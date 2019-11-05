Люди защищают уборщицу, которая вытерла пациентке лицо половой тряпкой в Челябинской области

4 ноября в соцсети попали кадры из горбольницы №2 города Миасс в Челябинской области. Весь экшн происходит в отделении травматологии. Уборщица бранится на обнаженную пациентку.

— Сиди! Заколебала, обгадила все! — в сердцах восклицает уборщица.

Картина неприглядная: пол в больничной палате загажен экскрементами. В какой-то момент уборщица подходит к женщине на кровати и вытирает ей лицо тряпкой. Перед этим полощет ее в тазике с бурой жижой. Пациентка кричит, пытается сопротивляться, но безуспешно.

Первая реакция в сетях предсказуема: кошмар, ужас, бедная женщина! Хоть ролик и не блещет качеством, но по внешнему виду можно предположить, что голая пациентка не в себе.

— Как так можно с больным человеком обращаться! Не нравится работать — иди в другое место, зачем людей мучать?

Другие отвечали, что за 12 тысяч — это реальная зарплата технички в этой больнице — никого не найти.

— Ладно хоть такие работают!

Однако не все накинулись с осуждением на уборщицу. Например, житель Миасса Олег Попов рассказал КП-Челябинск, что пару месяцев назад сам лечился в этом отделении.

— Видел эту уборщицу — хорошая женщина. И в больнице этой нормально все. Когда старики немощные под себя ходят, за ними нормально убирают, — рассказал горожанин.

В минздраве Челябинской области оказались не готовы дать оперативный комментарий. Руководство отделения этой больницы взяло паузу. На удачу мы позвонили в отделение и поговорили с медсестрой. Женщина попросила не указывать ее имени.

— Но не рассказать вам, как все было, не могу! Этой пациентке 41 год, никакая не бабушка. Она у нас частая гостья в больнице. Раз пять уже привозили. Страдает от алкогольной зависимости, из-за чего у нее явно расстройство психики. В этот раз с какой-то травмой несущественной опять загремела. У нее стул три раза подряд случился, она ходячая, но до уборной не побежала. Лежала в этой гадости и мазала себя! Вера (уборщица с видео — прим.ред.) убрала за ней, обтерла ее всю чистой тряпкой. Для этого специальная ветошь есть. Пол мыла уже другой тряпкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/741821" frameborder="0"></iframe> Вытерла лицо грязной тряпкой.

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