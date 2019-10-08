«Трактор» заключил «контракт» с красавицей Соней Гудим [фото]

Летом прошлого года от услуг эффектной телеведущей, которая в перерывах и после матчей «пытала» игроков и тренеров в микст-зоне ледовой арены, решили отказаться. Тогда в «Тракторе» объяснили все просто: у нас новая концепция и вместо Сони Гудим будут зажигать новые звезды. Сама Соня только разводила руками, заявив, что причин увольнения ей так и не объяснили.

Перегнула палку?

Журналисты между тем выдвигали свои версии: Соня перегнула палку со слишком откровенными вопросами хоккеистам, их женам. К тому же не боялась работать в смелых и эпатажных нарядах... Короче, лезла в личную жизнь. Кому-то, вероятно, эти ее «околохоккейные» темы были не по душе. А тут еще весной прошлого года девушку вызывают в УФСБ. Может, Соня что-то не то отписала в своем блоге? Но это дело так и не нашло своего продолжения... По слухам одной из причин разрыва контракта стало интервью с хоккеистом Данилом Мамаевым, где Соня задала игроку неудобный вопрос.

В «Тракторе» Соня Гудим ругаться ни с кем не стала, и, как положено хрупкой девушке с эффектной внешность и грудью большого, поговаривают четвертого-пятого размера, просто пожелала команде удачи и на всякий случай извинилась.

Уже через пару дней после разрыва контракта с «Трактором» Гудим попробовала свои журналистские способности в московском «Спартаке».

Не за счет сексапильности

Правда, в последнее время Соня решила «перезагрузиться и переименоваться», сменив в соцсетях имя на София. А еще в своем блоге углубилась в темы экологии, переработки отходов и сообщила, что не собирается «выезжать» исключительно за счет своей сексапильности. Правда, на пресс-конференции губернатора Челябинской области София появилась в откровенном декольте.

Горячее видео

А теперь вот comeback в «Трактор»! «У нас для вас информационная бомба пятого размера — «Трактора» произвел трансфер года. К нам возвращается невероятная Соня Гудим, но не в микст-зону, а гораздо ближе к болельщикам. Мы запускаем новое интерактивное шоу «Гудим с Гудим!». Любой болельщик может попасть в него — достаточно просто прийти на матч. И уже ты, на вопрос «Что происходит?», сможешь ответить Соне «Да, ничего, все нормально», — так эту новость решили преподнести в ХК «Трактор».

В пресс-службе клуба «развеяли туман» и добавили конкретики. Соня будет работать не в микст-зоне, а снимать свое интерактивное шоу в холле арены «Трактор», на трибунах. Это будут интервью с болельщиками, с приглашенными гостями. Телевизионные сюжеты «Гудим с Гудим» начнут выкладываться на сайте «Трактора» и в социальных сетях на следующий день после каждого домашнего матча команды. Формат интерактивного шоу будет дорабатываться по мере продвижения. Болельщики смогут сами предлагать свои идеи, задавать вопросы. Но горячее видео и живое общение, судя по всему, точно обеспечено.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/736550" frameborder="0"></iframe> "Гудим с Гудим" Видео нового интерактивного шоу в ХК "Трактор".

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