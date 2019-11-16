2019-11-16T15:49:55+03:00
Общество

«Закроют мерзкой рекламой»: что ждет фасад в Челябинске, где уничтожили граффити

Почему бизнесу нужно думать о том, как выглядит город [Мнение]
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Граффити — хорошее место для фотоГраффити — хорошее место для фото
Изменить размер текста:

Цвет настроения серый: с утра будто обухом по голове ударила новость: на улице Труда, 161, на въезде в центр города, закрасили серой краской масштабное граффити. А пока вы не успели кинуть в меня тапком, дескать, есть проблемы и посерьезней, скажу, что в этой ситуации поразила мелочность — наплевательское отношение к городу ради копеечной выгоды. А заодно посмотрим, как другие города преображаются благодаря рисункам.

В этот бразильский квартал, размером больше нашей Кировки, специально едут туристы

В этот бразильский квартал, размером больше нашей Кировки, специально едут туристы

Это могли быть обычные серые здания в Мехико

Это могли быть обычные серые здания в Мехико

Фасад, с которого белокурая девушка в восточном наряде встречала гостей хлебом-солью, — место козырное, очень хорошо виден как автомобилистам, так и пешеходам. Долгое время оно было завешано баннерами, предлагающими то переехать в новую квартиру, то отовариться в торговом центре.

По словам, художников, именно рекламщики объявили им войну. А теперь всего за одну ночь не стало рисунка, над которым работали целый месяц. Пока нельзя утверждать, что это сделало именно рекламное агентство (как говорится, не пойман — не вор), но вряд ли это дело рук уличных хулиганов, которые могут разве что слово из трех букв написать. Тут, как минимум, автовышка понадобилась. С властями у художников договоренности были.

Занимайтесь культурой, а не войной, — учит граффити в Аргентине

Занимайтесь культурой, а не войной, — учит граффити в Аргентине

Возникает резонный вопрос: на каком основании фасады отдают под рекламу, и почему арендаторы считают своим то, что принадлежит жителям? В Челябинске стоит проблема засилья рекламы, от которой никак не могут очистить город. Скажу больше: львиная доля этой рекламы низкого качества с точки зрения дизайна и эстетики. Но это не волнует рекламные агентства, ведь заказчик после череды согласований и попыток «впихнуть невпихуемое» наконец-то остался доволен.

Социальные рисунки в Мексике

Социальные рисунки в Мексике

Наш город не может похвастаться изысканными зданиями, но, благодаря рисункам на фасадах и трансформаторный будках, город заиграл новыми красками во всех смыслах слова. Многие горожане фотографировали их и делились в соцсетях. Отличный пример — город Сатка. Люди не захотят приезжать в серый город — простая истина, которую поняли в южноуральской глубинке, в которую теперь потянулись туристы.

Я очень люблю Латинскую Америку и мне посчастливилось побывать в нескольких странах. При невысоком уровне жизни у них очень яркие города во многом за счет многочисленных граффити. Так, например, перед Олимпиадой-2016 бразильский художник расписал огромную стену площадью три тысячи кв. м. в Рио-де-Жанейро. Серые кварталы в Мексике были бы такие же унылые, если бы на них не было многочисленных рисунков, часть их которых имеют социальную направленность.

Зарубежные города становятся яркими не только за счет пальм и солнца

Зарубежные города становятся яркими не только за счет пальм и солнца

Туристы не приедут смотреть на рекламные баннеры и очень жаль, если искусство подлежит уничтожению во благо коммерции.

Хочется напомнить слова губернатора Алексея Текслера:

— Нужно кардинально поменять отношение к Челябинску. Хватит использовать его как дойную корову, растаскивать город по интересам, делить в ущерб развитию и нуждам жителей.

А этого рисунка больше нет. Фото: Дмитрий Кольцо

А этого рисунка больше нет. Фото: Дмитрий Кольцо

К ЧИТАТЕЛЯМ

Видели как уничтожили граффити на улице Труда или знаете, кто это сделал?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вокзал у «Юности» в Челябинске еще не проиграл
Скончался политик Никита Исаев, на всю страну рассказавший об экологических проблемах в Челябинске
Жители Челябинска прочесывают город в поисках бутылок с деньгами от «Орла и решки»
Истощенные и в «недельных» памперсах: медики о состоянии эвакуированных из пансионата в Челябинске стариков
Художники написали заявление в полицию после уничтожения граффити
В Челябинске малыша с больным сердцем, к которому отказывалась ехать неотложка, перевели в реанимацию
Челябинцы возмущены уничтожением гостеприимного граффити в центре города
Супруги из Челябинска спасли щенят, выброшенных в коробке на холод, и нашли им новый дом
«Комсомолка» вручит подарки читателям с толстыми котами
На фасаде дома в Челябинске уничтожили граффити с девушкой, держащей каравай
Жители Челябинска проголосовали за перенос автовокзала от дворца спорта «Юность»
В Челябинске автовоз с новыми машинами столкнулся с трамваем
На выходных в Челябинской области установится плюсовая температура
В Челябинске недоношенных детей спасает банк грудного молока
Под Челябинском фермер расстрелял щенка хаски
ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет
В Челябинске в центре разрушается новый асфальт
«Мыли трижды в день. Кормили пирогами и котлетами»: дети постояльцев скандального дома престарелых в Челябинске ответили на претензии ревизоров
Все частные пансионаты для престарелых проверят после закрытия «Золотой осени»
Саммитам быть: Алексей Текслер выразил уверенность, что гостей Челябинск встретит достойно
«Увидимся в аду, куклы». Погибшая школьница из Еманжелинска оставила предсмертную запись
В Челябинске трамвай сбил дорожного рабочего
В Челябинске осуждены малолетние налетчики
ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд»
В Челябинской области школьница свела счеты с жизнью
Как сделать город умным
С улиц Челябинска исчезнут гнилые маршрутки
Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Текслер определился с кандидатурой детского омбудсмена в Челябинской области