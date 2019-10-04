Квартиру семьи на Северо-Западе Челябинска обстреливают больше полутора лет

Стрельба по окнам квартиры семьи Пегушиных продолжается с февраля прошлого года. В их квартире на пятом этаже дома по улице Солнечная зияют дыры во всех окнах.

В полицию супруги обращались неоднократно, но полицейские не могут найти стрелка. Откуда и из какого именно оружия он бьет определить практически невозможно — пули отскакивают, траекторию не вычислить, свидетелей нет.

Есть предположение, что стреляют из пневматической винтовки из окон в подъезде напротив. Пегушины установили камеру у окна гостиной со стороны улицы. Но результатов это пока не дало.

Летом стрелок унимается. Пегушины предполагают, это из-за деревьев, кроны мешают обзору. Но как только листья опадут, стрельба снова начинается.

Разбитое окно на кухне. Фото героев публикации

ПОДОЗРЕНИЯ ПАЛИ НА СОСЕДА

Семья живет в этой квартире 15 лет. Александр работает консультантом по программе 1С, Ольга — главный бухгалтер в бюджетном учреждении. Две дочери учатся в лицее. Пегушины говорят, что недоброжелателей у них нет, и никогда не было.

Полицейские выдвинули версию — стреляют коллекторы. В квартире прописан Ольгин брат, он брал кредиты в нескольких банках. Но брат платит деньги исправно. Претензий у банков к нему нет.

Сами Пегушины подозревают, что стрелять в их окна может сосед снизу. Два года назад он ругался с ними из-за того, что дети шумно играли и мешали ему. Летом супруги поймали соседа за тем, что он сверлил стену в их квартиру.

— У нас стена кухни выходит в подъезд. Ее он и просверлил. Одно отверстие сквозное, мы его замазали. Вторую дыру не успел просверлить, муж вышел. В отверстие он заливал какую-то жидкость, по запаху — керосин. Увидев мужа, тут же спустился к себе. Мы вызвали участкового, — рассказала Ольга Пегушина корреспонденту КП-Челябинск.

Отверстия в стене со стороны кухни. Фото героев публикации

По ее словам, участковый поговорил с соседом. Но тот, естественно, стал отпираться.

— Привлечь его никак нельзя, свидетелей нет. Муж не является свидетелем — он заинтересованное лицо. Доказать здесь ничего невозможно. Сосед говорит, ему мешает шум из нашей квартиры, якобы дети прыгают, хохочут. Но после этих обстрелов они даже громко говорить боятся. И еще жалуется на перфоратор, хотя его у нас даже нет. В полиции сказали, что оружие на нем не зарегистрировано. Жена его подтвердила это.

Одно отверстие сквозное. Фото героев публикации

Следы керосина. Фото героев публикации

В УМВД Челябинска сообщили, что полицейские выезжали на место, провели проверку, но признаков правонарушения не выявили.

После разговора с участковым, сосед притих на месяц. А недавно снова объявился — стал долбить Пегушиным молотком в стену.

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