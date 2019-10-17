2019-10-17T11:09:31+03:00
Общество

«Смертная казнь необходима»: челябинцы обсуждают убийство Ксении Каторгиной из-за машины

Всем жаль погибшую
Антонина СНЕГУРЕНКОИрина Фадюшина
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27-летнюю Ксению Каторгину искали почти неделю. Фото: соцсети27-летнюю Ксению Каторгину искали почти неделю. Фото: соцсети
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Челябинцы активно обсуждают убийство молодой мамы Ксении Каторгиной из соседнего Екатеринбурга, которая поехала показывать Audi покупательнице, якобы страдающей от токсикоза. Более того, оказалось, что убийцы жили в Челябинске и Копейске.

По мнению читателей КП-Челябинск, девушка поступила неосторожно, но обвинять ее в этом нельзя. Некоторые посетовали на бездействие полиции и предложили для убийц самое суровое наказание.

Анжелика:

— Да, возможно, она поступила неосторожно, потому что поверила убийцам, но не обвинять же ее в том, что сама виновата!

Екатерина:

— Она не знала, что едет на «встречу со смертью» Пожалела якобы беременную, и поэтому опасений не было. Нелюди, как им спится по ночам?! Неужели совсем ничего человеческого нет чтобы вот так хладнокровно лишить жизни девчонку?!

Дмитрий:

— Продавать авто законом не запрещено, а вот угонять тачки — запрещено. Бездействие милиции привело, пусть и косвенно, к убийству. Но окажется, что никто не виноват .

Инна:

— Очень жаль погибшую, очень. Сиротой осталась маленькая дочка. Но если бы автомобиль был сдан в автосалон по программе TRADE IN, все сложилось бы иначе.

Гость:

— Дошли до ручки: люди убивают себе подобных за копейки. Где пропаганда духовности?

Gorlim:

— По справедливости, такой мокрухи в России в год сотни тысяч, ничего необычного тут нет, но СМИ молодцы, конечно, сделали из ординарного случая российский триллер. По просмотрам и комментариям интерес публики виден хорошо.

Гость:

— Смертная казнь необходима. Тогда убивать меньше станут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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