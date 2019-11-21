«Не толстый, просто шерсть широкая»: «Комсомолка» выбрала самого упитанного челябинского котика

Кот Виктор благодаря лишним килограммам прославился на весь мир и стал мемом. На сторону толстячка, которого не впустили в самолет, встали тысячи людей. Под лозунгами «Бро — не багаж», «Я/мы толстый кот» люди показывали своих пузатых питомцев, поддерживая обиженного Виктора.

Читатели КП-Челябинск тоже присоединились в флешмобу. Они принесли в редакцию упитанных любимцев. Мы взвесили их и выбрали наиболее упитанного. Хотите узнать, сколько весит самый пузатый котейка?

ПУХЛЫЕ, НО КОМПАКТНЫЕ

Питомец Антонио первый, кто не побоялся показать цифры на весах всему городу. Сделать это ему было непросто: кот интроверт. Но пересилил себя, чтобы поддержать сородича. Вес Антонио — 5,240 кг.

Этот питомец самый первый приехал на взвешивание.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Антонио весит 5,240 кг.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Немного обогнал его кот Тимофей. Этот рыжий красавец весит 5,880 кг.

— Он очень любит есть. Съест свою еду, потом вытащит корм из чашки собаки, затем еще будет караулить тарелку младшего ребенка. Стоит сыну отвернутся, кот сразу стаскивает еду. К тому же он постоянно притворяется голодным, отдельно просит еду у каждого члена семьи, делает вид, что его забыли покормить. В 5 утра он начинает будить всех, так как его величество проголодалось, — говорит хозяйка кота Мария.

Этот рыжий красавец весит 5,880 кг.Фото: Валентина ВАГАНОВА

А по-моему я в идеальной форме.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Наши сотрудники не удержались и потискали мимишных гостей.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Самым стройным участником акции стал кот Крендель.

— Он не толстый, у него просто шерсть широкая, — оправдывает пушистого хозяйка Ирина.

Крендель не стесняется своих форм, наоборот, часто лежит на спине и демонстрирует пузико. Но назвать Кренделя толстым и правда нельзя, его вес 4,830 кг.

Этот котейка оказался самым худым участником акции.Фото: Валентина ВАГАНОВА

И самым любопытным.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Взвешиваться страшно... вдруг, располнел.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Крендель, да ты стройняш!Фото: Валентина ВАГАНОВА

После взвешивания котейке захотелось погулять по редакции. Мы не стали препятствовать и только успевали открывать двери кабинетов важному гостю.

После взвешивания коту захотелось погулять по редакции.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Надо мышку?Фото: Валентина ВАГАНОВА

Во время экскурсии Крендель облюбовал небольшой низкий диванчик и стал заползать под него.

— Ты что делаешь, застрянешь же! Ну-ка, иди сюда! — бросилась к коту Ирина.

Но крупный котейка на глазах стал «плоским» и протиснулся в дыру. Вот не зря говорят, коты — это жидкость. Вылезать Крендель не спешил, пришлось отодвигать диван и доставать его.

Пришел в гости, заставил двигать мебель.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Крендель быстро освоился в редакции.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Рекордсменом по весу стал кот по кличке... дядя Саша. Весы показали 6,785 кг.

— Когда он был маленький, мы его звали Шурик. Но Шурик стал подрастать и вымахал до таких размеров, что называть его так стало просто неуважением. Ну, сами посмотрите, какой это Шурик — дядя Саша, — объясняет хозяйка Татьяна.

Кот весит 6,785 кг.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ведущая радиопрограммы «Блондинка за рулем» Светлана Уфимцева с победителем акции.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Кота стали называть Дядей Сашей из-за его комплекции.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Всем котейкам мы подарили «фитнес-игрушки»- мячики и кисточки от сети магазином для животных Cats paradise. Специалисты говорят, для кошек нормальный, здоровый вес до 6 кг. Если это, конечно, не большая порода: мейн кун, сибирская, британская голубая. Котики должны быть прежде всего здоровыми, а, ожирение может привести к разным болезням.

Подарки для лохматых гостей.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Мы сегодня держим домашних питомцев и хотим минимум проблем от них. Одна из главных проблем — это запах. Она решается, когда мы животных кастрируем. Кастраты все с избыточным весом, потому что нарушаются обменные процессы. Питомцы мало двигаются, им не нужно искать невестку/жениха, они начинают много кушать и много спать. Лишний вес может привезти к сердечно-сосудистым заболеваниям. Нужно правильно кормить кошек, профессиональными кормами. Сейчас продаются также корма для животных с избыточным весом, — говорит известный челябинский ветеринар Карен Даллакян.

Хозяевам котеек мы вручили свежий выпуск журнала «КП-Авиа», газету-еженедельник «Комсомольская правда» (»толстушку») и книгу. А владельцу самого толстого кота Дяди Саши мы подарили подписку на «толстушку».

НА ЗАМЕТКУ

Как понять, что вашему питомцу пора худеть?

— Аккуратно погладьте его по грудной клетке, если не можете прощупать ребра — есть лишний вес, нужно принимать меры.

Cats paradise работает в Челябинске с 2001 года. Ассортимент и качество товара приятно удивляет разнообразием, умеренными ценами и профессионализмом продавцов-консультантов. Магазины регулярно проводят акции, дарят скидки постоянным покупателям. А еще Cats paradise поддерживает социальные проекты, оказывает помощь приютам и фонду зоозащиты «Спаси меня», руководитель которого Карен Даллакян.

Cats paradise еще и модный зоомагазин, интерьер продумывали лучшие дизайнеры города. Здесь можно не только прикупить что-то питомцам, но и сделать им фотографии в красивой локации.

Адреса магазинов Cats paradise:

— гипермаркеты «Лента» ул. Академика Сахарова, 15, ул. Братьев Кашириных, 75;

— ТРК «Елки» ул. 40-летия Победы, 1;

— супермаркет Spar ул. Братьев Кашириных, 91а, ул.Свободы, 157;

— ТК «Кольцо» ул.Дарвина, 18.

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