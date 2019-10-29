Дом под Челябинском, в котором жильцы боятся обрушения, принялись чинить по капремонту

Александра Жарская вместе с семьей три года назад бежала от войны на востоке Украины. Решили осесть на Урале. Переселенцам приглянулось село Долгодеревенское под Челябинском.

— Здесь прекрасная инфраструктура, все рядом, природа замечательная. Наших накоплений как раз хватило на жилье здесь, — рассказала женщина КП-Челябинск.

Семья купила квартиру в бывшем общежитии на 1 Мая, 149. Его переделали — часть комнат стали коммуналками, а из другой сделали полноценные квартиры. Живут больше 100 человек.

— Но у дома последние несколько лет нет управляющей компании. Накоплены долги, и никто не хочет его брать. Если где-то что-то прохудилось, жильцы сами чинят, — добавила Александра.

Хоть управляющей компании нет — коммуналка здесь солидная. Зимой с 36 квадратных метров тратится по 4 000 рублей. За все тут платят по нормативам — счетчики поставить нельзя.

Жильца жалуются, что боятся возвращаться в квартиры.Фото: предоставлено читателями.

В общежитии живут как нормальные семьи, так и неблагополучные. Силами первых договорились с регоператором капремонта начать реконструкцию.

— Сделали отопление — вроде получше стало! Фундамент, правда, плохо починили — за зиму всю отмостку размыло. Мы пожаловались, приехала бригада, навели кисель из цемента, подмазали кое-где и уехали. А вот коммуникации прохудились. Несколько лет в подвал бежит вода. Там ил, слякоть, мушки… В бойлерной бетонные стены насквозь пронизаны плесенью.

В этом году рабочие приехали делать фасад. По дому пошли вибрации.

— Начали ремонтировать, а трещины в подъезде больше стали. Кирпич посыпался. Прораб вызвал лабораторию. Эксперты указали на торец дома — сказали не трогать, пока не закончат анализ. Теперь ждем сами не знаем что. Можно ли вообще здесь жить? У нас семьи с двумя-тремя детьми. Трещина по дому идет на все четыре этажа. Если плиты сложатся, нас накроет, как карточный домик.

Несколько лет назад жильцы уже просили признать дом аварийным. Администрация села заказала экспертизу — чиновники согласились.

— Но отчет показал, что аварийная у нас лишь деревянный пол. В остальном здании — жить и жить! Администрация предлагает нам создать ТСЖ (аналог управляющей компании, когда ее функции исполняют жильцы, сами находят подрядчиков, собирают коммуналку и т.д. — прим.ред.). Но как мы его создадим, если в доме есть муниципальные квартиры? Там живут люди, кому вынужденно предоставили жилье. Кто-то здесь временно, кто-то просто не может платить…

КП-Челябинск отправила запрос в администрацию Долгодеревенского. К моменту выхода материала получить ответа не удалось.

Сотрудник районной администрации, который попросил не указывать его имя, рассказал, что про беды этого дома чиновникам хорошо известно.

— Он полумаргинальный. Долг колоссальный за ним. Есть хорошие жильцы: они за свой счет ставят окна, двери, но другие это тут же все выдирают и разламывают. Однако мы не считаем, что дом в аварийном состоянии. Его нужно привести в порядок, в том числе в косметическом плане. Сил одной только администрации здесь не хватит.

СОВЕТ ЮРИСТА

— Ситуация патовая, — рассуждает юрист Александр Петров. — Таких домов по всей Челябинской области наберется за сотню. Расселить все не хватит бюджета. Поэтому местные чиновники и выкручиваются: тянут с экспертизами, взывают к помощи фонда капитального ремонта.

Жильцы могут попробовать скинуться на независимую экспертизу. Но даже если эксперт даст заключение, что дом аварийный — не факт, что с этим согласятся чиновники. Тогда остается идти в суд. Это все время, новые траты и силы. В любом случае, для всего этого нужен юрист. Может быть, жильцам обратиться к их депутату, чтобы помог с юридической помощью.

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