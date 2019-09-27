2019-09-27T11:58:50+03:00
Общество

Один из самых богатейших людей мира посетил опорный университет Южного Урала

Известный промышленник, совладелец корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков побывал в МГТУ
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Предприниматель встретился со своими учителями, одноклассниками и коллективом школы №56, которую окончил. Игорь Рыбаков призвал ее учеников, выпускников разных лет участвовать в проекте по созданию на базе образовательного учреждения эндаумент-фонда. Он пополняется преимущественно за счет добровольных пожертвований и предназначен для использования в некоммерческих целях, на развитие образовательных проектов, учеников и педагогов. Игорь Рыбаков вручил директору школы Елене Кадушкиной сертификат, который удвоит собранную сумму.

«Все суммы, которые мы соберем до 30 миллионов в эндаумент-фонд я удвою, — обещает меценат. — Соберем 30 миллионов — я добавлю столько же. Это такая игра, которая стимулирует всех участников на создание условно бесконечного фонда, который будет поддерживать бесконечность того, что мы вместе создадим», — пояснил Игорь Рыбаков.

Действовать, пробовать всегда что-то новое, постоянно развиваться — призвал Игорь Рыбаков студентов, преподавателей и предпринимателей на встрече, которая состоялась в стенах Магнитогорского государственного технического университета. Миллиардер рассказал о своей миссии и целях, личной жизни и бизнесе.

«Учитесь у практиков, у людей, которые уже прошли те или иные испытания, потерпели неудачи и одержали победы. Прежде чем начать что-то делать, определитесь с конечной целью, маршрутом, в какую гавань вы хотите прийти. И будьте ненормальными! Потому что «нормальность» придумали те, кто не хотят, чтобы вы стали лучше, чем они», — посоветовал Игорь Рыбаков.

Также миллиардер отметил, что для создания успешного бизнеса нужно использовать свои страхи, отталкиваться от них, превратить их в управляемые задачи и вести свои дела играючи. Игорь Рыбаков называет себя «выигрывателем», то есть, человеком, который использует все знания мира в правильных комбинациях. А уже на их основе делает правильные ставки в нужное время. Бизнесмен призвал всех собравшихся тоже попробовать этот подход, чтобы каждый провал или победа на их пути, были лишь испытанием в большой игре под названием «Жизнь».

«Я хочу, чтобы МГТУ стал влиятельным градообразующим предприятием, которое производило бы взрослых людей, которые, оказываясь на различных постах, должностях или открывали бы свои фирмы, совокупно создавали такое влияние в городе, чтобы здесь появились десятки, сотни градообразующих и влиятельных компаний. Это бы сильно повысило качество социально-образовательной среды. Ибо разнообразие всегда лучше, чем однообразие. Пусть все цветы цветут, а МГТУ превратится в такое предприятие», — пожелал университету предприниматель.

После открытой встречи Игорь Рыбаков провел Чемпионскую тренировку для ТОП-30 предпринимателей Южного Урала.

«Эта встреча для Магнитогорска большая удача. Поэтому хочется сказать спасибо всем причастным к ее организации — МГТУ и самому Игорю Владимировичу за такую возможность. Очень важно оказываться в таком окружении и выслушать человека, который прошел большой путь в предпринимательстве и добился очень высокого результата. По самому мероприятию отмечу — доступность сказанного, и понимание ценностей человека, а так же стержень внутри человека, который виден невооруженным глазом. Да! В который раз подтверждаю, что путь в бизнесе — это всегда непредсказуемость, а главную роль играет кто с тобой в команде и кто ты сам. И если ты победитель, то сможешь продолжать свое развитие в любой ситуации. Рад за людей с Магнитогорска, кто приходит на такие встречи и берет для себя что-то свое. Всем побед и успеха», — поделился своим мнением о встрече предприниматель Сергей Куликов.

Встречу завершила автограф-сессия. Игорь Рыбаков подписал всем желающим свои книги и сфотографировался.

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