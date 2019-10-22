2019-10-22T15:03:03+03:00
Общество

Парень из Челябинска стал викингом и похудел на 30 килограмм

Но теперь ему нужен пластический хирург
Ирина Фадюшина
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Антону 28 лет. Он начал полнеть еще в садикеАнтону 28 лет. Он начал полнеть еще в садикеФото: Страница в социальной сети героя публикации
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29-летний Антон Шульга из Миасса любит путешествовать... в прошлое. Много лет увлечен исторической реконструкцией эпохи викингов. На фестивалях девушки выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с колоритным толстячком. А вот парни часто посмеиваются. Антон давно перестал обращать внимание, но понимал: 125 кг. веса мешают не только побеждать в турнирах, но и найти работу в обычной жизни.

«Требуются сотрудники с приятной внешностью»

— Я родился раньше времени, было много проблем со здоровьем, меня часто таскали к врачам. Где-то с четырех лет начал полнеть и остался таким на всю жизнь. Пытался худеть, но ничего не получалось, — вспоминает Антон. — Я выучился на менеджера по туризму — популярное направление в нашем городе. Но столкнулся с тем, что меня отказывались брать на работу.

Суровый викинг с Урала Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Суровый викинг с УралаФото: Страница в социальной сети героя публикации

В гостиницах и на базах отдыха, куда приходил устраиваться Антон говорили: «Нам нужен человек с приятной внешностью».

— Я пытался возразить: приятная внешность, значит опрятный вид, но мне прямо говорили, что это разные понятия. Удалось устроиться в прокат — выдавать горные лыжи и сноуборды, но платят там не много, — продолжает Антон. — Хорошей работы в Миассе мало. Сейчас и вовсе работаю в магазине кафельной плитки.

Антон занимается в миасском клубе исторической реконструкции «Ратный век» Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Антон занимается в миасском клубе исторической реконструкции «Ратный век»Фото: Страница в социальной сети героя публикации

«Я РЕШИЛ ЕМУ ПОМОЧЬ!»

Год назад клуб исторической реконструкции «Ратный век», в котором занимается Антон, внезапно остался без помещения для тренировок. Новый зал нашли в одном из спорткомплексов города. На тренировке он познакомился с тренером по кроссфиту Никитой Никитиным, который предложил заниматься у него.

— Мне захотелось помочь Антону изменить жизнь. Для меня, как тренера, это тоже был вызов: смогу ли я это сделать. По статистике, около 80% людей теряют интерес, позанимавшись немного, — рассказал Никита Никитин. — Знаю, что у Антона было множество попыток похудеть. Это куда сложней, когда человек полный с детства.

Никита Никитин (справа) взял шефство над Антоном Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Никита Никитин (справа) взял шефство над АнтономФото: Страница в социальной сети героя публикации

В спортзале Антон выполняет различные скоростно-силовые упражнения. Признается: пока плохо даются подтягивания и отжимания.

— Но благодаря занятиям реконструкций, я привык к нагрузкам!

КАК ХУДЕТЬ

Чтобы остановить набор веса Антон пересел на овощи и фрукты. Подобрал те, у которых отрицательная калорийность — то есть организм тратит больше калорий на их переваривание, чем они приносят. За первые три недели ушло семь кило.

— Стал веганом вынужденно, — смеется Антон. — Сложно назвать любимую еду, но помню, что в холодильнике всегда была колбаса. Родители были в шоке. Говорили: «Ты занимаешься ерундой! Так жить нельзя!». Но затем стали замечать результат.

— Мы пробовали разные варианты диеты и в какой-то момент нашли тот, что приносит результат. Кроме того, я советовал Антону пить различные отвары, — добавил Никита Никитин. — Вопрос мотивации я взял на свой контроль, мы всегда на связи. По выходным я беру Антона с собой в походы.

Молодой человек неоднократно пытался худеть Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Молодой человек неоднократно пытался худетьФото: Страница в социальной сети героя публикации

ГОТОВ ЛЕЧЬ ПОД НОЖ

Пять-шесть дней в неделю Антон проводить в спортзале. Еще занимается историческим фехтованием — это бои на не заточенном оружии.

Сейчас Антон весит около 95 кг. Говорит, стоит пропустить тренировку, как сразу набегает пара-тройка кило. Он беспокоится: сможет ли также активно тренироваться через 20-30 лет. Чтобы привести свое тело в хорошую форму — хотя бы к 80 кг. — ему нужна операция по удалению жировых клеток — липосакция, а также предстоит убрать отвисшую кожу.

Антона не хотели брать на работу из-за внешности Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Антона не хотели брать на работу из-за внешностиФото: Страница в социальной сети героя публикации

— Жировые клетки закладываются организмом первые 1,5 года жизни и могут очень сильно растягиваться, — поясняет Никита Никитин. — Мы перевели организм в другой режим и опустошили их, но они никуда не деваются и готовы все в себя впитать как губка.

По примерным подсчетам, пластическая операция обойдется в 100 тыс. руб. Сейчас Антон думает, как накопить деньги. Пока молодой человек ищет хорошего пластического хирурга. Недавно у тренера возникла идея организовать сбор средств от неравнодушных людей, которые захотят поддержать Антона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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