2019-11-22T15:38:57+03:00
Общество

Семь лосин с вызывающими принтами, которые продаются в Челябинске

Мэрилин Монро, мороженое, накаченные мышцы, конопля и другие расцветки
Екатерина АНДРЕЕВА
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Какое принты не придумают дизайнеры. Фото: Global Look PressКакое принты не придумают дизайнеры. Фото: Global Look Press
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Лосины снова на пике моды. Некоторые производители одежды, видимо, так ждали этого момента, что пустились во все тяжкие, когда модельеры вновь признали узкие штаны. В магазинах появились леггинсы с самыми неожиданными принтами.

Челябинские девушки тоже приобрели себе яркие предметы гардероба. Судя по объявлениям на «Авито» и «Юле», в шкафах челябинок побывали и лосины с портретами знаменитостей, и с мышцами, и много других необычных.

Для кого предназначены такие леггинсы: для любительниц выделяться из толпы, юмористок или все-таки для тех, у кого нет вкуса?

Леггинсы с необычным растительным принтом. Фото: youla.ru

Леггинсы с необычным растительным принтом. Фото: youla.ru

А эти лосины называются «Мороженое». Бежевая «сетка» — это вафельный рожок. Фото: youla.ru

А эти лосины называются «Мороженое». Бежевая «сетка» — это вафельный рожок. Фото: youla.ru

Для любителей анатомии. Фото: avito.ru

Для любителей анатомии. Фото: avito.ru

Такие в повседневной жизни вряд ли кто-то наденет, а вот на Хэллоуин - почему бы и нет. Фото: youla.ru

Такие в повседневной жизни вряд ли кто-то наденет, а вот на Хэллоуин - почему бы и нет. Фото: youla.ru

Лосины с Мэрилин Монро. Главное, чтобы такие не купила девушка с пышными формами. Фото: youla.ru

Лосины с Мэрилин Монро. Главное, чтобы такие не купила девушка с пышными формами. Фото: youla.ru

Эти радужные леггинсы с единорогом продавец просит 950 рублей. Фото: avito.ru

Эти радужные леггинсы с единорогом продавец просит 950 рублей. Фото: avito.ru

Ну и классика - леопард. На любой вкус. Фото: avito.ru, youla.ru

Ну и классика - леопард. На любой вкус. Фото: avito.ru, youla.ru

НА ЗАМЕТКУ

Три совета от стилиста, какие лосины покупать и как их носить

1. Выбирайте изделия с высокой талией, а также те, что хорошо тянутся и не просвечивают.

2. Лучше выбрать модель а-ля спорт или простые матовые черные. Носить их лучше с удлиненной футболкой, худи, джемпером и т.д., чтобы бедра были прикрыты.

3. Не забывайте поддерживать спортивную эстетику в образе, добавив спортивную обувь, либо мягкую модель сумки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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