Долларовая лихорадка: как жители Челябинска искали бутылки с деньгами от «Орла и решки»

После выхода программы «Орел и решка» в субботу, 16 ноября, десятки челябинцев рванули на поиски бутылок со 100 долларами (6386 рублей). Ведущая Маша Горбань спрятала в разных точках города пять кладов. А также оставила презент на Айских притесах под Саткой — шкатулку с камнем пирит.

Все выходные челябинцы наблюдали, как толпы людей прочесывают указанные локации, заглядывая под пни и камни. Некоторых поиски даже напугали: думали, пропал кто.

Съемки передачи были еще в сентябре, и бутылки уже мог кто-нибудь обнаружить. Но кладоискателей это не смутило.

КП-Челябинск попытались выяснить, удалось ли кому-то отыскать деньги.

Челябинцы активно ищут 100$, спрятанные ведущими программы Орел и решка .Видео: соцсети

БРАЛИ ЗАПИСИ ПРОГРАММЫ У ДРУЗЕЙ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

Где были припрятаны бутылки:

— в Саду камней возле краеведческого музея;

— в Кременкуле, в лесу недалеко от отеля «Резиденция 888»;

— в заброшенном трамвае в парке Пушкина;

— в Ленинском районе, напротив дома Энергетиков, 36.

— в Ленинском районе, рядом с ж/д путями напротив кафе «Тет-а-тет».

Зрителям дали точные координаты мест, где спрятаны деньги.

Юлия Шарипова с мужем одни из тех, кто отправился на «охоту». Они объехали три локации.

— Накануне нам пришла мысль посмотреть выпуск как можно раньше. Выбрали трансляцию во Владивостоке. С утра были уже наготове: одетые смотрели выпуск и записывали на видео каждую точку. Как только программа закончилась, помчались в Сад камней. Там уже ходил пожилой мужчина. Поиски усложнял выпавший снег — во время съемки еще была желтая трава, естественно, в ноябре все вокруг выглядело иначе. Мы ничего не нашли и мужчина тоже, он еще посмеялся: «Нас обманули?»

Затем супруги поехали на Энергетиков — там тоже встретили кладоискателей. Но бутылку никто из них не нашел. Следующей точкой был Кременкуль. Сюда они пригнали вторыми.

Вот так выглядели бутылки.

— Недалеко от «Резиденции 888» встретили мужчину, который объехал несколько мест, а здесь был первым. Следов на снегу не было, мы действительно приехали раньше всех. Мужчина, кстати, тоже смотрел видеозаписи — ему скинули знакомые из Владивостока. Муж нашел тот самый пень, где Маша спрятала деньги, но там было пусто. Мужчина рассказал, что какой-то парень нашел бутылку с запиской в парке Пушкина, но купюры в ней не было. Мы искали ни в целях обогатиться. Отнеслись к этому, как к своеобразному соревнованию, которое в итоге никто не выиграл.

Юлия и ее супруг нашли тот самый пень, но бутылки там не было. Фото героев публикации

По словам Юлии, они возвращались домой около 12 часов. Выпуск в Челябинске еще даже не вышел, а поисковиков уже было много.

Александр Корецкий был в Кременкуле через полтора часа после выхода передачи.

— Заехали с целью интереса, посмотреть, сколько там людей. Пенек, где должна была лежать бутылка, уже весь распотрошили. Люди рыскали с фонариками. При нас там было 3-4 машины. Скорее всего, бутылку забрали жители садов, которые расположены неподалеку.

А БЫЛ ЛИ КЛАД?

Поиски продолжились и в воскресенье. Станислав Феофилактов в день выхода передачи работал, но решил попытать счастье на следующие сутки.

— И мы были не одни такие. В основном клад искала молодежь. Но были люди постарше, даже семьи с детьми приезжали. Некоторые фотографировались с пеньком, где была бутылка. Пока никакой информации, что кто-то нашел клад нет. Может, какой-нибудь бродяга нашел случайно еще в сентябре. А может никто и не оставляет бутылки, это делается, чтобы привлечь народ?

Известно, что ведущие «Орла и решки» прячут клад с долларами по всему миру. В бутылку кладут не только деньги, но и записку с просьбой сообщить о находке. В программе периодически показывают везунчиков. Также реальные истории находок можно почитать в соцсетях и на сайте проекта.

Челябинский альпинист Степан Подольный участвовал в съемках выпуска. Вместе с другими скалолазами он сопровождал съемочную группу в грот «Юношеский» на Больших притесах. Степан лично видел, как Мария Горбань оставляла клад в пещере.

— При нас прятали малахитовую шкатулку с камнем пирит. Ее спрятали точно. Нашел ли кто-то, не знаю. Она осталась в пещере, когда мы уезжали, а попасть туда не так просто. Нам ребята говорили, что бутылки реальные и они лежат в городе, а где не сказали.

Мария Горбань оставила в пещере на Больших притесах малахитовую шкатулку.

Наши корреспонденты просмотрели все крупные городские паблики, порылись в записях по тематическим тегам, написали кладоискателям, но пока так и не нашли обладателя заветных ста баксов. А может вы знаете счастливчика?

Ведущие программы Орел и решка посетили Челябинск.Челябинск порадует Машу Горбань золотой картой, а Маше Миногаровой в этом городе достанутся сто долларов. Маша Горбань посмотрит на метеорит в Государственном историческом музее Южного Урала, посетит Челябинский тракторный завод и насладится видами скал Большие Притесы. Маша Миногарова поднимется на смотровую площадку Челябинск-СИТИ , попробует 8 видов пельменей, посетит город Златоуст и национальный парк Таганай и сделает своими руками нож в Аировке. Какие еще развлечения можно найти в Челябинске, расскажут ведущие программы Орел и решка. Россия .

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