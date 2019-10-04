2019-10-06T07:11:42+03:00
Общество

Квартиру семьи на Северо-Западе Челябинска обстреливают больше полутора лет

Неизвестный прицельно бьет по окнам, а недавно в стены стали заливать керосин
Валентина ВАГАНОВА
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Пегушины заменили разбитое окно в гостиной, но вскоре его разбили снова. А после обстреляли и другие окна, выходящие во двор.Пегушины заменили разбитое окно в гостиной, но вскоре его разбили снова. А после обстреляли и другие окна, выходящие во двор.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Стрельба по окнам квартиры семьи Пегушиных продолжается с февраля прошлого года. В их квартире на пятом этаже дома по улице Солнечная зияют дыры во всех окнах.

В полицию супруги обращались неоднократно, но полицейские не могут найти стрелка. Откуда и из какого именно оружия он бьет определить практически невозможно — пули отскакивают, траекторию не вычислить, свидетелей нет.

Есть предположение, что стреляют из пневматической винтовки из окон в подъезде напротив. Пегушины установили камеру у окна гостиной со стороны улицы. Но результатов это пока не дало.

Летом стрелок унимается. Пегушины предполагают, это из-за деревьев, кроны мешают обзору. Но как только листья опадут, стрельба снова начинается.

Разбитое окно на кухне. Фото героев публикации

Разбитое окно на кухне. Фото героев публикации

ПОДОЗРЕНИЯ ПАЛИ НА СОСЕДА

Семья живет в этой квартире 15 лет. Александр работает консультантом по программе 1С, Ольга — главный бухгалтер в бюджетном учреждении. Две дочери учатся в лицее. Пегушины говорят, что недоброжелателей у них нет, и никогда не было.

Полицейские выдвинули версию — стреляют коллекторы. В квартире прописан Ольгин брат, он брал кредиты в нескольких банках. Но брат платит деньги исправно. Претензий у банков к нему нет.

Сами Пегушины подозревают, что стрелять в их окна может сосед снизу. Два года назад он ругался с ними из-за того, что дети шумно играли и мешали ему. Летом супруги поймали соседа за тем, что он сверлил стену в их квартиру.

— У нас стена кухни выходит в подъезд. Ее он и просверлил. Одно отверстие сквозное, мы его замазали. Вторую дыру не успел просверлить, муж вышел. В отверстие он заливал какую-то жидкость, по запаху — керосин. Увидев мужа, тут же спустился к себе. Мы вызвали участкового, — рассказала Ольга Пегушина корреспонденту КП-Челябинск.

Отверстия в стене со стороны кухни. Фото героев публикации

Отверстия в стене со стороны кухни. Фото героев публикации

По ее словам, участковый поговорил с соседом. Но тот, естественно, стал отпираться.

— Привлечь его никак нельзя, свидетелей нет. Муж не является свидетелем — он заинтересованное лицо. Доказать здесь ничего невозможно. Сосед говорит, ему мешает шум из нашей квартиры, якобы дети прыгают, хохочут. Но после этих обстрелов они даже громко говорить боятся. И еще жалуется на перфоратор, хотя его у нас даже нет. В полиции сказали, что оружие на нем не зарегистрировано. Жена его подтвердила это.

Одно отверстие сквозное. Фото героев публикации

Одно отверстие сквозное. Фото героев публикации

Следы керосина. Фото героев публикации

Следы керосина. Фото героев публикации

В УМВД Челябинска сообщили, что полицейские выезжали на место, провели проверку, но признаков правонарушения не выявили.

После разговора с участковым, сосед притих на месяц. А недавно снова объявился — стал долбить Пегушиным молотком в стену.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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