошколе, когда «Свобода2» еще не была арт-пространством. Это был просто бывший завод оргстекла, на территории которого работали фотостудии. Мы часто проводили практики там. Визажисты и модели порой отказывались участвовать в съемке, потому что просто страшно и неудобно добираться, — рассказала челябинский фотограф Валентина. — Но это Loft была одной из самых больших студий на тот момент — деваться было некуда...

Руководство креативного кластера перенимало лучшие столичные практики. Фото: Фестиваль городской среды «Всё просто»/vk.com

ЗАКРЫТО НАВСЕГДА

— Нагорная закрыта навсегда. Въезд в кластер будет с улицы Лобкова. По словам собственника «Свободы2» это будет даже удобней, — рассказал глава городского управления информационной политики Владимир Сафонов.

Работы запланированы на 2020 год. До этого времени арендаторам придется ездить по временной дороге.

Дорогу по улице Нагорной закрыли навсегда. Фото: Роман Никитин

СУРОВЫЙ ДЕКАДАНС

«Свобода2» — не единственное культурное место в Челябинске, до которого любителям искусства приходится преодолевать «тернистый» путь.

Например, на улице Береговой, 123, возле цирка, работала фотостудия «Фабрика». Как отмечают клиенты, место было мрачноватое, по соседству с автосервисами. 1,5 месяца назад она закрылась.

Вызывает возмущение и дорога к студии «Клары Цеткин, 11», где также располагается лекторий «КЦ 11». Да и вход надо поискать, отмечают фотографы.

Есть нарекания и по расположению фотостудии — «Зонтик», которая находится в окружении административных зданий.

— Пару лет назад снимала там семью — папа, беременная мама, двое деток. На нас набросилась свора собак. Лаяли, кидались. Не покусали, но напугали. Больше я туда клиентов не вожу! — рассказала Валентина.

Между тем, владельцы фотостудий выбирают такие места не только из-за экономии на аренде.

— Для съемок нужны высокие потолки и большие окна, которые как раз есть в промышленных зданиях, — отмечает бывший администратор одной из фотостудий Наталья.

Все эти фотостудии, как и «Свобода2» находятся в центре города. По соседству с ними живут и работают и другие жители города, а это значит, что благоустройство — вопрос хозяйственности чиновников.

Сложно ли избавить город от луж и пыли? Мы изучили международный опыт и написали пять простых советов для властей.

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