«Из-за расстрела Белого дома я отложила свадьбу на 15 лет…»

26 лет назад, 3 октября 1993 года, противостояние Верховного Совета Руслана Хасбулатова и президента Бориса Ельцина достигло апогея. Итог: расстрел Белого дома 4 октября и штурм Останкино.

ПРАЗДНИК ПРИШЛОСЬ СВЕРНУТЬ

Вспоминает Жанна Чубенко:

— День был теплым, как сегодня. Бабье лето пришло на Южный Урал. Мы отмечали День рождения моего любимого папы. Мне было 20 лет. Меня переполняло счастье. Я была взаимно влюблена. В тот день я знакомила родителей со своей первой любовью.

Мы сидели за столом, говорили тосты под работающий телевизор. А фоном шли новости: в Москве назревает новый переворот.

Москва. 3 октября 1993 года. Октябрьский путч. Надпись на асфальте «Мы-на своей земле!».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не успели мы отойти от путча 1991 года. Повторения этих событий не хотелось.

Потом расстреливали Белый дом… Белый дом. Какое слово красивое! Символ государства равных людей, а по нему стреляют из пушки!

В здании начался пожар. Но парламентарии сдаваться не собирались. Выйдут ли они оттуда живыми? Мы все это переживали, глядя в телевизор. День рождения решили свернуть.

«ДЛЯ КОГО-ТО МЫ ДО СИХ ПОР — ВРАГИ»

Москва. 1993 год. Октябрьский путч. Военнослужащие у Белого дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В это время челябинские парни, призванные в войска ВДВ, были на Краснопресненской набережной. Вспоминает один из них, Сергей:

— Правда об этом дне до сих пор невыгодна многим ныне живущим и устроившим этот кошмар. За два года до этого я провалил вступительные экзамены и пошел в армию. Должен был вскоре «дембельнуться». Но оказался в Москве вместе со своей бригадой на бронетранспортере. Как раз 3 октября 1993 года.

Что видели эти парни, стоя в непосредственной близости от здания парламента, какие команды получали, кто стрелял и сколько? Они помнят как сейчас, но рассказывать в подробностях не хотят.

— Официально мы не участвовали в этих событиях, — говорит Сергей. — Как будто их не было. К тому же страна до сих пор ведь разделена: и для кого-то мы до сих пор враги. Но наша часть не стала принимать участие в этих событиях. Сидели в засаде. Слышали выстрелы. И, слава Богу, приказа о штурме не последовало. Однако после тех событий лучшие из нашей части написали рапорты…

«НАДО ВЫЖИВАТЬ ПООДИНОЧКЕ»

— Вечером того же дня я провожала любимого в деревню, где он жил и работал в школе учителем русского языка и литературы, — продолжает свой рассказ Жанна. — Я обещала приехать к нему. Но после 3 октября мы уже никогда не были прежними романтиками. Я серьезно задумалась: рожу детей, а что будет дальше в этом государстве? И слом в наших отношениях произошел как раз из-за этого. Тогда я сказала, что надо повременить. И повременила на целых 15 лет.

Было ощущение, что, если мы будем вдвоем, то утонем вместе. Выживать поодиночке было легче.

Москва. 1993 год. Октябрьский путч. Сгоревшее здание Белого дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я поняла, что достаточно одного выстрела по Белому дому, чтобы перспективы для страны вернуться к наивной надежде построить справедливое социальное общество закрылись навсегда.

Еще после августовского путча 1991 года я звонила друзьям, звала их в политику. «Если не мы, то кто?» Но все они считали, что это опасно и не стоит туда лезть — это дело грязное, неперспективное, и ничего хорошего не даст. И 1993-й год это подтвердил.

Девяностые прошли, как в тумане. Только уход Ельцина из власти дал надежду: можно создавать семью. И я это сделала. Кстати, почти все мои одноклассницы поздно из-за 3 октября. Тоже из страха за будущее.

ОТ РЕДАКЦИИ

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