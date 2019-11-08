После смерти пациента в Челябинской области, которому не хватило талона, юристов завалили жалобами на медиков

В закрытом городе Снежинск Челябинской области в середине октября скончался Михаил Шульга. Ему было 60 лет. Хилым и болезненным не выглядел, хоть и пережил операцию на сердце.

В день смерти челябинцу стало плохо и он отправился в поликлинику. Кардиолог отказался принять мужчину, и предложили талон на ноябрь. Через несколько часов Михаил скончался в реанимации — остановилось сердце.

МИНЗДРАВ НЕ ВИНОВАТ

Поликлиника, к которой был приписан мужчина — медсанчасть №15. За эту больницу отвечает не минздрав Челябинской области а Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Эта структура курирует все особые территории в стране. Напомним, в Снежинске занимаются разработкой ядерного вооружения.

— Идет служебное расследование, заключение будет сделано по его результатам, — скупо ответили КП-Челябинск в пресс-службе ФМБА.

Контролировать больницы в «запретках» ФМБА очевидно удается не очень успешно. По крайней мере в Челябинской области это уже не первая неприятная история. Ранее в других закрытых городах устраивали бунт врачи, а пациенты жаловались на нехватку специалистов.

ВРАЧАМИ НЕДОВОЛЬНЫ

— Семья вместе с адвокатом Аллой Дунаевой подала заявления в Следственный комитет и полицию. Пока ответ не получили. Родные просят назначить судебно-медицинскую экспертизу, которая призвана дать ответ: мог ли Михаил выжить, если бы попал на прием к лечащему врачу. После этой истории жители завалили меня жалобами на врачей, — сообщил КП-Челябинск юрист Дмитрий Громовой, который помогает родственникам погибшего.

Приводим жалобы жителей Снежинска.

— В нашей поликлинике по пальцам пересчитать врачей с добрым сердцем, остальные, а их большинство, работают спустя рукава. И нет на них управы, — пишет Георгий.

— Каждый год сотрудники института (градообразующего предприятия в Снежинске — прим.ред.) проходят медосмотр. В карте писали, что здорова, а после вскрытия оказалось, что была хроническая болезнь сердца, при которой запрещены нагрузки. Хотя у кардиолога осмотр был пройден без нареканий, — рассказала Валерия.

— Маме в 2007 году один из узких спецов в стационаре посоветовала... не капризничать. А потом нашли опухоль на МРТ. А ведь она жаловалась на боли, но врачи значения не придали. В суд подавать не стали — боролись за ее жизнь, — говорит Оксана.

— В Снежинске давно отказывают в талонах. Терапевты только за всех и вся, а узкие специалисты строго по талонам, — поделилась Ирина.

— Мне также отказали в приеме у кардиолога, когда было плохо. Тогда я пошла в приемный покой и там меня госпитализировали и оказалось не зря, — написала Яна.

— Отцу стало плохо, нужно было экстренно везти на операцию в Челябинск, но несколько часов просто не было свободной машины, — рассказал Александр.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ ЕСЛИ НЕ ПУСКАЮТ НА ПРИЕМ

1. Чаще всего проблему в 90% случаев можно решить походом к главврачу. Не дают талон — идите в кабинет руководителя и громко жалуйтесь.

2. Можно позвонить в ФОМС — фонд соцстрахования. Там проконсультируют правы вы или нет и в случае чего даже помогут — позвонят в больницу и поднимут всех на уши. Телефон для Челябинской области: 8-800-300-10-03. С такими же вопросами можете обращаться в свою страховую — номер обычно указан прямо на полисе.

3. Самая тяжелая артиллерия — жалоба в минздрав. Круглосуточная горячая линия в Челябинской области (351) 240-15-16. Можно пойти дальше и позвонить еще и в Росздравнадзор. Телефон горячей линии 8-800-550-99-03.

4. Наконец можно позвонить в «Комсомольскую правду»! Мы передадим жалобы чиновникам. Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953. Почта: kpravda@ya.ru. Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00.