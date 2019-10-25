Стая собак, бомжи, открытый колодец и погребальный венок — по такой дороге дети ходят в Челябинске в школу

Не успела я зайти в рощу, отделяющую дом от школы, как из кустов на меня кинулась стая собак. Штук пять или, может, четыре — в страхе я не сосчитала. Они рычали через злобно оскаленные зубы и прыгали вокруг меня, не давая сдвинуться с места. А вокруг — никого. Я замерла и пыталась успокоить бешеный пульс (говорят, собаки чувствуют страх), а про себя думала: «Только покусают, или загрызут насмерть?»

НЕ ДОШЛА ДО ШКОЛЫ

Как вы понимаете, если я пишу данную статью, то у этой истории был счастливый финал. В отличие от истории девятилетней Лизы Киселевой из Саратова, чья дорога в школу лежала через гаражи. Там и убили девочку.

В этом гаражном кооперативе в Саратове нашли тело Лизы.Фото: Дарья Вострикова

После этого случая в соцсетях запустили флешмоб #ДойтиДоШколы. Жители разных городов рассказывают о маршрутах, по которым ходят дети.

Мы решили обратить внимание на проблему в Челябинске и попросили наших читателей рассказать о школьных тропинках их детей. За день нам прислали дюжину маршрутов, где на пути ребенка встречаются гаражи, бараки, улицы без освещения, опасные перекрестки, киоски с сомнительной клиентурой. Вот одно из них.

Мы живем по адресу ул. 3-я Арзамасская, 30. Моя дочь и много других детей ходят в школу №21 через Никольскую рощу. Там не то, что утром или вечером, а даже в погожий день страшно. Можно объехать рощу вокруг, но ближайшие остановки Гатчинская и Ростовская не менее опасны: идти до них нужно по дороге без тротуара. Светофора нет, а машины гоняют, не пропуская детей, — прислала сообщение читательница КП-Челябинск Анна.

Я решила отправиться туда, потому что подумала: «Какое красивое название — Никольская роща! Ну что там может быть страшного? Наверное, родители преувеличивают».

А это дорога в школу в Челябинске: гаражи, теплотрасса, мужик с полторашкой...Фото: Ирина КАРЕЛИНА

ПАРК УЖАСОВ

И вот я приехала к школе №21. Это Калининский район, пр. Победы, 113А. В общем-то, недалеко от центра города. Смотрю по карте: действительно, дорога к указанному в сообщении дому лежит прямиком через Никольскую рощу. Снаружи она выглядит вполне безобидно — как, например, парк Победы на ЧТЗ.

За воротами — просторная площадь с заброшенным фонтаном и трехэтажное здание непонятного назначение. Я нашла лишь одну табличку с торца: детская театральная студия. Почти вплотную — автостоянка, и сразу за ней начинается пустырь с клочками облысевших осенних кустов. Ну, пока ничего страшного. Напрягает лишь безлюдность места, но яркое солнышко отпугивало все нехорошие мысли, и я смело шагнула в сторону рощи.

Из кустов на нашего корреспондента выскочила собака.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Фотографирую местность, как вдруг из кустов выскакивает и несется на меня с лаем крупная собака — она попала в кадр. Я тут же сунула телефон в карман, чтобы не злить бездомную дворнягу. Но это не помогло. А на ее лай сбежались еще несколько таких же. Они злобно рычали и кружили вокруг меня минут пять. Очень страшные пять минут.

Из домика на стоянке не показалась голова женщины-охранника.

— Да хватит вам, разлаялись, — произнесла она очень спокойно. Чего нельзя было сказать обо мне.

— Так это ваши? — я почувствовала облегчение и желание сказать «Большое спасибо» вместо «Какого черта?!»

— Вам туда? — охранница кивнула в сторону рощи. — Идите, не бойтесь. Они не тронут.

После такой же фразы в детстве меня больно цапнула за ногу соседская Булька. С тех пор у меня недоверие и к собакам, и к их хозяевам. Кто знает, что там у них на уме!

Псы, хоть и замолчали, но совершенно не думали меня пропускать. Под одобрительное «Идите, идите» я осторожно двинулась в сторону пустыря.

