Болельщик «Трактора» Артур Лекус: «Я против тупых наездов на команду»

Бывший офицер Советской армии, владелец бизнеса автозапчастей Артура Лекус про себя говорит: «Я болельщик с 50-летним стажем».

ЗАПАХ ЛЬДА И ТАБАКА

— Я жил на улице III Интернационала, и мы класса с пятого ходили на «Трактор» пешком. Улицы полутемные. Шли по Труда. Впереди горели огни на козырьке дворца спорта «Юность». Это означало, что сегодня играет «Трактор».

Бывало, охотились за лишним билетом. Главное — попасть на арену. О матчах узнавали из газет и по объявлениям на тумбах. Они по всему городу тогда стояли.

Тогда площадку заливал обычный грузовичок без кузова. И вот этот микс запахов — выхлопных газов, беляшей от упитанных продавщиц, льда и табачного дыма из цоколя — до сих пор хорошо помню.

Артур Лекус и победитель конкурса зрительских симпатий Дэрон Куинт. Фото: соцсети.

НА ТРИБУНАХ СТАЛО БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН

— Раньше ходили просто на хоккей, сейчас люди приходят принять участие в конкурсах, шоу-программы посмотреть.

Заметил, что на трибунах стало куда больше женщин. Минимум треть. Это добавляет настроения. Зритель стал ближе к игрокам. На фестивале «Traktor Open» любой может подойти, сфотографироваться с хоккеистом, поговорить.

Помните момент, когда «Трактор» после череды поражений оказался на последнем месте. Болельщики записали видеообращение к игрокам. Жестко прошлись: отступать некуда, раз пришли — бейтесь! Предлагали хоккеистам даже в фигурное катание переходить. Это видео показали игрокам в раздевалке. Помогло!

«МЫ ПРОСИЛИ СДЕЛАТЬ ПОТИШЕ. НАС УСЛЫШАЛИ»

— Болельщик — это кто?

— Болельщик он всегда с командой, как мать, которая никогда не бросит своего ребенка. Да, идет ругань после поражений. Но болельщик после каждого матча все равно смотрит в календарь: когда там следующая игра?

Вручение приза от болельщиков голкиперу Василию Демченко. Фото: соцсети.

— Недавно вы вместе с инициативной группой болельщиков встречались с руководителями клуба. Что там было?

— Мы попросили уменьшить громкость динамиков: во время остановок игры музыка просто оглушает. Предложили дополнить навигацию по арене, устраивать больше совместных встреч болельщиков с игроками. Это, к примеру, могут быть интеллектуальные турниры, игры в настольный хоккей. Вариантов много.

Очень радует изменение информационной политики клуба в сторону открытости. Например, вновь созданный Телеграм-канал клуба. Вроде 24 секунды видео о прибытии нового главного тренера, а мне, как болельщику, реально интересно и приятно, что я один из первых об этом узнал.

НАГНЕТАЮТ ОБСТАНОВКУ

— Новая информационная реальность дает любому болельщику возможность высказаться. Меня очень напрягают разного рода «эксперты», который специально нагнетают обстановку. Весь свой негатив они переносят на клуб, особенно если у них были какие-то личные истории, связанные с «Трактором». Кого-то выгнали за пьянку, кого-то лишили бесплатной ложи… Все они начинают хаять клуб. Одно дело нормальная критика, другое — сплетни и специальный поиск недостатков.

Есть, например, один товарищ, который все пишет про пустые трибуны. Ну, сходи ты уже сам на матч, посмотри в каком месте они пустые. Не исключено, что эти «эксперты» на кого-то работают, в Челябинске же хоккей гораздо больше чем хоккей. Жаль, что на таких «экспертов» ведутся неискушенные болельщики. Но мы клуб в обиду никому не дадим.

ЧТО СЕЙЧАС ГЛАВНОЕ?

— Да, сейчас у команды непростые времена. Идет перенастройка. Главное сейчас — войти в Кубковые матчи, попасть в восьмерку сильнейших в Восточной конференции. Помните 70-80-е годы? Тогда «Трактор» не раз боролся за выживание в Высшей лиге. С 1998 по 2006 год команда вообще опустилась в низшую лигу! И болельщики все равно ходили на матчи и поддерживали клуб.

— Замечено, что иногородние тренеры в Челябинске не приживаются.

— Однако «бронзу» в 1977 году помог завоевать москвич Анатолий Кострюков. Если есть правила, то есть и исключения.

— А самый лучший тренер кто был?

— Скорее всего, это Валерий Константинович Белоусов.

КТО ХОЧЕТ, СДАЕТ ДЕНЬГИ

Именно Лекус и посетители гостевой книги официального сайта в 2012 году стал инициаторами вручения «Приза зрительских симпатий» лучшему игроку команды.

На гравюре изображен игрок – победитель конкурса. В прошлом сезоне приз получил Павел Францоуз.

В начале этого сезона приз вручили еще и Алексею Потрехалову, который уже 12 лет выходит на матчи команды в костюме «Белого медведя». Кстати, этот приз для талисмана предложила болельщица «Трактора» из Санкт-Петербурга.

— Дольше Алексея в таком амплуа служит команде только лисенок магнитогорского «Металлурга», — уточняет Артур. — А сам «Приз зрительских симпатий» игрокам вручается только в «Тракторе». Болельщики голосуют на сайте, мы на открытой интернет-площадке собираем средства на Златоустовскую гравюру.

Мишка стал призером народного конкурса. Фото: ХК Трактор.

— Был случай, когда 12-летний мальчик попросил маму перевести 50 рублей. А еще студент просил подождать, когда стипендию получит, чтобы закинуть деньги. Еще каждый год болельщик из Якутии делает свой взнос. Как-то раз был перебор со взносами. Оставшуюся сумму мы отдали на лечение мальчика из Копейска.

Игроки говорят, что этот приз стоит у них дома на почетном месте. Есть он у чешского голкипера Павла Францоуза, финского форварда Петри Контиола.

КСТАТИ

«Трактор» проведет домашнюю серию

17 ноября. «Трактор» — «Автомобилист» (17.00)

19 ноября. «Трактор» — «Йокерит» (19.00)

24 ноября. «Трактор» — «Торпедо» (17.00)

26 ноября. «Трактор» — ЦСКА (19.00)

28 ноября. «Трактор» — «Салават Юлаев» (19.00)