Победитель не ясен: Челябинск продолжает битву со снегом и пробками в 10 баллов

РАССТАНОВКА СИЛ

И на сей раз зима в Челябинск пришла неожиданно. Накануне в мэрии объявили, что во готовы встречать снегопад. Дорожникам повелели выводить всю технику, главам районов — не отсиживаться в кабинетах, а следить, как чистят тротуары коммерсанты возле своих магазинов. С управляющими компаниям тоже провели беседу.

— Поручено максимально увеличить штат дворников, хоть даже до суточных трудовых договоров, — сообщил пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.

ПЕРВЫЙ БОЙ — САМЫЙ ТРУДНЫЙ

Брифинг перед боем звучал максимально грозно. А затем пришел он — снег. И первую битву с ним утром, 31 октября, городское хозяйство проиграло.

На дорогах «каша».Фото: СОЦСЕТИ

Утром Челябинска обездвижили десятибалльные пробки. Техники не хватило, чтобы элементарно убрать хотя бы главные городские артерии.

Конечно причиной заторов стали и неразумные водители, что отважились ехать на летней резине, да угодили в аварии.

— Рост аварий есть, но незначительный. Трафик медленный, едут осторожно, поэтому ДТП в основном без жертв. Регулировщики стоят на крупных перекрестках, на въезде в город посты не пускают большегрузы, — сообщили КП-Челябинск в городском ГИБДД.

В аварию попадает и общественный транспорт.Фото: СОЦСЕТИ

ЗА БИТВОЙ СЛЕДИЛИ КАМЕРЫ

— Плохо спал, и решил понаблюдать за снегоуборочной техникой по камерам в интернете. В 4:56 первая машина показалась на экране.В 5:32 минуты на площади Революции показался один трактор, а через час исчез, — рассказал КП-Челябинск неравнодушный горожанин Александр Смольников.

Каких-то колонн техники не наблюдалось. Хотя иногда машины все же проезжали. Сначала за ними оставался шлейф, но потом я уже видел простое катание по городу с мигалкой. Видимо посыпали, может просто по ГЛОНАСС отрабатывали.

Авария на перекрестке Кашириных - МолодогвардейцевФото: Инна КУМЕЙКО

Вывод: поручение Котовой появляться на улице в 5:00 выполнено. Поручение о мобилизации всех единиц техники — нет. Видимо ночная смена за двоих работать не собирается, поэтому они просто катали маршрут.

Несмотря на скептические наблюдения, Александр заметил, что в поселке Мясокомбинат в Ленинском районе, где он живет, дороги почистили после его звонка в Управление дорожного хозяйства по номеру (351) 727-05-14.

Таким был центр города в 9:30 сегодня.Фото: Валентина ВАГАНОВА

НАДО ЛИ СЕЙЧАС УБИРАТЬ СНЕГ

— Я не понимаю, почему все ноют, что снег не убирается? Те, кто хоть раз держал в руке лопату, знают, что процесс сложный. Я видел, как по Челябинску курсируют колонные техники. Им мешают водители. Давайте будем вежливы. Снег продолжает идти. Что уборочную технику туда-сюда гонять? Пусть пройдет, а там уберем, — написал на нашей страничке в соцгруппе Филипп Сергеев.

А участник движения «Гражданский патруль» Тимур Гизатуллин уверен, что снег нужно начинать убирать, как только он начал идти:

— Иначе колеса укатают его и будет поздно. Остается только топить реагентами. А их челябинцы не любят.

За городом на трассах машины плетутся друг за другом...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВПЕРЕДИ НОВАЯ БАТАЛИЯ

До 17:00 у дорожных служб есть отличный шанс взять реванш у снегопада за проигранную утром битву. Дальше начнется затяжной час пик.

По прогнозам синоптиков снег в Челябинске будет продолжаться до 4 ноября. Правда обильного выпадения не ожидается. Температуры сплошь минусовые вплоть до середины следующей недели. Вероятно, зима уже не отступит.

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