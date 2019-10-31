Победитель не ясен: Челябинск продолжает битву со снегом и пробками в 10 баллов
РАССТАНОВКА СИЛ
И на сей раз зима в Челябинск пришла неожиданно. Накануне в мэрии объявили, что во готовы встречать снегопад. Дорожникам повелели выводить всю технику, главам районов — не отсиживаться в кабинетах, а следить, как чистят тротуары коммерсанты возле своих магазинов. С управляющими компаниям тоже провели беседу.
— Поручено максимально увеличить штат дворников, хоть даже до суточных трудовых договоров, — сообщил пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.
ПЕРВЫЙ БОЙ — САМЫЙ ТРУДНЫЙ
Брифинг перед боем звучал максимально грозно. А затем пришел он — снег. И первую битву с ним утром, 31 октября, городское хозяйство проиграло.
На дорогах «каша».Фото: СОЦСЕТИ
Утром Челябинска обездвижили десятибалльные пробки. Техники не хватило, чтобы элементарно убрать хотя бы главные городские артерии.
Конечно причиной заторов стали и неразумные водители, что отважились ехать на летней резине, да угодили в аварии.
— Рост аварий есть, но незначительный. Трафик медленный, едут осторожно, поэтому ДТП в основном без жертв. Регулировщики стоят на крупных перекрестках, на въезде в город посты не пускают большегрузы, — сообщили КП-Челябинск в городском ГИБДД.
В аварию попадает и общественный транспорт.Фото: СОЦСЕТИ
ЗА БИТВОЙ СЛЕДИЛИ КАМЕРЫ
— Плохо спал, и решил понаблюдать за снегоуборочной техникой по камерам в интернете. В 4:56 первая машина показалась на экране.В 5:32 минуты на площади Революции показался один трактор, а через час исчез, — рассказал КП-Челябинск неравнодушный горожанин Александр Смольников.
Каких-то колонн техники не наблюдалось. Хотя иногда машины все же проезжали. Сначала за ними оставался шлейф, но потом я уже видел простое катание по городу с мигалкой. Видимо посыпали, может просто по ГЛОНАСС отрабатывали.
Авария на перекрестке Кашириных - МолодогвардейцевФото: Инна КУМЕЙКО
Вывод: поручение Котовой появляться на улице в 5:00 выполнено. Поручение о мобилизации всех единиц техники — нет. Видимо ночная смена за двоих работать не собирается, поэтому они просто катали маршрут.
Несмотря на скептические наблюдения, Александр заметил, что в поселке Мясокомбинат в Ленинском районе, где он живет, дороги почистили после его звонка в Управление дорожного хозяйства по номеру (351) 727-05-14.
Таким был центр города в 9:30 сегодня.Фото: Валентина ВАГАНОВА
НАДО ЛИ СЕЙЧАС УБИРАТЬ СНЕГ
— Я не понимаю, почему все ноют, что снег не убирается? Те, кто хоть раз держал в руке лопату, знают, что процесс сложный. Я видел, как по Челябинску курсируют колонные техники. Им мешают водители. Давайте будем вежливы. Снег продолжает идти. Что уборочную технику туда-сюда гонять? Пусть пройдет, а там уберем, — написал на нашей страничке в соцгруппе Филипп Сергеев.
А участник движения «Гражданский патруль» Тимур Гизатуллин уверен, что снег нужно начинать убирать, как только он начал идти:
— Иначе колеса укатают его и будет поздно. Остается только топить реагентами. А их челябинцы не любят.
За городом на трассах машины плетутся друг за другом...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ВПЕРЕДИ НОВАЯ БАТАЛИЯ
До 17:00 у дорожных служб есть отличный шанс взять реванш у снегопада за проигранную утром битву. Дальше начнется затяжной час пик.
По прогнозам синоптиков снег в Челябинске будет продолжаться до 4 ноября. Правда обильного выпадения не ожидается. Температуры сплошь минусовые вплоть до середины следующей недели. Вероятно, зима уже не отступит.
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