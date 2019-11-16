«Закроют мерзкой рекламой»: что ждет фасад в Челябинске, где уничтожили граффити

Цвет настроения серый: с утра будто обухом по голове ударила новость: на улице Труда, 161, на въезде в центр города, закрасили серой краской масштабное граффити. А пока вы не успели кинуть в меня тапком, дескать, есть проблемы и посерьезней, скажу, что в этой ситуации поразила мелочность — наплевательское отношение к городу ради копеечной выгоды. А заодно посмотрим, как другие города преображаются благодаря рисункам.

В этот бразильский квартал, размером больше нашей Кировки, специально едут туристы

Это могли быть обычные серые здания в Мехико

Фасад, с которого белокурая девушка в восточном наряде встречала гостей хлебом-солью, — место козырное, очень хорошо виден как автомобилистам, так и пешеходам. Долгое время оно было завешано баннерами, предлагающими то переехать в новую квартиру, то отовариться в торговом центре.

По словам, художников, именно рекламщики объявили им войну. А теперь всего за одну ночь не стало рисунка, над которым работали целый месяц. Пока нельзя утверждать, что это сделало именно рекламное агентство (как говорится, не пойман — не вор), но вряд ли это дело рук уличных хулиганов, которые могут разве что слово из трех букв написать. Тут, как минимум, автовышка понадобилась. С властями у художников договоренности были.

Занимайтесь культурой, а не войной, — учит граффити в Аргентине

Возникает резонный вопрос: на каком основании фасады отдают под рекламу, и почему арендаторы считают своим то, что принадлежит жителям? В Челябинске стоит проблема засилья рекламы, от которой никак не могут очистить город. Скажу больше: львиная доля этой рекламы низкого качества с точки зрения дизайна и эстетики. Но это не волнует рекламные агентства, ведь заказчик после череды согласований и попыток «впихнуть невпихуемое» наконец-то остался доволен.

Социальные рисунки в Мексике

Наш город не может похвастаться изысканными зданиями, но, благодаря рисункам на фасадах и трансформаторный будках, город заиграл новыми красками во всех смыслах слова. Многие горожане фотографировали их и делились в соцсетях. Отличный пример — город Сатка. Люди не захотят приезжать в серый город — простая истина, которую поняли в южноуральской глубинке, в которую теперь потянулись туристы.

Я очень люблю Латинскую Америку и мне посчастливилось побывать в нескольких странах. При невысоком уровне жизни у них очень яркие города во многом за счет многочисленных граффити. Так, например, перед Олимпиадой-2016 бразильский художник расписал огромную стену площадью три тысячи кв. м. в Рио-де-Жанейро. Серые кварталы в Мексике были бы такие же унылые, если бы на них не было многочисленных рисунков, часть их которых имеют социальную направленность.

Зарубежные города становятся яркими не только за счет пальм и солнца

Туристы не приедут смотреть на рекламные баннеры и очень жаль, если искусство подлежит уничтожению во благо коммерции.

Хочется напомнить слова губернатора Алексея Текслера:

— Нужно кардинально поменять отношение к Челябинску. Хватит использовать его как дойную корову, растаскивать город по интересам, делить в ущерб развитию и нуждам жителей.

А этого рисунка больше нет. Фото: Дмитрий Кольцо

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