Не пугайте внуков зубами в стакане: кто готов на себе испытать услугу «Всё на 4-х»

Стыд, дискомфорт и ощущение неполноценности — именно так описывают свое состояние люди, которые в силу болезней или травм потеряли несколько зубов или столкнулись с полной адентией. До недавнего времени таким пациентам стоматологи могли лишь порекомендовать съемные протезы. Челюсти, которые бабушки и дедушки складывали на ночь в стакан и до смерти пугали внуков. Современная стоматология предлагает решение этого вопроса. Как выбирали героя, который на себе проверит возможности «All-on-4»? Кто победил в кастинге? И кому стоматологи отказали в несъемном протезировании? Смотрите в седьмой серии проекта «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/740121" frameborder="0"></iframe> Зубной стандарт. Серия 7-я.

Имплантация «Всё на 4-х» или «All-on-4» позволяет всего на четырех имплантатах восстановить зубной ряд как на верхней, так и на нижней челюсти. Причем, без наращивания костной ткани и всего лишь за одно посещение зубного врача.

— Данная технология основана на применении постоянных протезов, отличается максимальным комфортом при ношении и сходством с естественными зубами пациента, — говорит директор по медицинской деятельности, ведущий хирург-имплантолог клиники «Зубной стандарт» Елена Коновалова. — Этот метод признан эффективным для восстановления зубов и их функции пациентам даже с полным отсутствием зубного ряда.

Подчеркнем, что в отличие от классической имплантации, процедура «Всё на 4-х» позволяет внедрить всего четыре имплантата, а не по десять на каждую челюсть. Для пациента это меньший дискомфорт и возможность сохранить жевательную функцию.

Протез, который крепят на имплантатах, зафиксирован максимально надежно. К такой конструкции быстро привыкаешь и уже спустя какое-то время ощущаешь ее как собственные зубы.

Еще одно преимущество — доступная цена. Стоимость протезирования «All-on-4» ниже, чем при классической имплантации.

Дарите своим родителям, бабушкам и дедушкам красивую улыбку без дискомфорта. Запишите их на бесплатный прием к стоматологу клиники «Зубной стандарт» прямо сейчас по телефону: (351) 200-33-67.

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Проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» — это 12 серий, созданных на основе реальных ситуаций героев проекта, их переживаниях и эмоциях после проведения стоматологических процедур. В каждой серии профессиональные врачи будут рассказывать доступным языком о стоматологических процедурах и мифах, с ними связанных. «Комсомольская правда» и «Зубной стандарт» вместе с героями проекта расскажут, что голливудская улыбка в Челябинске — это возможно и, главное, доступно.

«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии

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Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

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