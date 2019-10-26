«Прошу не путать со стриптизом»: учительница из Челябинска занимается спортивными танцами на пилоне

Ксении 24 года, она педагог, преподает ИЗО в одной из городских школ. А в свободное время занимается танцами на пилоне. В пол дэнс пришла еще шесть лет назад. Ксению всегда очаровывали танцы. Когда увидела выступление профессиональных полдэнсеров — загорелась научиться также.

— Все, что я знала о пол дэнсе на тот момент — это женственное и красивое направление. Когда начала заниматься, поняла, какой это тяжелый труд, работа над собой, а женственности тут всего 10%. Но это меня в дальнейшем и зацепило. Физической подготовки у меня не было. К тому же, я восстанавливалась после травмы спины. Нужна была реабилитация, физические нагрузки. Решение заняться танцами было согласовано с врачом, — говорит Ксения.

Поначалу было тяжело. Чтобы добиться желаемой формы, приходилось много работать. Часовые занятия по несколько раз в неделю: прокачивать руки, ноги, пресс и растягиваться. Синяки от железа и боль в мышцах — стали нормой. О танце еще не было и речи, максимум одиночные простые элементы.

Позже Ксения начала тренироваться каждый день, и уже через три года добилась таких результатов, что сама стала тренером.

Ксения три года работала тренером по пол дэнс, а сейчас преподает ИЗО в школе.

В ПОЛ ДЭНС ИДУТ ДАЖЕ МУЖЧИНЫ

Танцам на пилоне Ксения обучала разных людей. Например, самой старшей ученице было 39 лет. Также у нее занималась девушка с избыточным весом — 80 кг при росте 164 см. То, что пол дэнс — это только для стройных и молоденьких — стереотип. Еще заблуждение, что им занимаются лишь женщины.

— Сейчас это направление унисекс. Мужчины не стесняются пилона и это правильно — хорошая физическая подготовка при правильном подходе. Одинаково полезно и для мужчин, и для женщин, — считает Ксения.

В студию, где она работала, мужчины повалили, когда челябинский танцор и хореограф Митя Стаев стал участником проекта «Танцы на ТНТ». В отдельную группу желающих не набиралось, и потому парни занимались вместе с девушками.

— Морально они не подготовились, что будет много девочек. Было очень тяжело работать. Занимаешься в коротких шортах, коротких топах, иногда может что-то задраться. Мужчины, которые первый раз приходили на занятие, разглядывали тренеров, других учениц. Меня они воспринимали не как тренера, а как красивую женщину. Я это замечала, и мне было не комфортно. Ученицы тоже стали жаловаться.

В итоге с руководством мы решили отказаться от совместных занятий. В дальнейшем у нас появилась мужская группа. Но уверена, сейчас ее уже нет. В Челябинске это направление среди мужчин не так популярно. А вообще в мире много известных мужчин полдэнсеров.

Чтобы выполнять такие трюки, нужна отличная физподготовка. Фото героя публикации

ПИЛОН ДЛЯ ДЕТЕЙ

Также Ксения обучала детей. Как-то на пробное занятие приводили девочку 4,5 лет. А вообще в группы набирают с 12 лет, некоторые студии — с 8.

— В целом ограничений для пол дэнс нет ни по возрасту, ни по здоровью. Смотря какой уровень хочется получить. Если выступать на соревнованиях, здоровье нужно поправлять, чтобы не было каких-то критичных травм. Если заниматься для себя, в адекватном темпе — пол дэнс рад всем независимо от возраста и пола.

Пол дэнс - это очень красивое и сложное танцевальное направление. Фото героя публикации

ЭТО СПОРТ, А НЕ СТРИПТИЗ

Многие между пол дэнсом и стриптизом ставят знак равенства. Сразу загораются софиты, в голове включается хит Саманты Браун «Stop», появляются здоровенные шпильки...

Пол дэнс — это вообще другая история. Никто не раздевается и не виляет формами ради соблазнения. Танцы на пилоне — это соединение гимнастики, акробатики, хореографии, спорта и искусства. В России и во всем мире существуют организации, развивающие танцевально-акробатические и спортивные дисциплины на пилоне. Проводятся различные конкурсы и чемпионаты.

— Сначала родители не поддерживали мое увлечение. Ругались, называли стриптизершей, говорили, не стоит этим заниматься, я все-таки педагог. Маму пугало, папу повергало в шок. Когда стала записывать первые уроки, выкладывать выступления с отчетных концертов студии, они поняли, что это даже не та музыка, под которую танцуют стриптиз. Полдэнсеры выступают подо все: от рока до классики. Родители поняли, что это абсолютная акробатика. Мама стала гордиться, а папа — молчать. Супруг тоже понимает, что это спорт, и поддерживает меня, — рассказывает Ксения.

Тогда почему полдэнсеры танцуют полураздетыми? Чтобы улучшить сцепление с пилоном. В обычной одежде они просто соскользнут вниз со стального шеста.

— На соревнованиях по пол дэнсу есть правила, где строго прописаны требования к костюму. Например, ластовица на шортах должна быть не менее 8 см, — отмечает Ксения.

Ксения ведет здоровый образ жизни и старается не пропускать тренировки. Фото героя публикации

«Я НЕ СТЕСНЯЮСЬ СВОЕГО ХОББИ»

— Ничего стыдного в шестовой акробатике нет. Это просто красивое танцевальное направление. Рекомендую заняться пол дэнсом тем, кто упал в себе духом. Пилон не только прокачивает тело, женственность, но и уверенность в себе. Ты чувствуешь себя каким-то силачом, Гераклом, когда видишь свои результаты. Этим пол дэнс отличается от тренажерного зала, здесь быстро ощущается прогресс. Уже на следующую тренировку увидишь, чего добился за предыдущее занятие. Кому надоели скучные тренировки в зале, можно сменить вид деятельности на пилон.

Ксения гордится своим увлечением. Фото героя публикации

— Ксения, вы понимаете, что после этой публикации у вас могут возникнуть проблемы в школе?

— Я думаю, проблем никаких не возникнет, мы живем в современном обществе. Это направление давно вышло за пределы ночных клубов и переросло в спорт. Это та же самая гимнастика, просто шест у нас вертикальный, а не горизонтальный. У нас даже акробатические элементы очень схожие: «свечка» в художественной гимнастике и «радуга Марченко» у нас, бильман и другие. По пол дэнс проводятся мировые чемпионаты.

— Но все-таки у многих пилон ассоциируется с шестом, на котором танцуют стриптиз...

— Пилон — это спортивный снаряд. А пол дэнс можно назвать пра-пра-правнуком индийских практик Маллакхамб. Люди забирались на деревянный столб и выполняли различные асаны. У нас это развилось и приобрело практически форму отдельного вида спорта, а там это осталось на уровне аюрведических практик и оздоровления.

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