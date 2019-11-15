Школьника из Челябинска, которого затравили из-за отказа мамы скидываться в фонд класса, увезли на скорой
В Челябинске продолжается конфликт в школе №51. На прошлой неделе мама шестиклассника Елена Заварзина пожаловалась: сына затравили в школе. Все из-за ее нежелания сдавать деньги в фонд класса.
— В начале года родительский комитет собирал по 1 000 рублей с человека. Я платить отказалась, потому что большая часть денег уходит на подарки учителям. При этом я не против этого, я сама покупала презенты педагогам в благодарность. Но это должен быть личный выбор.
После публикации на сайте КП-Челябинск история получила резонанс. Проблемой заинтересовался Следственный комитет: директора школы, учителей и родителей опросили. Елена написала заявление, в котором попросила разобраться, кто организовал травлю ее ребенка. Проверка займет 30 дней.
Прошла неделя, но конфликт не затих, а наоборот.
— Сын переживал, не хотел идти на занятия. Мы пропустили несколько дней. Были на консультации у психолога. Пытаемся получить направление на реабилитацию. Вчера сын вернулся с уроков бледный. Учитель поставила ему двойку за невыученное стихотворение. Но поскольку с одноклассниками он не общается, задание было не у кого взять, — рассказывает мать.
Дома Владу стало плохо. Состояние не улучшилось, и 15 ноября Елена вызвала скорую. Мальчика забрали в неврологию.
СОШ №51 — обычная школа, без всяких «элитных уклонов». Фото: Юлия Викулова
НАРУШЕНИЙ НЕТ. ФОРМАЛЬНО
После того, как Елена в общем чате возмутилась регламентированным поборам, отношение к Владу, по ее словам, ухудшилось.
— Одноклассники выбросили его портфель в мусорку, обзывали меня, его, говорили, что его скоро исключат. Мы в тупике, очень тяжело это переживать.
Елена и раньше жаловалась на поборы во все инстанции. Но отовсюду пришел ответ: проверку прошла, все без нарушений. И действительно, формально школа не участвует в процедуре сбора средства. Это делает родительский комитет: организация, которой на бумагах не существует.
Кстати, собирать добровольные пожертвования по закону можно. Но только на банковский счет организации со всей бухгалтерской отчетностью. В этом случае этого не делали.
«ОН СЕБЯ НЕ ОГРАНИЧИВАЛ»
Вторая сторона конфликта также сказала свое слово. По челябинским сообществам в соцсетях раскидали обращение от родительского комитета класса.
— Сын Елены никогда не ограничивал себя в поведении. В начальной школе легко мог обмануть учителя, оскорбить педагога при всем классе. Часто обижал одноклассников. Ни у кого и в мыслях не было его обижать, дети понимали, что он сильнее. В пятом классе ситуация по поведению не улучшилась, а даже усугубилась. Он для себя выбрал любимых педагогов, на чьих уроках вел себя более или менее допустимо, а педагоги, которые были ему не угодны, стали страдать от его поведения.
Родители говорят, что среди нелюбимых оказалась и классный руководитель.
— Она милейшая женщина. Всегда очень внимательна и добра к нашим детям. Замечания по предмету Влад воспринимал, как личные оскорбления. Мог в ответ нахамить, в спину учителя показать «средний палец».
Родители заявляют, что все сказанное Еленой — клевета. Ни травли, ни поборов не было.
ПОДКЛЮЧИЛСЯ YOUTUBE
Блогер Владимир Бабий, который ведет канал «Информатик БУ», где выкладывает образовательные ролики, выпустил видео, посвященное ситуации в школе №51. Он не скрывает, что учился здесь, тут работают его родственники и друзья.
Ролик, посвященный ситуации в школе №51.
Мы не публикуем ролик Владимира, потому что некоторые высказывания нам кажутся неэтичными и травмирующими. Но видео в свободном доступе. КП-Челябинск поговорила с автором. Он на стороне учителей, родителей и считает, что мама шестиклассника сама провоцирует конфликт.
Поводом выпустить ролик блогер назвал однобокое освещение ситуации в соцсетях. Десятки групп распространили историю о травле в школе №51, но ни один не опубликовал мнение второй стороны. Поэтому молодой человек решил донести до общества альтернативный взгляд.
В ролике Бабия есть интервью с учителем литературы этой школы Александром Петрушкиным. Его дочь учится в одном классе с Владом. Вот что говорит педагог:
— Деньги родительский комитет собирал на подарки детям, на мизерные нужды класса. То, что мы слышим от Елены, — это ложь. Понятно, почему мама встала против школы. После ее жалоб, которые не подтвердились, она стала говорить, что над ее ребенком издеваются. Лучшая защита — нападение. Ребенок у нее неидеальный: оскорбляет, материт девочек. И мою дочь. То, что класс его гнобит, — это неправда. Он общается с ребятами, смеется.
Елена настаивает на своем:
— Устроили ему интернет-травлю. Воевали бы со мной, но чем мальчик виноват? Нам кажется, что таким образом они хотят добиться исключения ребенка из школы.
«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.
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