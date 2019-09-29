Почему на Шпицбергене нельзя умирать

Челябинец Юрий Важенин — организатор общества «Урал каяк и нескучный русский» исследует на каяках водоемы Южного Урала и даже плавает по реке Миасс. Недавно он вернулся из большого путешествия в Арктику, где проплыл вдоль фьордов норвежского Шпицбергена.

Говорим с ним об этом на радио Комсомольская правда (95.3 FM)

«На Шпицбергене нельзя умирать»: как челябинец покорил Арктику, избежав встречи с медведем 00:00 00:00

ТУРИСТЫ С ОРУЖИЕМ

— Несколько лет назад Вы ездили в Крым. Как решились отправиться в Арктику?

— В детстве все советские мальчики мечтали либо побывать в космосе, либо стать полярниками. Вот я относился ко второй категории. Туда меня пригласила компания «Арктикуголь» - единственная российская фирма, которая присутствует на архипелаге, и занимается добычей угля.

На ее базе есть Центр арктического туризма «Грумант», это старорусское название Шпицбергена. Меня позвали потому, что я — один из немногих людей в России, которые развивают морской каякинг.

Глядя на эти ледники, уже становится холодно. Фото: uralkayk.ru

— Сколько человек из Челябинска принимали участие в экспедиции?

— В нашей команде было 10 человек, из них пятеро — гиды-эксперты, которые обеспечивали безопасность от белых медведей. Кстати, это основная проблема на Шпицбергене. В группе должен быть хотя бы один человек, вооруженный нарезным оружием, сигнальным пистолетом и растяжками от медведей, которые подают сигнальную ракету, если он их заденет.

— То есть туристы — фаст-фуд для медведей?

— Медведи редко нападают на людей в Арктике, но почти всегда это заканчивается фатально. Был случай с двумя норвежцами, которые отправились вокруг Шпицбергена на каяках. На них напал белый медведь, потребовалась эвакуация. Спаслись чудом. Они были вооружены, медведь пришел ночью, растяжки не сработали.

На Шпицбергене можно встретить медведя и он захочет вас съесть. Фото: Юрий Важенин

— Медведи могут напасть в воде?

— Нет, только на берегу. Вы же все равно выйдете на сушу, чтобы отдохнуть. Они не воспринимают человека как опасность — исключительно как еду. Они действуют с точки зрения выживания: если «еда» может принести какой-то вред, они, скорее всего, не будут нападать. Впрочем, когда медведь очень голоден, он все равно нападет.

В одной из точек старта наши ребята застали медведя и просто прогнали звуковыми сигналами. Кстати, охота на белых медведей там запрещена. В нашем случае он был сытый — нашел оленя и ел его несколько дней, поэтому не хотел ввязываться в непонятные приключения и сразу убежал.

НЕЛЬЗЯ УМИРАТЬ

— В Арктике наверняка есть свои правила?

— Есть такой закон, что на Шпицбергене нельзя умирать. Сейчас. Если человек умирает, его тело вывозят. Там есть кладбище, но можно только кремировать человека. Из-за холода тела не разлагаются, а значит, там будут постоянно тусоваться медведи: они просто разграбят могильник, выкопают тело и съедят его.

— Что включал ваш тур?

— Тур, который мы делали, рассчитан на тех, кто садится в каяк первый раз. Из 10 дней два мы посвятили обучению и безопасности. Остальные мы уже катались. Мы вставали в шесть утра и двигались до 11 ночи. Мы ходили по побережью, заносили лодки в центр озера. Мы посетили такое место как Радио-фьюрд — невероятной красоты место, где для туристов сделали сауну со стеклянными стенами на берегу моря.

Грумант — первый русский город на Шпицбергене. Фото: uralkayk.ru

БЛОГЕР РАССТРОИЛ ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ

— Недавно один блогер поделился репортажем со Шпицбергена, где показал упадок российского города Баренцбурга и норвежский Лонгйир, сделанный в лучших традициях урбанистики. У нас действительно все так плохо?

