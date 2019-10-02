Интим был по согласию: челябинка настаивает на отмене 15-летнего приговора за изнасилование

«Изнасилование или оговор? Жителя Челябинска посадили на 15 лет по ложному обвинению в изнасиловании», «Против себя: челябинка, оговорившая мужчину в изнасиловании, обратилась с заявлением в областной суд»… Уже на протяжении нескольких лет российские СМИ пестрят такими «кричащими» заголовками, печатают документы и устные признания. Пожалуй, уже набралось столько журналистского материала, что по объему он посоперничает и с самими томами уголовного дела. Но дело это не меняет: 41-летний Евгений Торопов уже 3,5 года «мотает срок» по статьям за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Осужден на 15 лет колонии строго режима. Отбывает наказание в ИК-6 Копейска.

Евгений провел в колонии уже несколько лет. Фото: пресс-служба ОНК по Челябинской области

Оговорила мужика и сдалась

Друзья, родители, супруга Евгения (в семье двое детей) уже три с лишним года добиваются справедливости. И для этого есть все основания. Потерпевшая — Ольга Швецова, уже написала шесть заявлений в прокуратуру Челябинской области и в Следственный комитет с просьбой пересмотреть и отменить приговор Торопову, поскольку никакого изнасилования не было. А на следствии и на суде она давала ложные показания, и просто напросто оговорила мужика. В одном из своих заявлений, которые в числе других документов имеются в распоряжении редакции, Швецова так и пишет: «На самом деле я встречалась с Тороповым всего один раз по собственной воле, и добровольно вступила с ним в интимные отношения. Какого-либо принуждения с его стороны не было, как и не было насилия и угроз с его стороны… о том, что меня «изнасиловали», я своему отцу ничего не говорила. Только позже отец узнал, что я проходила по уголовному делу об изнасиловании как потерпевшая». К слову, позже отец почему-то проходил по делу как свидетель…

Коротко из истории. Все случилось в 2014 году. Торопов и Швецова, как следует из материалов дела, познакомились и начали переписываться в Интернете. На тот момент девушке было 15 лет, а в сети она объявила себя 18-летней. Позже случилось то самое «изнасилование». Правда, девушка написала заявление в полицию почти через год (!). Да, и еще и путалась в показаниях — не могла точно вспомнить, когда точно все произошло. То ли «в конце лета, то ли в начале осени 2015 года, когда именно, я точно не помню»? А позже в еще одном из своих заявлений написала, что «ложные показания я дала под уговорами сотрудников полиции и следователей, которые говорили, что Торопова нужно посадить, и просто подписать нужные документы… На тот момент я не осознавала всю серьезность ситуации и не понимала последствий своих действий». Одним словом, Швецова согласилась тогда давать показания о насильственных действиях…

Сейчас челябинка воспитывает ребенка от гражданского мужа.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Контакт по доброй воле

Всю серьезность Торопов понял, когда просто пришел на беседу со следователем. Без адвоката, без каких-либо опасений. На него просто надели наручники и «упекли» в СИЗО, где он провел почти два года. Следствие длилось примерно год, суд — полгода.

Уже после того, как Торопов был признан виновным, в декабре 2017 года в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» Швецова на всю страну заявила, что она оговорила Евгения и дала ложные показания. Рассказала, что «во время встречи с ним у нас произошел сексуальный контакт, который был по моей доброй воле, я понимала, что совершила дурной поступок». Тогда 18-летняя Ольга Швецова уже была беременна от своего сожителя.

Родители Торопова рассказали, что общались с адвокатами по известному делу Дианы Шурыгиной, которая, напомним, также пыталась обвинить человека в изнасиловании. Трюк не удался. После рассмотрений всех обстоятельств дела, и после одного из телеэфиров на Первом канале правоохранители на следующий же день нагрянули в СИЗО и выпустили на свободу ни в чем не повинного «обвиняемого». В отношении с Тороповым ничего подобного почему-то не происходит.

У челябинки до сих пор есть страницы на сайтах знакомств.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Виноватая я!

И это несмотря на то, что Швецова, как мы уже сказали, несколько раз «сдавалась» полиции, приходя туда с повинной и раскаиваясь в содеянном.

Суд признал вину Ольги и назначил ей наказание по статье 306 УК РФ — по факту оговора другого лица в изнасиловании. Швецовой назначили штраф 10 тысяч рублей. Каким бы ни было наказание, любой адвокат скажет, что правоохранительные органы признали факт лжесвидетельствования, а значит, необходимо элементарно пересмотреть приговор осужденному. Однако Евгений Торопов, как сидел в колонии, так и продолжает сидеть. Парадокс!

Получается, следователи и прокуроры отказываются принимать заявление о явке с повинной и заводить новое уголовное дело, ставить под сомнение все улики, доказательства, показания?

Кстати, к Швецовой, равно, как и в колонию к Евгению Торопову приезжали общественники. Ольга еще раз принародно каялась в содеянном и требовала провести объективную проверку. Общественники также признали — дело необходимо пересмотреть. «Тщательное» расследование, судя по всему, просто трещит по швам.

Родные Торопова говорят, что будут добиваться правды и идти до конца. При этом не скрывают своего опасения, — не начнутся ли еще какие-то преследования и в отношении их самих и в отношении сына и мужа… Родные вместе с адвокатами направляли жалобы и заявления в федеральные правоохранительные органы, передавали свои претензии Генеральному прокурору. Обоснованность этих претензий признавали, но дело отправлялось на доработку в местные силовые структуры. На этом все и «стопорилось». Более того, в распоряжении редакции имеется обращение в Государственные органы власти, подписанные сотней человек. Люди защищают человека, понимают, что он находится в колонии по «надутому» делу.

Документов, показывающих невиновность осужденного, целая пачка. Есть даже такой, где осужденному предлагается лично прийти в прокуратуру. Правда, как это сделать, находясь в колонии, не говорится.

КСТАТИ

В пояснениях Ольга Швецова говорит, что Торопов «не затаскивал ее на заднее сиденье автомобиля», «не закрывал рот рукой», «не придавливал ноги чем-то тяжелым». Поясняет, что «в квартире с ним была только один раз».

Она даже поздравляла Евгения с днем рождения — отправляла ему стихотворение со своей новой страницы «ВКонтакте»: «Я просто хотела сделать ему приятное».

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