ДойтиДоШколы: в Челябинске дети добираются на учебу по темным улицам мимо гаражей и пивнушек

Челябинск присоединился ко всероссийскому флешмобу #ДойтиДоШколы. Его запустили в соцетях после трагического случая в Саратове. Дорога в школу девятилетней Лизы Киселевой лежала через гаражи. Там и убили девочку.

Мы решили обратить внимание на проблему в Челябинске и попросили наших читателей рассказать о школьных тропинках их детей. За день нам прислали больше дюжины маршрутов, где на пути ребенка встречаются гаражи, бараки, улицы без освещения, опасные перекрестки, киоски с сомнительной клиентурой. Публикуем этот список.

ГДЕ ОПАСНО ХОДИТЬ В ШКОЛУ

Школа №99 в Ленинском районе. Не светит ни один фонарь. Их просто нет. Фото: читатели КП-Челябинск

* Школа №99 в Ленинском районе — много лет на школьном дворе не горит ни один фонарь. Это нормально?

* Ул. Сони Кривой, 65А в самом центре города. Темные дворы, гаражи. А ведь здесь немало школьников ходит.

ул. Сони Кривой, 65А. Темнота, гаражи... Вот так дети возвращаются вечером из школы. Фото читателей КП-Челябинск

* Школа №28 в пос. ЧВВАКУШ. Освещена только территория школы, а вокруг практически нет горящих фонарей. К примеру, от дома по ул. Шагольская 4А в школу обе тропинки ведут мимо гаражей, и обе не освещены.

* Гимназия № 23. Приходится переходить улицу Кирова либо на светофоре за 23 секунды (шесть полос плюс трамвайные рельсы без островка безопасности), либо на переходе возле салона МТС вообще без светофора. На этом пешеходном переходе в начале учебного года сбили мальчика.

— Пообещали светофор, но, судя по ответу на мое письменное обращение, его не будет. По поводу 23 секунд в письме сказано, что все в норме, “переходите половину дороги, ждите следующего зеленого”. На трамвайной остановке? Хоть в прокуратуру пиши, — высказалась читательница КП-Челябинск.

* Лицей №97. Путь с одной стороны — через теплотрассу в кустах, а с другой — через гаражи. На всю дорогу — один тусклый фонарь. Страшновато даже взрослому, особенно когда на теплотрассе в темноте тусят странные личности.

* К начальной школе №82 дети идут по неосвещенной улице Жукова.

— Лично писала письма во все инстанции — одни отписки, — сообщает Светлана Кадникова.

* Образовательный центр №1 в Калининском районе: рядом гаражи и неосвещенный участок дороги. Также не освещен проход мимо пр. Победы, 291.

Дорога в образовательный центр №1. Вы что-нибудь видите? Фото: читатели КП-Челябинск

* В Коркино все дети со старого поселка ходят в школу №9 по неосвещенной дороге без тротуара, или по железной дороге.

* «Живем на Челябэнерго. Транспорт никакой не ездит. Дети ходят в школу под мостом, там очень темно».

* Ул. Пекинская, 25. Мимо него дорога до школы №73. Этому недострою более 25 лет. Пристанище бомжей и наркоманов. Местные жители говорят, что несколько лет назад здесь кого-то убили.

Ул. Пекинская. Этому долгострою уже лет 25. И мимо него дети ходят в школу. Фото: читатели КП-Челябинск

* Магнитогорск: во дворе домов по ул. Карла Маркса 146 и 144 в сторону к ул. Суворова нет освещения совсем. А ведь здесь небольшой парк, очень проходимое место. Дети идут из гимназии и секций в 18:30 по глухой темноте. Да еще и пивнушка рядом.

Магнитогорск как Черный квадрат Малевича. Фото: читатели КП-Челябинск

* В Челябинске дети ходят в школу №3 (ул. Захаренко, 13А) через лес! Потому что не ходит транспорт.

* В школу №21 Калининского района дети ходят через Никольскую рощу. Там страшно даже днем. Можно объехать рощу вокруг, но ближайшие остановки Гатчинская и Ростовская не менее опасны: идти до них нужно по дороге без тротуара. Светофора нет, а машины гоняют, не пропуская детей.

Данные адреса нам сообщили читатели в рамках флешмоба #ДойтиДоШколы. Но это, конечно, далеко не все страшные школьные тропинки.

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По одному из этих маршрутов прошла наш корреспондент, и увидела все своими глазами. Читайте в рубрике ИСПЫТАНО НА СЕБЕ «Стая собак, бомжи, открытый колодец и погребальный венок — по такой дороге дети ходят в школу в Челябинске».

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