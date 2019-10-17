«Смертная казнь необходима»: челябинцы обсуждают убийство Ксении Каторгиной из-за машины
Челябинцы активно обсуждают убийство молодой мамы Ксении Каторгиной из соседнего Екатеринбурга, которая поехала показывать Audi покупательнице, якобы страдающей от токсикоза. Более того, оказалось, что убийцы жили в Челябинске и Копейске.
По мнению читателей КП-Челябинск, девушка поступила неосторожно, но обвинять ее в этом нельзя. Некоторые посетовали на бездействие полиции и предложили для убийц самое суровое наказание.
Анжелика:
— Да, возможно, она поступила неосторожно, потому что поверила убийцам, но не обвинять же ее в том, что сама виновата!
Екатерина:
— Она не знала, что едет на «встречу со смертью» Пожалела якобы беременную, и поэтому опасений не было. Нелюди, как им спится по ночам?! Неужели совсем ничего человеческого нет чтобы вот так хладнокровно лишить жизни девчонку?!
Дмитрий:
— Продавать авто законом не запрещено, а вот угонять тачки — запрещено. Бездействие милиции привело, пусть и косвенно, к убийству. Но окажется, что никто не виноват .
Инна:
— Очень жаль погибшую, очень. Сиротой осталась маленькая дочка. Но если бы автомобиль был сдан в автосалон по программе TRADE IN, все сложилось бы иначе.
Гость:
— Дошли до ручки: люди убивают себе подобных за копейки. Где пропаганда духовности?
Gorlim:
— По справедливости, такой мокрухи в России в год сотни тысяч, ничего необычного тут нет, но СМИ молодцы, конечно, сделали из ординарного случая российский триллер. По просмотрам и комментариям интерес публики виден хорошо.
Гость:
— Смертная казнь необходима. Тогда убивать меньше станут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как в Челябинске продать машину и не вляпаться в криминальную историю
Об этом рассказали эксперты (подробнее)
Ксению Каторгину можно было спасти: еще месяц назад ее убийцу объявили в розыск в Челябинске
Мужчина угнал чужую машину (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU