Смертельный тархун и зараженные СПИДом иглы: 5 страшных фейков, которые кочуют по интернету

По телевизору сказали — значит, правда. Так говорят и думают многие еще с советских времен. Сейчас к этому прибавились соцсети и чаты. Большинство понимает, что не всему написанному там можно верить. Но фейки маскируются очень умело.

Они раскручивают нас на эмоции и репост за репостом распространяются в интернете, подобно вирусам.

Рассказываем о самых распространенных фейках, которые пугают каждый год.

1. ГАЗИРОВАННЫЙ ЯД

Родительский школьный чатик нервно пиликает. Открывают, а там…

- Просим распространить эту информацию в родительских группах! Педиатр детской поликлиники рассказала: вчера в реанимации в инфекционке умер мальчик. На выходных он выпил тархун. Поднялся билирубин, интоксикация, два дня комы, спасти не удалось! Половина отделения с теми же результатами после энергетиков. Распространяйте и предупреждайте!

А дальше идет список продуктов, которые ни в коем случае нельзя покупать.

Об отравлениях газировкой я, работая в СМИ, знала бы. Таких новостей никогда не было! Ан нет... Вот нашла. Случай смерти ребенка после бутылки газводы был в 2012 году. Тогда 13-летний школьник из Красноярского края выпил полтора литра тархуна. Но прямая связь между его гибелью и напитком так и не была доказана.

2. РЕБЕНОК, ПОТЕРЯВШИЙСЯ В ДЕСЯТКЕ ГОРОДОВ

А был ли мальчик? В полиции говорят, что не было. Фото: соцсети

На днях героем фейка стал светленький малыш с грустными глазками. Ну как не помочь репостом? Он ведь ждет свою маму в отделении полиции в Магнитогорске. И в Самаре. И в Сочи. И еще в десятке городов России одновременно.

— В достоверном объявлении о пропавшем или найденном всегда указаны фамилия и имя, возраст, место, время и обстоятельства пропажи или обнаружения, приметы и самое главное — контакты родных, полиции или волонтеров. Проверить сообщение очень просто: позвоните в отделение полиции вашего города и уточните информацию. Обязательно сообщите, где вы ее видели. Узнав, что информация ложная, сообщите об этом участникам обсуждения или администратору группы, — прокомментировали ситуацию в поисковом отряде «Лиза Алерт».

3. БЕГИ ИЛИ УМРИ

Летом по соцсетям гуляла страшилка про новую «модную» и опасную игру подростков под названием «Беги или умри». Ее смысл в том, чтобы перебежать дорогу перед самым носом едущего автомобиля. Не успел — проиграл. То есть умер. И также всех родителей просили провести беседы со своими детьми.

Но была ли такая игра на самом деле?

Подростки снимают на мобильный сегодня все подряд, но в интернете — ни одного ролика, связанного с этой «забавой». Также нет такой информации в полиции. Узнав об игре из фейка, пара-тройка не сильно умных решила попробовать игру. Но это не было массовым явлением.

"Беги или Умри" - очередной фейк?Фото: Михаил ФРОЛОВ

4. ИГОЛКИ В КИНОТЕАТРЕ

Фейк, ставший классикой, — иглы с зараженной кровью, которые кто-то специально втыкает в кресла кинотеатра. Страшно, хоть в кино никогда не ходи!

— Ужас, прочитайте! В кинотеатре зрительница села на кресло и почувствовала боль от укола в ноге. Когда она присмотрелась, увидела едва заметную иголку в кресле, которая выглядывала примерно на 3 мм, а также записку: «Вы только что инфицировались СПИДом». Центр по контролю за заболеваниями сообщает о многих подобных случаях в других городах, — вот такое сообщение.

Но Центр СПИДа об этом не сообщал никогда. Так же, как и про иголки в почтовых ящиках, банкоматах, поручнях эскалаторов. Да и вообще вирус СПИДа банально погибает в открытом пространстве.

5. КЛЕЩИ ПАДАЮТ С НЕБА

Мой любимый фейк. Каждый год я жду осадки из клещей, и они непременно случаются. В соцсетях. Клещей сбрасывают в ящиках с вертолетов. Это, конечно же, видели сотни людей. Но ни у одного из них не оказалось мобильного телефона, чтобы сделать фото и предоставить пруфы.

Есть мнение, что это вброс страховых или фармацевтических компаний. Посеяли панику, а потом пустили рекламу: прививайтесь, страхуйтесь.

— Зачем увеличивать численность клещей, если они и сами прекрасно размножаются? Вертолет, разбрасывающий клещей? Такое даже трудно себе представить, а на деле сделать просто невозможно. Это же целая спецоперация с большим количеством участников. О ней стало бы известно давно, — рассказали журналисту КП-Челябинск в Управлении Роспотребнадзора Магнитогорска, где периодически случается «дождь из клещей».

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Не сидите в Интернете

— Слухи распространяли всегда. Просто в наше время, благодаря Интернету, они разлетаются с молниеносной скоростью, вызывая массовую истерию. Кто-то преследует корыстные цели — человеком в состоянии паники легче управлять. А кто-то просто хочет, как сейчас говорят, хайпануть, — поясняет психолог Элла Богомолова. — Всем советую меньше сидеть в Интернете. Устраивайте разгрузочные дни без соцсетей и посмотрите, как изменилось ваше самочувствие. А если прочитали про иголку в кресле, не паникуйте, просто примите к сведению и будьте осторожнее.

КАК РАСПОЗНАТЬ ФЕЙК

Как опытный врунишка водит всех за нос, так и ложные сообщения иногда хорошо маскируются. Эмоциональный язык повествования, детали — вот что вызывает доверие. И интернет-тролли этим пользуются.

Самый простой способ — загуглите кусочек текста в Интернете. Если вы увидите подобное сообщение в пабликах разных городов, то с большей вероятностью это фейк. Если же информация правдивая, вы увидите ее в новостях официальных средств массовой информации.

КАК ОСТАНОВИТЬ ФЕЙК

* В первую очередь не репостить информацию, поступившую не из официального источника.

* Если вы понимаете, что это фейк, сообщите об этом в комментариях, предупредите родных и друзей.

* Если фейк распространяется в соцсетях, нажмите кнопку «Пожаловаться».

* Можно обратиться в Роскомнадзор (написать письмо) или на горячую линию Центра безопасного Интернета в России (пожаловаться). Специалисты займутся фейком, если сочтут его опасным для общества.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Роскомнадзор убирает фейки

— На данный момент к нам поступило 10 требований Генпрокуратуры РФ в отношении 47 страниц (в Интернете — прим. Автора) с материалами, содержащими недостоверную общественно значимую информацию. Из них к самым масштабным можно отнести ложную информацию, связанную с массовой дракой в селе Чемодановка Пензенской области и взрывами на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Все “фейки” оперативно удаляются, — рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

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