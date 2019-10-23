2019-10-23T16:25:51+03:00
Общество

«Приму ее бедной и больной»: парень из Челябинска ищет мать, которая бросила его в Карабаше

Его оставили младенцем в роддоме. Но он всю жизнь сильно скучал по маме, которую никогда не видел
Ирина ГОЛЛАЙ
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Мама родила Сашу и ушла из роддома.Мама родила Сашу и ушла из роддома.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Маленьким Александр Незванов не отделял себя от коллектива. Ему казалось: роящийся детский дом — нечто целое. А в шесть лет Саша подошел к воспитателю и впервые назвал ее не по имени, а словом «мама».

— Мама, сколько мне лет?

— Тебе шесть.

«ПРЕДСТАВЛЯЛ ЕЕ, ПЛАКАЛ И ЗВАЛ»

Детский дом в городе Карабаш оставил серые впечатления. Саша был замкнутым, с ним никто не дружил. Каждый день в детском доме был похож на предыдущий. Однако все изменилось, когда мальчика перевели в Лазурненский интернат (это тот, где разразился скандал с вымышленным педофилом).

— Там я сразу нашел друзей и стал обычным ребенком. Это были счастливые годы. Но лет в десять я начал тосковать о родной маме. Представлял, плакал и звал маму, которую никогда не видел. Жаль, для поисков у меня не было зацепок, — говорит Саша.

Саша вырос и стал самостоятельным, но тоскует по маме. Фото: из личного архива героя публикации.

Саша вырос и стал самостоятельным, но тоскует по маме. Фото: из личного архива героя публикации.

ИМЯ МОГЛА ПРИДУМАТЬ

Александр родился в Карабаше 31 июля 2000-го года. Через пару дней мама ушла из роддома, больше ее не видели.

Женщина поступила в роддом без документов. Назвалась Ириной Викторовной Незвановой 1979 года рождения. Но это имя, наверное, ненастоящее. Никаких фотографий или личных вещей от нее не сохранилось.

— Я ее представляю высокой, молодой сорокалетней. Непременно с улыбкой. Она веселая и всегда улыбается, — говорит Александр.

Фото: из личного архива героя публикации.

Фото: из личного архива героя публикации.

А еще наверняка его мама поет. Из Лазурненского интерната Саша отправился в Новосинеглазово учиться на штукатура. Как-то за работой начал напевать мотивчики. Народ вокруг оценил. С тех пор не может остановиться: ездит на конкурсы, получает медали. В душе он очень открытый и общительный парень, настоящий артист. Возможно, все эти качества в маму.

«МЕЧТАЮ СПЕТЬ ДЛЯ МАМЫ»

Сегодня Саша живет в Челябинске, строить большие планы и надеется найти маму.

Фото: из личного архива героя публикации.

Фото: из личного архива героя публикации.

— Я не держу зла. Для ее поступка, наверняка, были причины. Если мы встретимся, я приму ее старой, приму ее бедной и спою песню про маму. Я надеюсь, что мама счастлива, что у нее большая семья. Всем своим близким я желаю радости и здоровья, — говорит Саша.

НАШ ОПРОС

Войны нет, а при живых родителях в Челябинской области 2,5 тысячи сирот. Это социальные сироты - у них есть родственники, но живут в детдомах. Распространено "вторичное" сиротство - это когда детей устроили в семью, а потом снова вернули в детдом. Что делать?

Как победить в стране социальное сиротство?

Это просто! Повысить общий уровень жизни и всё

Деньги не все решают! Нужно поднять моральный уровень людей

Поднять пособия на детей до 17 лет в разы

Нужна пропаганда семейных ценностей и запрет разварата на ТВ и в Инете

Оставьте свой ответ в нашей группе ВК. Или напишите в комментариях под этим материалом

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы знаете что-то о маме Саши Незванова или вы его мама, позвоните в редакцию.

Мы поможем вам связаться с Сашей.

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

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