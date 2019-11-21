Наркологи были против подорожания справки для медкомиссии на права в Челябинске

В поликлиниках Челябинска, где принимает нарколог, сегодня не протолкнуться — все коридоры заняты очередью медкомиссии на права. Если в обычный день за справкой приходили не более 250 человек, то в понедельник желающих получить заветный квиток было в два раза больше, во вторник — в три, а в среду — в семь раз больше!

Ведь с 22 ноября справка от нарколога для получения водительского удостоверения будет стоить почти 5 000 руб. «Комсомолка» отвечает на самые животрепещущие вопросы о новой медкомиссии на права в Челябинске.

Обновление. Стало известно, что минздрав временно отложил введение обязательного анализа для водителей.

Почему в Челябинске подорожали справки для получения водительского удостоверения? Отвечает нарколог! 00:00 00:00

СКОЛЬКО СТОИТ СПРАВКА И КОМУ ЕЕ БРАТЬ

Справка от нарколога для медкомиссии на права в Челябинской области теперь стоит 4 900 руб. Ее нужно брать тем, кто впервые получает, меняет права или потерял удостоверение и хочет его восстановить. Справка — это итог двух анализов мочи и крови на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT).

Раньше нужно было лишь пройти обследование у нарколога — дежурная беседа с врачом. Если у доктора были подозрения, что водитель злоупотребляет алкоголем или принимает наркотики, его отправляли сдавать точно те же анализы что сейчас, но бесплатно.

ПЬЮ СПИРТНОЕ 1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ — Я НЕ ПРОЙДУ НОВЫЙ АНАЛИЗ?

Чтобы тест показал, что у вас повышенный CDT нужно пить алкоголь ежедневно две недели подряд. Есть и суточные антинормы спиртного — 1,5 литра пива, бутылка сухого вина или 300 грамм крепких напитков.

С другой стороны, запойным достаточно воздерживаться от спиртного две недели, чтобы сдать этот анализ.

КАК НАРКОМАНУ ИЛИ АЛКОГОЛИКУ СДАТЬ НОВЫЙ АНАЛИЗ

Если у человека алкогольная или наркотическая зависимость — он стоял на учете и лечился от этих болезней — водить машину нельзя. Получить права можно только после трех лет наблюдений у нарколога — он должен дать заключение, что у пациента началась стойкая ремиссия. Соответственно поборовший манию человек без проблем сдаст анализ.

ПОЧЕМУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ТАК ДОРОГО?

В регионах цена анализов отличается. Где-то она доходит до 8 000 рублей Челябинск с цифрой 4 900 рублей — среди экономных.

Реактив, чтобы провести CDT стоит около 3 000 руб. Остальная сумма складывается из анализа мочи, тест-полосок, зарплат сотрудников (регистратура, медсестра в процедурном, лаборанты, врач).

ПРЕЗУМПЦИЮ НЕВИНОВНОСТИ ОТМЕНИЛИ

Водители в Челябинске задают одни и те же вопросы: «Почему поголовно проверяют на наркотики? Разве справедливо заставлять человека доказывать, что он не пьяница?».

— Когда приказ только обсуждали, коллектив челябинских сотрудников здравоохранения за подписью регионального министра отправил в федеральное ведомство письмо. Читаю дословно: «Считаем, что принятие поправок влечет трудности. Нивелирует принцип презумпции наркологического здоровья.Изменения вызовут социальное недовольство медициной и сформирует мнение о наркологической службе как структуре, которая выкачивает деньги. Это приведет к дискредитации нашей службы. К тому же поправки ограничат права малоимущих, инвалидов», — рассказал главный нарколог Челябинска Альберт Назмутдинов.

ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ?

Пока нет. По закону льготы действуют на оказание медпомощи. Анализ на наркотики — это медицинская услуга. Но главный нарколог говорит, что юристы челябинского минздрава сейчас внимательно изучают текст закона, чтобы на региональном уровне была возможность ввести категории льготников. Но это пока неточно.

ДРУГИЕ СПРАВКИ ПОДОРОЖАЮТ?

Справки от нарколога также нужны при поступлении на работу, для владельцев оружием, медкомиссии при приеме на службу. Изменение цены касается только медкомиссии на права.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Жители Металлургического района могут обратиться в наркологический кабинет на Сталеваров, 72. Остальных ждут в областной наркологии на 40-летия Октября, 36. Результатов новых анализов нужно будет ждать минимум два дня. Справки будут действовать три месяца.

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