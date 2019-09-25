Лечить нельзя ждать: как быть, если во время беременности разболелся зуб

Планируя беременность, каждой будущей маме рекомендуется решить все проблемы, касающиеся здоровья зубов. Но что делать, если беременность уже наступила, а кариес еще не устранен? Ни в коем случае не затягивать с визитом к стоматологу!

Существуют ли особые нюансы при лечении зубов у беременных? В каком триместре это лучше делать? Какую анестезию можно применять? И стоит ли делать рентген-снимок?

На эти и другие вопросы читателей отвечает врач стоматолог-терапевт клиники «Зубной стандарт» Наталья Васильченко.

Наталья Васильченко, врач стоматолог-терапевт

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