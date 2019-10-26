2019-10-26T18:07:26+03:00
Общество

«Прошу не путать со стриптизом»: учительница из Челябинска занимается спортивными танцами на пилоне

Она несколько лет работала тренером и обучала этому направлению не только женщин, но и мужчин
Валентина ВАГАНОВА
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Ксения увлекается танцами на пилоне шесть лет. Фото героя публикации.Ксения увлекается танцами на пилоне шесть лет. Фото героя публикации.
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Ксении 24 года, она педагог, преподает ИЗО в одной из городских школ. А в свободное время занимается танцами на пилоне. В пол дэнс пришла еще шесть лет назад. Ксению всегда очаровывали танцы. Когда увидела выступление профессиональных полдэнсеров — загорелась научиться также.

— Все, что я знала о пол дэнсе на тот момент — это женственное и красивое направление. Когда начала заниматься, поняла, какой это тяжелый труд, работа над собой, а женственности тут всего 10%. Но это меня в дальнейшем и зацепило. Физической подготовки у меня не было. К тому же, я восстанавливалась после травмы спины. Нужна была реабилитация, физические нагрузки. Решение заняться танцами было согласовано с врачом, — говорит Ксения.

Поначалу было тяжело. Чтобы добиться желаемой формы, приходилось много работать. Часовые занятия по несколько раз в неделю: прокачивать руки, ноги, пресс и растягиваться. Синяки от железа и боль в мышцах — стали нормой. О танце еще не было и речи, максимум одиночные простые элементы.

Позже Ксения начала тренироваться каждый день, и уже через три года добилась таких результатов, что сама стала тренером.

Ксения три года работала тренером по пол дэнс, а сейчас преподает ИЗО в школе.

Ксения три года работала тренером по пол дэнс, а сейчас преподает ИЗО в школе.

В ПОЛ ДЭНС ИДУТ ДАЖЕ МУЖЧИНЫ

Танцам на пилоне Ксения обучала разных людей. Например, самой старшей ученице было 39 лет. Также у нее занималась девушка с избыточным весом — 80 кг при росте 164 см. То, что пол дэнс — это только для стройных и молоденьких — стереотип. Еще заблуждение, что им занимаются лишь женщины.

— Сейчас это направление унисекс. Мужчины не стесняются пилона и это правильно — хорошая физическая подготовка при правильном подходе. Одинаково полезно и для мужчин, и для женщин, — считает Ксения.

В студию, где она работала, мужчины повалили, когда челябинский танцор и хореограф Митя Стаев стал участником проекта «Танцы на ТНТ». В отдельную группу желающих не набиралось, и потому парни занимались вместе с девушками.

— Морально они не подготовились, что будет много девочек. Было очень тяжело работать. Занимаешься в коротких шортах, коротких топах, иногда может что-то задраться. Мужчины, которые первый раз приходили на занятие, разглядывали тренеров, других учениц. Меня они воспринимали не как тренера, а как красивую женщину. Я это замечала, и мне было не комфортно. Ученицы тоже стали жаловаться.

В итоге с руководством мы решили отказаться от совместных занятий. В дальнейшем у нас появилась мужская группа. Но уверена, сейчас ее уже нет. В Челябинске это направление среди мужчин не так популярно. А вообще в мире много известных мужчин полдэнсеров.

Чтобы выполнять такие трюки, нужна отличная физподготовка. Фото героя публикации

Чтобы выполнять такие трюки, нужна отличная физподготовка. Фото героя публикации

ПИЛОН ДЛЯ ДЕТЕЙ

Также Ксения обучала детей. Как-то на пробное занятие приводили девочку 4,5 лет. А вообще в группы набирают с 12 лет, некоторые студии — с 8.

— В целом ограничений для пол дэнс нет ни по возрасту, ни по здоровью. Смотря какой уровень хочется получить. Если выступать на соревнованиях, здоровье нужно поправлять, чтобы не было каких-то критичных травм. Если заниматься для себя, в адекватном темпе — пол дэнс рад всем независимо от возраста и пола.

Пол дэнс - это очень красивое и сложное танцевальное направление. Фото героя публикации

Пол дэнс - это очень красивое и сложное танцевальное направление. Фото героя публикации

ЭТО СПОРТ, А НЕ СТРИПТИЗ

Многие между пол дэнсом и стриптизом ставят знак равенства. Сразу загораются софиты, в голове включается хит Саманты Браун «Stop», появляются здоровенные шпильки...

Пол дэнс — это вообще другая история. Никто не раздевается и не виляет формами ради соблазнения. Танцы на пилоне — это соединение гимнастики, акробатики, хореографии, спорта и искусства. В России и во всем мире существуют организации, развивающие танцевально-акробатические и спортивные дисциплины на пилоне. Проводятся различные конкурсы и чемпионаты.

— Сначала родители не поддерживали мое увлечение. Ругались, называли стриптизершей, говорили, не стоит этим заниматься, я все-таки педагог. Маму пугало, папу повергало в шок. Когда стала записывать первые уроки, выкладывать выступления с отчетных концертов студии, они поняли, что это даже не та музыка, под которую танцуют стриптиз. Полдэнсеры выступают подо все: от рока до классики. Родители поняли, что это абсолютная акробатика. Мама стала гордиться, а папа — молчать. Супруг тоже понимает, что это спорт, и поддерживает меня, — рассказывает Ксения.

Тогда почему полдэнсеры танцуют полураздетыми? Чтобы улучшить сцепление с пилоном. В обычной одежде они просто соскользнут вниз со стального шеста.

— На соревнованиях по пол дэнсу есть правила, где строго прописаны требования к костюму. Например, ластовица на шортах должна быть не менее 8 см, — отмечает Ксения.

Ксения ведет здоровый образ жизни и старается не пропускать тренировки. Фото героя публикации

Ксения ведет здоровый образ жизни и старается не пропускать тренировки. Фото героя публикации

«Я НЕ СТЕСНЯЮСЬ СВОЕГО ХОББИ»

— Ничего стыдного в шестовой акробатике нет. Это просто красивое танцевальное направление. Рекомендую заняться пол дэнсом тем, кто упал в себе духом. Пилон не только прокачивает тело, женственность, но и уверенность в себе. Ты чувствуешь себя каким-то силачом, Гераклом, когда видишь свои результаты. Этим пол дэнс отличается от тренажерного зала, здесь быстро ощущается прогресс. Уже на следующую тренировку увидишь, чего добился за предыдущее занятие. Кому надоели скучные тренировки в зале, можно сменить вид деятельности на пилон.

Ксения гордится своим увлечением. Фото героя публикации

Ксения гордится своим увлечением. Фото героя публикации

— Ксения, вы понимаете, что после этой публикации у вас могут возникнуть проблемы в школе?

— Я думаю, проблем никаких не возникнет, мы живем в современном обществе. Это направление давно вышло за пределы ночных клубов и переросло в спорт. Это та же самая гимнастика, просто шест у нас вертикальный, а не горизонтальный. У нас даже акробатические элементы очень схожие: «свечка» в художественной гимнастике и «радуга Марченко» у нас, бильман и другие. По пол дэнс проводятся мировые чемпионаты.

— Но все-таки у многих пилон ассоциируется с шестом, на котором танцуют стриптиз...

— Пилон — это спортивный снаряд. А пол дэнс можно назвать пра-пра-правнуком индийских практик Маллакхамб. Люди забирались на деревянный столб и выполняли различные асаны. У нас это развилось и приобрело практически форму отдельного вида спорта, а там это осталось на уровне аюрведических практик и оздоровления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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