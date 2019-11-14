Житель Челябинска нашел дефекты в новом iPhone 11

Житель Челябинска, назовем его Игорь, — поклонник техники Apple и каждый раз приобретает новую модель смартфона. И на этот раз он решил отдать дань моде, купив самый навороченный вариант — iPhone 11 Pro Max. Но оказалось, что ценник в почти 100 тыс. руб. не гарантирует качества.

— Завязываю с Apple! — заявил он в сердцах.

Челябинец рассказывает: не успел нарадоваться покупке, как обнаружил, что на фотографиях, сделанных ночью, появились белые пятна. Сначала думал — камера грязная, протер тряпочкой. Не помогло. Присмотрелся — оказалось, что пылинки находятся внутри, под защитным стеклом камеры.

На фотографии ниже видно сразу несколько белых пятен на затянутом облаками небе.

Пыль на камере дает белые пятна.

«Яблоки» в пыли

Как оказалось, наш герой — не единственный, кто столкнулся с этой проблемой. Мы залезли на форум 4pda.ru, популярный среди любителей технических ноу-хау, и почитали отзывы.

dini336:

Спустя пять дней была обнаружена пыль в камере, мелкие частички белой пыли (штук 5-6). На фоточасти не отражалось, но сам факт, что она там есть в аппарате за 65 тыс. руб., меня напрягал.

В сервисе предложили акт на возврат или сдать его в ремонт. Конечно, я выбрала акт. Меня предупредили меня сразу, что это очень распространенная проблема и гарантии нет, что я возьму новый телефон, и пыли там не будет.

JazGreen:

— Мне вот интересно, эта пыль в камере при покупке уже есть или она умудряется попасть за несколько дней пользования. 1/3 сообщений тут про пыль в камере. Может, это бонус от Яблока при покупке (хотя может партия брака при производстве)?

Rinatron85:

Обратился в авторизованный сервис с пылью в камере Pro Max. Сказали, что будет либо замена камеры, либо замена устройства. Весь процесс займет максимум 14 дней.

Там же на форуме пишут, что и в предыдущих версиях смартфона была пыль.

Смартфон вместе с аксессуарами обошелся Игорю почти в 100 тыс. руб.Фото: Ирина Фадюшина

Откуда пыль?

Челябинец уже позвонил в колл-центр Apple. Там посоветовали обратиться в сервисный центр и дали адреса. Вместе мы отправились в один из них. Сотрудник заявил, что лично он видит такое впервые и предположил, что пыль могла попасть внутрь в процессе эксплуатации. Но вопрос, как такое могло случиться при хваленой герметичности, он ответить не смог.

— Если компания заявляет, что новые смартфоны защищены от попадания воды и пыли по новейшим стандартам, как пылинка могла оказаться внутри? Или она попала на заводе при сборке? — недоумевает Игорь.

Телефон предложили взять на диагностику и, в случае чего, отремонтировать по гарантии.

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