— Нет. Кстати, местные очень расстроились, что он так написал. Сейчас Баренцбурге проживает около 900 человек. Все они — сотрудники компании «Арктикуголь». Для них реконструировали две гостиницы, сделали первоклассные номера со всеми удобствами. Есть ресторан с пивоварней, где варится самое северное пиво в мире. Причем, сначала русские сделали пивоварню, потом норвежцы в Лонгйире.

Русский Шпицберген — музей советской архитектуры. Фото: Сергей Доля

Сейчас для туризма восстанавливают поселок Пирамида. Он построен в 1975 году для добычи угля, но в 1995 году произошла страшная авиакатастрофа, в которой погибли все шахтеры — из-за ошибки пилота самолет врезался в гору. Дела и так шли не очень и было принято решение законсервировать город.

Город Пирамида был законсервирован после авиакатастрофы с шахтерами. Фото: Сергей Доля

Он хорошо сохранился, так как там практически нет бактерий и нет бомжей. Восстановили кинотеатр, где хранится 600 кинопленок с советскими фильмами. Рядом с Пирамидой есть самый красивый из доступных ледников.

Да, в Баренцбурге нет супермаркетов — нет смысла открывать магазин, потому что нет спроса. Лонгйир более развит, потому что там есть аэропорт.

На берегу моря можно принять солнечные ванны. Фото: uralkayk.ru

— Дорого ли обошлось путешествие?

— Шпицберген — самая доступная Арктика по цене и климату. У нас можно попасть туда только на ледоколе за миллион рублей. А на Шпицбергене цены на разные туры от 70 тыс. руб. (проживание, питание, трансфер), тур на каяках — относительно дорого, порядка 200 тыс. Путешествовать самостоятельно будет дороже из-за высоких цен на трансферы. Перелет Москва — Рига — Осло — Лонгйир и обратно через Хельсинки в Санкт-Петербург мне обошелся в 30 тыс. руб.

Русский дом в норвежском Лонгйире. Фото: Сергей Доля

Шпицберген — демилитаризированная зона. У него особый статус. Любое государство может заключить договор и вести экономическую деятельность в рамках закона. Поэтому Россия там добывает уголь, хоть это — не самое рентабельное дело, так мы можем заниматься туризмом и вести научную деятельность.

Еще одно популярное развлечение на Шпицбергене — катание на снегоходах. Фото: Сергей Доля

Арктические птички тупики. Фото: Сергей Доля

— Северяне часто улыбаются?

— Они очень позитивны. Север отсеивает ленивых людей, там нет бомжей. Там можно жить только с оптимизмом в глазах, но нужно постоянно трудиться. Даже гиды работали практически 24 часа, при этом они трудились с полной самоотдачей и были максимально дружелюбны.

При этом есть минусы. Там мало людей и полярная ночь. Там нет леса. Нет защиты от ветра, тепла. Нет снега в том понимании, как мы привыкли — его просто сдувает. Ветра страшные. Правильно говорят, Арктика — кухня погоды.

В один из дней когда мы проснулись, был сумасшедший ветер с ледяными «иглами». Пока мы спускались из отеля к пирсу, закончился снег, пока мы перешли на другую сторону фьорда, закончился ветер, затем появилось яркое солнце, а к вечеру опять задуло, и пошел снег.

Пушистые «вездеходы». Фото: Сергей Доля

КАЯК — ЭТО КАК ВЕЛОПИСЕД, ТОЛЬКО ДЛЯ ВОДЫ

— Когда и как началось Ваше увлечение каяками?

— В 2014 году. Как и большинство людей, которые начинают заниматься каякингом, просто увидел красивую лодку. Особенно где-нибудь в норвежских фьордах. Кстати, фьорды — основной двигатель продажи каяков.

