В Челябинске молодожены приехали в ЗАГС на четырех... фурах

Свадьба Анатолия и Натальи Незаметдиновых запомнится не только им самим, но и всему Челябинску. Влюбленные пригнали в ЗАГС... на фурах! Мощный кортеж даже не влез на парковку у дворца бракосочетания. Четыре тягача, украшенных шариками и лентами, встали вереницей на обочине.

«Комсомолке» новобрачные рассказали, почему предпочли лимузину фуры, сложно ли было дамам на каблуках взбираться в кабину и о своем свадебном путешествии на большегрузе.

СВАДЬБА ДАЛЬНОБОЙЩИКА

Влюбленные вместе четыре года. Наталья — визажист, мастер маникюра и шугаринга, Анатолий — дальнобойщик, водитель-экспедитор, потому пара и выбрала большегрузы для свадебного «трансфера».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/735356" frameborder="0"></iframe> Свадебный кортеж из фур в Челябинске.Видео: vk.com/«Подслушано ЧТЗ»

— Толя очень любит свою работу и большие машины, я решила поддержать его, наверно, потому что тоже влюбилась в эти мощные автомобили. Да и в паре необходимо друг друга поддерживать. На работе Толя озвучил идею, коллектив и начальство согласились посодействовать. Помогли подготовить машины: намыли, нарядили. Гараж превратился в свадебный бум, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Наталья.

Автомобили выбрали в «свадебных» цветах — белые и красные. Нарядили бантами, лентами, шарами, мягкими игрушками и цветами. Кортеж получился симпатичным, ничуть не хуже, чем привычный — на легковушках.

Фуры украсили лентами и шариками. Фото героев публикации

Получилось очень нарядно. Фото героев публикации

— Подготовка заняла чуть больше месяца. С таким мужем нет времени на долгие приготовления — опять рейс, опять дорога... Гости отреагировали на нашу идею с большим оптимизмом. Большие машины не испугали их, наоборот, повеселили. Правда, девчонки за меня переживали. Я была в платье-«русалочка» — облегающее сверху и с расклешенным от колена низом. Плюс длинная фата и шпильки. Мне было нелегко забираться в кабину. Но муж, как настоящий джентльмен, помогал. А девчонки держали шлейф. Однако в ресторан я все равно приехала в грязном платье, — смеется Наталья. — Но это уже такие мелочи. Главное, что мы все были безумно счастливы!

Гостей крупногабаритный кортеж совсем не испугал. Фото героев публикации

В фуру на шпильках? Легко! Фото героев публикации

МАРШРУТ РАЗРАБАТЫВАЛИ СПЕЦИАЛЬНО

Особенно крупногабаритный кортеж оценили дети, в том числе 7-летний сын Незаметдиновых Митюшка. Водители ответили на все вопросы любопытной ребятни и разрешили посидеть в кабине за рулем.

— Катание у нас длилось больше пяти часов. Ездили в парк Гагарина, храм Божией Матери на ЧМЗ, Сад Победы на ЧТЗ — мы долго жили в этом районе. Маршрут специально разрабатывали, выбирали улицы, по которым можно ехать на фурах. Прохожие улыбались, кто-то даже кричал пожелания. Автомобилисты поддерживали и сигналили нам.

С такими машинами и свадебные фото будут креативными. Фото героев публикации

Наталье тоже нравятся фуры и она с удовольствием поддержала идею. Фото героев публикации

В ПУТЕШЕСТВИЕ — НА ФУРАХ

Сейчас Анатолий и Наталья едут в Москву. В свадебное путешествие они тоже отправились на родной Scania. Посещением столицы супруги ограничиваться не собираются. Куда поедут после — решат уже на месте.

Незаметдиновы говорят, что фура для их семьи — второй дом. На ней они часто ездят на море, а еще побывали в Бурятии, на Дальнем Востоке, в Сибири. Дорога, радио, чай в термосе, придорожные кафешки — такие путешествия им по душе, и они их сближают.

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