«Малиновые пиджаки, биты и 21-ая «Волга»: пара из Челябинской области сыграла свадьбу в стиле лихих 90-х

Свадьбы в стиле бохо, выездные регистрации — это, конечно, модно и красиво. Но женитьба в лучших русских традициях, как в клипе Билана «Пьяная любовь», затмит их своей атмосферой. Потому до сих пор в подъездах толпятся наряженные гости, выкупая невесту, мосты увешаны замками и ленточками, а тамада проводит пошловатые конкурсы и собирает деньги в ползунки.

Компания из Нязепетровска Челябинской области с юмором подошла к свадьбе друзей и устроила им праздник в стиле 90-х. Кортеж из отечественных авто, гордо восседающие куклы на капоте, девушки в мини и с начесами на голове, парни с битами в малиновых пиджаках...

Жениха и невесту о такой стилистке гости не предупредили. Торжество началось с перехвата авто и рэкета.

ВЭЛКОМ ТУ 90-ЫЕ

Евгений и Наталия Филимоновы расписались 19 сентября в Перми. Белое платье, костюм, регистрация в ЗАГСе — все как обычно, никакого креатива.

Жених родом с Южного Урала. После праздника молодожены, собрав родню невесты, поехали на его малую родину — в Нязепетровск. Здесь они должны были отметить штамп в паспорте с близкими Евгения.

— Заказали автобус из Перми и покатили. Мои друзья и родственники должны были ждать нас на базе отдыха. На въезде в Нязепетровск дорогу нам перегородили несколько отечественных машин. Я сначала не понял, кто это и что происходит — мои друзья ездят на иномарках. Из легковушек вышли парни с дубинами и направились к автобусу. Жена, не ожидав такого, даже заплакала. Моих друзей до этого она не видела, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Евгений.

Костюмы искали по всему городу. Фото героев публикации

Друзья в образе суровых авторитетов из 90-х потребовали с молодых деньги. Но их серьезные лица быстро изменились. «Бандиты» расплылись в улыбке и стали осыпать жениха и невесту поздравлениями.

ГАЗ-21 — раритет! И все еще на ходу. Фото героев публикации

Джинсы, яркие колготки, сумасшедшие начесы — все как положено. Фото героев публикации

ТАНЦЫ ПОД МАГНИТОФОН И КАТАНИЕ НА РАРИТЕТАХ

Компания подготовилась к розыгрышу основательно. Для кортежа отыскали «шестерку», «восьмерку», «копейку» и ГАЗ-21. На ходу была только «Волга», остальные машины пришлось ремонтировать. В салоне играли исключительно хиты 90-ых: «Руки вверх», «Комбинация», «Мираж» и другие. А еще удалось отрыть магнитофон на батарейках и потанцевать под него на улице.

Машины раньше украшали вот так. Фото героев публикации

— Организовали все за три дня. Костюмы искали по всему городу, обзванивали знакомых, доставали сундуки и чемоданы. Это даже превратилось в какой-то азарт, чтобы сделать все на 100 % круто, — говорит Диана Горбунова, подруга семьи Филимоновых.

Евгений и Наталия. Фото героев публикации

Красавица невеста. Фото героев публикации

Свадебный кортеж проехался по городским улицам. Люди даже выходили из дома, чтобы повнимательнее рассмотреть его.

Гуляла свадьба на базе отдыха. Гости сидели на скамейках за длинными деревянными столами — прямо как в недалеком прошлом. А в конце праздника гостям подали кремовый торт с лебедями и розами.

Заметьте, торт сфотографирован на фоне ковра. Тоже классика! Фото героев публикации

Жених и невеста не знали, что друзья приготовят им такой сюрприз. Фото героев публикации

Важная деталь - куклы на капоте. Фото героев публикации

Евгению 37 лет, Наталии 29. В 90-е они были детьми. Признаются, что об этой эпохе знают больше из книг и фильмов. Тем не менее свадьба в стиле тех лет им понравилась. И безусловно ее они запомнят на всю жизнь.

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