Добро пожаловать в парк ужасов!

КАЖЕТСЯ, ЗДЕСЬ КОГО-ТО УБИЛИ

По пустырю носятся собаки.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

На пустыре оказалось полно других собак. Там их выгуливают жители соседних домов. Места много, и псы убегают от своих хозяев метров на 200. Конечно же, без намордников.

Я пошла по вытоптанной тропинке через грязь и лужи. А позади то и дело раздавался собачий лай и голос охранницы. Не знаю, правильно ли я выбрала дорогу, но желания возвращаться не было.

Наконец-то появился асфальт и даже несколько родителей с детьми. Я выдохнула, но ненадолго. За поворотом снова стало безлюдно. Ан нет — в кустах какой-то мужик копошится. Увидел меня и ушел глубже в рощу. Родители, вы реально тут с детьми гуляете?!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/739983" frameborder="0"></iframe> Страшная дорога в школу через рощу в Челябинске.

Дальше я долго шла одна. Не худший вариант. На тот момент даже белка казалась мне подозрительной. Извилистая тропа. Слева кусты, справа кусты. Страшно, не смотря на солнечный день. Думаю, что дождливым утром или темным вечером тут можно снимать фильм ужасов.

Это все - в Никольской роще, через которую дети ходят в школу.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Недалеко от выхода из рощи я увидела прислоненный к дереву кладбищенский венок. Вероятно, тут убили человека. И я совершенно этому не удивлена.

Из рощи выходила почти бегом. А вот и нужный мне дом. Дорога заняла почти полчаса. Я добралась живой и невредимой, ура!

ПЯТЬ МИНУТ РИСКА — И ТЫ НА ОСТАНОВКЕ

Дом оказался аккуратненькой пятиэтажкой со старым, но уютным двориком. Я присела на скамейке, чтобы перевести дух. Ведь мне еще возвращаться обратно. Нет, через рощу я точно не пойду! Найду остановку. 2gis показывает, что до нее всего пять минут.

Идти до остановки приходится по дороге. Тротуара нет.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Эти пять минут я шла вдоль рощи в грязи по краю дороги. Тротуара тут нет. Зато есть теплотрасса и гаражи. Остановка — за углом. Но нужно перейти на другую сторону широкой дороги без светофора. Вспомнив слова читательницы, что машины тут не особо притормаживают (после всего увиденного в роще у меня нет оснований ей не верить), я подумала: «Тут всего одна остановка — Лучше пешком».

Вот такая грязная дорога в обход рощи. По пути - открытый колодец.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Не знаю, правильным ли был мой выбор. Но думаю, у многих он продиктован экономией: оплачивать проезд из-за одной остановки мало кто захочет.

Я пошла в обход рощи. По грязи. Мимо открытого колодца с кипятком, заботливо прикрытого веточками. Вдоль теплотрассы, где мне встретился одинокий алкаш с полторашкой и компания бомжей.

Бомжи лблюбовали местечко прямо напротив школы-интерната.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Справа через дорогу — коррекционная школа-интернат №11. Пешеходного перехода к ней нет, он дальше — на перекрестке. Но знак «Осторожно дети» говорит о том, что ученики именно тут перебегают четырехполосную дорогу.

Путь в обход занял на 10 минут больше времени, чем напрямик через рощу. Итого — 40 минут. Немало! При том, что эту дорогу тоже не назовешь безопасной. Если честно, я в шоке от того, что дети ходят здесь в школу одни.

Дети перебегают к школе через четырехполосную дорогу.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Я не выискивала проблемы этой школьной тропинки специально, а только фиксировала их по пути. С того момента, как я попала в Никольскую рощу, моим главным желанием было поскорее унести оттуда ноги.

Впрочем, и вокруг этого парка ужасов ситуация безрадостная. По дороге на остановку, напротив дома по ул. Потемкина 29 на тротуар упало большое дерево. Оно заставило меня перебегать дорогу в неположенном месте.

Проход по тротуару перегородило упавшее дерево.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Полный список опасных школьных маршрутов, присланный читателями КП-Челябинск, смотрите ЗДЕСЬ.

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