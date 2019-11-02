2019-11-02T10:33:28+03:00
Общество

В Челябинске волонтеры прочесывают лес в поисках пропавшего мальчика

Среди поисковиков корреспондент КП (обновляется)
Лидия ПЕСКОВА
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В день пропажи Лев был одет не по-зимнему. Фото: поисковый отряд "Легион Спас".В день пропажи Лев был одет не по-зимнему. Фото: поисковый отряд "Легион Спас".
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Лев Холодилин пропал 23 октября. Когда его родители отлучились за покупками, он вылез из машины на рынке «Перекресток» и ушел в неизвестном направлении. Молодой человек — аутист, поэтому не может обходиться без помощи близких. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.

Группа большая - 30 человек. Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Группа большая - 30 человек.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

10.00 - собралась большая группа волонтеров

Корреспондент КП-Челябинск Антонина Снегуренко подключилась к группе людей, который в субботу, 2 ноября, обходят лесопарковую зону за памятников Курчатову. Лев пропал в районе улиц Труда — Коммуны. Все другие участки уже отработаны.

— В поисковой группе 30 человек. Мы разделились на группы поменьше, у каждого в руках — палка. Будем поднимать листья. Задача четкая — ищем лежащее на земле тело. Пройдем вдоль детской железной дороги, вдоль «Родника» и мелькомбината, — рассказывает Антонина.

10.30 - часть группы прочесывает детскую железную дорогу

Особое внимание волонтеры уделяют детской железной дороге.

Особое внимание - детской железной дороге. Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Особое внимание - детской железной дороге.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Поисковики уже подходят к станции Водная.

11.00 волонтеры проходят лес квадрат за квадратом

В лесном массиве пустынно. Даже отдыхающих сегодня не видно.

Чтобы не пропустить ни один из квадратов поиска, волонтеры используют навигатор.

Не сбиться с пути помогает навигатор.

Не сбиться с пути помогает навигатор.

Идут не спеша. Особенно тщательно проверяют завалы деревьев и всевозможные углубления, где мог прятаться молодой человек - аутист. Пока никаких следов пребывания Льва в лесу не удалось обнаружить.

Волонтеры проверяют площадку у поваленных деревьев.

Волонтеры проверяют площадку у поваленных деревьев.

11.15 проверили даже трубы ливневку

Ни одно место, где потенциально мог спрятаться юноша, не остается без внимания волонтеров. Эту ливневку тоже проверили - никого нет.

Ливневка. Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Ливневка.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

11.40 окрестности поселка Благодатово

Вокруг поселка большие пустыри, заросшие травой. Добровольцы прошли по полям. Все чисто.

Благодатово. Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Благодатово.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

12.00 Монахи

Волонтеры дошли до Монахов. Пропавшего пока не нашли. Отчасти это и неплохо. Сохраняется надежда обнаружить его живым в другом месте.

Монахи. Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Монахи.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

КП-Челябинск следит за поисками в онлайн-режиме.

Пропавший Лев Холодилин попал на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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