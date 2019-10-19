«Лосины «Последний шанс»: показываем на примерах, как нельзя носить леггинсы

Лосины — один их самых обсуждаемых предметов женского гардероба. Не раз в соцсети попадали фото южноуральских девушек, одетых, скажем так, немного странно. А все из-за этих слишком обтягивающих штанишек. В моде ли они сейчас?

— Определенно да, — считает стилист из Челябинска Ольга Раевская. — В летнем сезоне мы носили велосипедки. Сейчас — леггинсы полной длины. В нашей жизни все на бегу, без спортивной одежды просто не обойтись. И как же здорово, что дизайнеры идут нам навстречу, делая моду удобной. Если вы цените комфорт в образе, стоит купить леггинсы.

Южноуральские модницы накупили леггинсы телесного цвета и давай народ смущать. Вот одна из таких историй. Фото девушки попало в соцсети.

На девушке надеты лосины телесного цвета. Фото: Светлана Антипова, соцсети.

— Когда за все лето не зацепила мужика. Последний шанс… — комментируют пользователи «ВКонтакте».

Если вам не хочется попасть в такую ситуацию, прислушайтесь к совету стилиста.

— Бежевый — очень опасный цвет. Поэтому важно выбирать модели с понятным кроем и благородным оттенком. Перетягивание же всегда даст эффект голого тела, — говорит Ольга Раевская.

А вот на этой девушке вроде и понятно, что леггенсы надеты. Но все равно общественного обсуждения не удалось избежать.

Жители Челябинской области обсуждают «самые крутые» леггинсы на местных девушках. Фото: «Копейск [В]Теме» в ВК.

— Эта история про отсутствие качественной плотности в леггинсах. Поэтому мы видим все более детально, чем хотелось бы. Нужно опустить верх хотя бы до середины бедра, например, надеть удлиненную кожаную куртку, — комментирует стилист.

ЗВЕЗДНЫЕ ЛОСИНЫ

Камеская, Апина и Малиновская в леггенсах летом 2019 года.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезды шоу-бизнеса тоже носят леггинсы. Мы показали стилисту их образы лета-2019.

— Настя Каменских демонстрирует удобный, современный, спортивный вариант, — комментирует Ольга. — Хороший пример, как нужно носить бежевый, выглядеть актуально, без обнаженки.

Мне нравится образ Алены Апиной: деликатный и сдержанный. Повторяя его, обязательно следите за плотностью ткани верха. Фото было сделано летом, когда уместны легко драпирующиеся тонкие ткани. Для осени это неприемлемо.

Эпатаж — важный момент в жизни звезд. В повседневной жизни не стоит одеваться так, как Маша Малиновская на этом фото.

КОМУ ПРОТИВОВОПОКАЗАНЫ ЛЕГГИНСЫ И ВЕЛОСИПЕДКИ

olga_raevskaya__ Если вы спросите с чем у меня ассоциируется летний сезон 2019, я отвечу: -жакет-корп топ-велосипедки

— Всем ли можно носить леггинсы? Знаете, есть много шуточек про девушек +size в леопардовых лосинах...

— Носить леггинсы можно всем — почему нет! Вопрос: с чем? Он решается индивидуально, исходя из типа фигуры и случая.

Леопард — очень яркий, активный принт, и, надев его на самую крупную часть тела, визуально мы сделаем ее еще больше. Но если вы именно этого и хотите, то носите с удовольствием.

— А еще считается, что среди уральских девушек мало длинноногих. Якобы, такие пропорции — наша генетическая особенность. А тут в моде велосипедки, которые визуально режут ногу, — как быть-то?

— Всем девушкам, выбирая велосипедки, важно следить за их длинной. Она не должна делить ногу на две равные части. Соответственно, короткие модели сделают ноги визуально длинней. Накинув удлиненный жакет и добавив каблук или платформу, вы скорректируете нюансы фигуры.

Стилист Ольга Раевская демонстирует летний образ с велосипедками и осенний вариант с леггинсами под кожу. Фото из личного архива Ольги.

КАК ВЫБРАТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЕГГИНСЫ

Ольга Раевская рассказывает, на что обратить внимание

* Высокая талия у изделия.

* Наличие большого количества эластана в ткани (хорошо тянутся).

* Высокая плотность (не просвечивают).

* Подходят под ваш гардероб. Какого цвета в нем больше? Если преобладают сдержанные цвета, то появление активного пятна в повседневном варианте будет сложно обыграть.

* Для спорта яркие цвета подойдут больше: поднимут настроение и зарядят на успех.

* Модели для спорта должны быть с хорошей поддержкой или даже компрессией.

* Я бы советовала присмотреться к моделям а-ля спорт или простым матовым черным. В них можно пойти не только в спортзал.

КАК НОСИТЬ ЛЕГГИНСЫ НЕ В СПОРТЗАЛЕ

Такие лосины уместны только в стиле TOTAL SPORT.Фото: Алексей БУЛАТОВ

* Лучше прикрыть бедра хотя бы одним слоем одежды в комплекте. Это может быть удлиненная футболка, худи, джемпер и т.д.

* Не смотря на холод за окном, можно модничать в леггинсах и сейчас. В тренде многослойность. Добавив леггинсы, вы сделаете свой образ более легким. Носите их с платьем или мини-юбкой. А на верх — жакет, косуху, длинное пальто, пуховик…

* Важное замечание: не забывайте поддерживать спортивную эстетику в образе, добавив кроссовки, либо мягкую модель сумки.

* Спортивные леггинсы (только если они без компрессии) в повседневную жизнь надевать можно, но при этом все остальные детали образа должны соответствовать стилю TOTAL SPORT. Опять же думайте, куда вы в этом пойдете. Явно не в офис или ресторан.

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