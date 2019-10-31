2019-10-31T15:06:18+03:00
Общество

В Челябинске на ответственных за уборку снега силовики завели дело

Эта первая реакция властей на плохую работу подрядчика
Андрей СОКОЛОВ
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На ул. Сони Кривая в центре города вышла спешно техника. Битва продолжается. Фото: Марк Рискин.На ул. Сони Кривая в центре города вышла спешно техника. Битва продолжается. Фото: Марк Рискин.
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После обеда Наталья Котова собрала в своем кабинете замов и представителей подрядчика, компанию «Южуралмост», которая во времена Тефтелева-Дубровского лихо выигрывала все контракты по уборке снега. А как снег убирался, мы с вами помним. Несколько зим подряд его в лучшем случае сгребали к обочинам центральных улиц. И он кучами угольного цвета лежал так до весны. И все крики СМИ были о стенку горохом.

— У Тефтелева еще есть запас доверия, — оправдывался на пресс-конференции Дубровский.

— Критика, принята, исправим, — в сто первый раз, не моргнув, говорил в интервью Тефтелев.

И ничего не менялось!

Улицы начали чистить в шесть утра, когда снега была уже полно. Фото: Е-область.

Улицы начали чистить в шесть утра, когда снега была уже полно. Фото: Е-область.

Магнитогорские друзья-политики ушли на пенсию, а в наследство оставили городу «Южуралмост». Судя по наблюдениям со стороны, у них есть штук десять старых тракторов, от которых толку мало. А чего тогда лезли тендер выигрывать? Видимо, надеялись, что прокатит и в этом году.

Однако на совещании у Котовой руководитель подрядчика отчитался о том, что работы идут по плану — все убирается! Но тут взял слово депутат Галкин:

— Мы с коллегами с пяти утра по улицам ездили и считали, сколько машин вышло. До шести утра не видели никого. А потом уже стали появляться трактора, но этого явно мало!

— Нам приходится выводить в работу сегодня всю технику, что есть в городе, просить частный бизнес. В тендерах на уборку улиц теперь будут условия гораздо жестче, — сказала глава города.

А начальник ГИБДД подвел итог отчету подрядчика:

— В отношении руководителей «Южуралмост» заведено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспорта».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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