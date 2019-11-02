В Челябинске волонтеры прочесывают лес в поисках пропавшего мальчика
Лев Холодилин пропал 23 октября. Когда его родители отлучились за покупками, он вылез из машины на рынке «Перекресток» и ушел в неизвестном направлении. Молодой человек — аутист, поэтому не может обходиться без помощи близких. Сейчас его ищут полиция и волонтеры.
Группа большая - 30 человек.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
10.00 - собралась большая группа волонтеров
Корреспондент КП-Челябинск Антонина Снегуренко подключилась к группе людей, который в субботу, 2 ноября, обходят лесопарковую зону за памятников Курчатову. Лев пропал в районе улиц Труда — Коммуны. Все другие участки уже отработаны.
— В поисковой группе 30 человек. Мы разделились на группы поменьше, у каждого в руках — палка. Будем поднимать листья. Задача четкая — ищем лежащее на земле тело. Пройдем вдоль детской железной дороги, вдоль «Родника» и мелькомбината, — рассказывает Антонина.
10.30 - часть группы прочесывает детскую железную дорогу
Особое внимание волонтеры уделяют детской железной дороге.
Особое внимание - детской железной дороге.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
Поисковики уже подходят к станции Водная.
11.00 волонтеры проходят лес квадрат за квадратом
В лесном массиве пустынно. Даже отдыхающих сегодня не видно.
Чтобы не пропустить ни один из квадратов поиска, волонтеры используют навигатор.
Не сбиться с пути помогает навигатор.
Идут не спеша. Особенно тщательно проверяют завалы деревьев и всевозможные углубления, где мог прятаться молодой человек - аутист. Пока никаких следов пребывания Льва в лесу не удалось обнаружить.
Волонтеры проверяют площадку у поваленных деревьев.
11.15 проверили даже трубы ливневку
Ни одно место, где потенциально мог спрятаться юноша, не остается без внимания волонтеров. Эту ливневку тоже проверили - никого нет.
Ливневка.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
11.40 окрестности поселка Благодатово
Вокруг поселка большие пустыри, заросшие травой. Добровольцы прошли по полям. Все чисто.
Благодатово.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
12.00 Монахи
Волонтеры дошли до Монахов. Пропавшего пока не нашли. Отчасти это и неплохо. Сохраняется надежда обнаружить его живым в другом месте.
Монахи.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
КП-Челябинск следит за поисками в онлайн-режиме.
Пропавший Лев Холодилин попал на видео.
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