Я всю жизнь мечтал морем заниматься, у меня дедушка лодки строил сам. Я увидел лодки и сказал: «Хочу», там более это — дешево. Вообще все, что связано с морем — яхты, виндсерфинг, кайт — дорого и не очень практично. И каяк в этом списке — одно из самых дешевых, это — водный велосипед. Вы можете в любое место приехать и отдыхать. А если есть машина. У вас вообще безграничные возможности. Плюс вы не зависите от ветра и бензина.

Наш регион для каяков идеально подходит. Я начал проект «тысяча озер Урала»: выбираю озеро, обхожу по периметру, считаю береговую линию, делают несколько фотографий с описанием озера. Любой человек мог зайти и посмотреть.

Юрий Важенин часто плавает по реке Миасс. Фото: uralkayk.ru

— Сколько стоит экипировка?

— Каяки стоят по-разному: от пяти до 300 тысяч рублей. Сейчас есть такие классные суда, называются «Пакрафт» — это, по сути, каяк надувной, который помещается в обычный 30-литровый рюкзак. Он весит 2-3 кг, вы можете придти его надуть ручным насосом и начать сплав. На нем можно сплавляться по реке.

Минимальный комплект обойдется в тысяч 15: шлем, лодка весло, спасательный жилет и «юбка».

— Юбка?

— Брызгозащитная юбка, которая закрывает вас от воды в каяке. Надев ее, даже если вы перевернетесь, лодка не наполнится водой, а вы сможете перевернуться обратно и продолжить путешествие.

— Как реагируют горожане, когда вы плаваете по реке?

— Чтобы привлекать внимание к этой теме, я зимой ночью подсвечивал каяк. Некоторые делали вид, что не замечают. Некоторые подходят, спрашивают, что это такое, для чего. Таких вопросов, как у мотоциклистов: «Сколько жрет? Сколько прет?» нет.

Не скажу, что это массовый спорт. Есть проблемы с хранением лодок. Активных людей, которые постоянно катаются, около 20. Два года назад, когда формировался клуб, было трое.

— Вы еще не закрыли сезон?

— Завтра будет тренировка по бурной воде под Аргаяшом, там есть канал ТЭЦ. Иногда занимаемся на реке Миасс, в районе деревни Мирный. Плаваем пока не встанет лед. Зимой тренируемся в бассейне.

Зимой каякеры тренируются в бассейне. Фото: Урал Каяк и Нескучный Русский/vk.com

— Как реагируют посетители бассейна?

— Был случай, когда несколько человек, увидев лодки, написали жалобу и пост во «ВКонтакте», но неожиданно для меня и для всех. Люди подержали нас. Они написали в комментариях: «Не мешайте людям заниматься спортом». Почти все нас поддержали, за что им спасибо, и бассейн сделал выбор оставить нас.

Мы храним там свои лодки, обрабатываем средствами, которые предоставляет бассейн — то есть соблюдаем все санитарные нормы.

— Дорого ли заниматься с вашей командой, взяв каяк в прокат?

Первое занятие мы предоставляем бесплатно. Если вы по абонементу ходите, то вы платите фактически за аренду — 400 руб. Если придете разово и у вас ничего не — 1200. Я лично заинтересован поддерживать. Нам нужны в клубе люди, чтобы проводить наши мероприятия.

— В какое путешествие отправитесь после Арктики?

Мне не нравится фраза: «Там надо обязательно побывать». Если есть возможность, почему бы не поехать. Ставить цели кого-то увидеть — можно сильно окарать. Не факт, что вам повезет увидеть кита, касатку или медведя и не факт, что вы будете рады встрече с ними.

Я не ставлю специально целей. Сейчас тало можно у людей собирать галочки, побывать во всех местах, как Тема Лебедев посетил все страны мира. Нужно получать удовольствие. Не стоит ничего делать, чтобы кому-то что-то доказать. Но если человек хочет. Он найдет возможность и обязательно окажется там.

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