2019-11-15T15:21:16+03:00
Общество

Житель Челябинска нашел дефекты в новом iPhone 11

Оказалось, что с подобными проблемами сталкиваются покупатели по всему миру
Ирина Фадюшина
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В смартфоне за 100 тыс. руб. проблемы с герметичностью и камеройВ смартфоне за 100 тыс. руб. проблемы с герметичностью и камеройФото: Ирина Фадюшина
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Житель Челябинска, назовем его Игорь, — поклонник техники Apple и каждый раз приобретает новую модель смартфона. И на этот раз он решил отдать дань моде, купив самый навороченный вариант — iPhone 11 Pro Max. Но оказалось, что ценник в почти 100 тыс. руб. не гарантирует качества.

— Завязываю с Apple! — заявил он в сердцах.

Челябинец рассказывает: не успел нарадоваться покупке, как обнаружил, что на фотографиях, сделанных ночью, появились белые пятна. Сначала думал — камера грязная, протер тряпочкой. Не помогло. Присмотрелся — оказалось, что пылинки находятся внутри, под защитным стеклом камеры.

На фотографии ниже видно сразу несколько белых пятен на затянутом облаками небе.

Пыль на камере дает белые пятна.

Пыль на камере дает белые пятна.

«Яблоки» в пыли

Как оказалось, наш герой — не единственный, кто столкнулся с этой проблемой. Мы залезли на форум 4pda.ru, популярный среди любителей технических ноу-хау, и почитали отзывы.

dini336:

Спустя пять дней была обнаружена пыль в камере, мелкие частички белой пыли (штук 5-6). На фоточасти не отражалось, но сам факт, что она там есть в аппарате за 65 тыс. руб., меня напрягал.

В сервисе предложили акт на возврат или сдать его в ремонт. Конечно, я выбрала акт. Меня предупредили меня сразу, что это очень распространенная проблема и гарантии нет, что я возьму новый телефон, и пыли там не будет.

JazGreen:

— Мне вот интересно, эта пыль в камере при покупке уже есть или она умудряется попасть за несколько дней пользования. 1/3 сообщений тут про пыль в камере. Может, это бонус от Яблока при покупке (хотя может партия брака при производстве)?

Rinatron85:

Обратился в авторизованный сервис с пылью в камере Pro Max. Сказали, что будет либо замена камеры, либо замена устройства. Весь процесс займет максимум 14 дней.

Там же на форуме пишут, что и в предыдущих версиях смартфона была пыль.

Смартфон вместе с аксессуарами обошелся Игорю почти в 100 тыс. руб. Фото: Ирина Фадюшина

Смартфон вместе с аксессуарами обошелся Игорю почти в 100 тыс. руб.Фото: Ирина Фадюшина

Откуда пыль?

Челябинец уже позвонил в колл-центр Apple. Там посоветовали обратиться в сервисный центр и дали адреса. Вместе мы отправились в один из них. Сотрудник заявил, что лично он видит такое впервые и предположил, что пыль могла попасть внутрь в процессе эксплуатации. Но вопрос, как такое могло случиться при хваленой герметичности, он ответить не смог.

— Если компания заявляет, что новые смартфоны защищены от попадания воды и пыли по новейшим стандартам, как пылинка могла оказаться внутри? Или она попала на заводе при сборке? — недоумевает Игорь.

Телефон предложили взять на диагностику и, в случае чего, отремонтировать по гарантии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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